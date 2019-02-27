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川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

黃越綏傾畢生之力 照顧弱勢婦幼

2019-02-27 14:30Smart智富月刊

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【撰文：賴韋廷】

就如許多記者同業私下的印象，黃越綏既像個故事水龍頭，又像一本行走的小說，言談中信手捻來就是一個個精彩的故事，不只淺白易懂，還能蘊含深意。

1995年，黃越綏在48歲時成立「財團法人國際單親兒童文教基金會」，以服務單親家庭為宗旨，提供經濟援助、就業、心理輔導及募集二手衣等等，多年來協助過的弱勢單親家庭超過5萬戶。2012年，她再加碼打造收容機構「麻二甲之家」，照顧「18歲以下受暴力虐待、中輟學業的未婚媽媽及其子女」，至今輔導超過60位單親媽媽、150位學童。

台灣並不缺乏基金會與收容機構，但黃越綏特殊之處在於她不僅獨資創辦，自己還卯足全力，親自帶領專業的社工人員與教師，一步一腳印地建構起這個公益事業。這決定的不凡更在於時間點，跨入暮年之際，多數人期盼的是留下一棟養老房、掙到一筆養老費，從此安享晚年。黃越綏卻是老驥伏櫪，志在千里，當年她傾盡「老本」，拿出近3,000萬元，連同她自己一生的學識、人脈與歷練，全都奉獻於這份志業。

能夠豪氣一擲3,000萬元，是因為錢來得容易，所以不在乎？「我這一生也很重視錢的價值，可是⋯⋯就不想當它的奴才。」黃越綏的笑容有些複雜，其實就在成立基金會的10年前，正是她遭逢人生巨變，被錢逼得最慘，過得最窘迫的時期。

當時遠嫁菲律賓15年的她，正和華僑丈夫準備將事業重心轉回台灣，老公卻於此時遭遇綁架亡故，兩人的財產被移轉一空。她帶著3名子女回台後，發現久居海外的孩子中文程度跟不上同學，在校被霸凌，加上在台生活費又高，黃越綏只好痛下決心，將子女送回菲律賓求學，剩她一人在台灣打拼，每月匯錢到海外供孩子就學、生活。

為了養活自己與海外的3個孩子，黃越綏早早就過起「斜槓人生」。憑著菲律賓大學的3個碩士學位，10幾年來從事貿易所累積的人脈與實務經驗，以及曾在美國心理發展基金會（PAIRS）擔任講師的實力，黃越綏到大專院校擔任兼課講師，也到一些公司機構裡辦講座，為員工做諮商輔導工作，甚至還當起了有給職的企業顧問，為中小企業撰寫中長期發展提案、規畫員工訓練等等。

那段日子，夾雜著不少辛酸，曾經為了倒杯水配藥吃，卻累得坐在地上昏睡過去，醒來後倍覺孤冷，令向來堅強的黃越綏忍不住放聲哭嚎；更曾噩夢纏身，夢見小孩遭受不幸，讓她自責「沒有盡到做母親的責任」。但這段日子也為黃越綏累積了驚人的聲名，讓她的閱歷與表達能力更上一層樓，不僅出書一炮而紅，成為名作家，還走進螢光幕前，成為知名主持人。

勞碌的10年將近尾聲之際，先後考上菲律賓國立大學的3名子女，也陸續找到工作，經濟獨立。但已經有錢也有名的黃越綏卻不忙著享福，原本就關注的公益事務、婦運與推動台獨等，在沒了後顧之憂後，更是不畏艱難，全情投入。

難道不想過上優渥的生活，犒賞自己？「有一種人是寄期待於退休，把人生所有遺憾都壓到退休後才去平復，但我向來是在辛苦中享受，再怎麼勞碌，照樣吃愛吃的東西；有機會玩，那就去玩；該談的感情就去談，不剝削自己該有的快樂。這樣就算退休了，遺憾也早就降到最小，時間和錢都是多出來的紅利，可以很從容。」黃越綏說，懂得苦中作樂，所以不需要特別犒賞自己，「一直都很辛苦，最後一輩子都過去了，臨老還要充滿怨憤，何必呢？」

人生歷程讓黃越綏懂得放下對財物的執著與憂懼，多年來她獨自居住在租來的老公寓裡，千萬元的積蓄不僅不留著自己用，也不打算留給3名定居海外的子女。「他們早就有謀生能力，而且都住在國外，我死了之後，要是分錢，每個人分到的也不多。他們不分，他們的配偶也可能來爭取，這局面就是分不到多少錢，還破壞手足之情，不如捐給需要的人。」

既不依賴子女，也沒把錢和房子當成安全感來源，黃越綏甚至不諱言死亡，「60歲左右我就辦好器官捐贈、放棄急救、不氣切等手續。」她說，老早就把自己的後事都對兒女及共事20幾年，情同母女的基金會執行長交代清楚了。

不了解的人也許以為黃越綏是感情淡薄，才能如此捨得。但聊起家庭聚會，她彷彿又從一名俠客變回一個長情的母親。黃越綏和兒女們約好了每年都要有個「family reunion（家庭聚會）」，全家會一起去旅行。她興致勃勃地聊著子女們精心製作旅遊相本的點滴，同時也為這次訪談下了結論：人生啊，真正該累積的資產就是回憶和故事。

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

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