親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

退休老本將被長照需求花光？

2019-02-26 10:21Smart智富月刊

分享
【撰文：王儷玲】

根據衛福部推估，2018年台灣失能人口約有82萬人，未來每年將以20%的速度增長，預估2031年將達120萬人。

另外，衛福部最新的「老人狀況調查」也發現，長期照顧需求對家庭負荷愈來愈大，每日平均需照顧11小時，有高達35%的主要照顧者為了照顧家人而失去工作，或是常常被迫請假、減少工時。

若家中有人需要長期照顧，每月至少需要3萬～5萬元的照顧費用，一年費用估計達60萬元，而一個人的平均總照顧需求至少需要準備400萬～500萬元。這筆錢建議大家一定要及早規畫，才能擁有完整的長期照顧保障，否則退休老本將很快被長照需求花光，造成退休金嚴重不足。

隨著政府推動的「長照2.0計畫」上路，近年長照保障相關商品逐漸受到民眾青睞。只是根據保險局最新統計，截至2018年6月長照險的投保率僅約3%，只有64萬多人投保，總保費收入87億2,500萬元，不到整體保費收入的1%，可見民眾的長照保障嚴重不夠。

目前提供長照保障的相關商品包括：1.以巴氏量表作為判斷基準的長期照顧險；2.以特定傷病作為判斷標準的類長照險；3.以疾病或意外導致失能，即可獲得理賠的失能扶助險。這3種保單在理賠認定標準、承保事故及保障範圍上各有不同，民眾投保前一定要充分了解商品特性與內容。

長期照顧險以是否達到「長期照顧狀態」作為理賠標準，被保險人須符合契約條款約定的生理功能障礙或認知功能障礙，意即如果6項生活功能中有3項無法自理，達到需要長期照顧的狀態，就能獲得理賠。換句話說，必須長期臥床、不能動，只能在家受人照顧，才會理賠；若只是臥病在床不能工作，但日常生活尚能自理，就不理賠。

相較之下，失能扶助險則是依據失能等級表給付一次性或定期性的保險金。由於定義明確、保障範圍較廣，不論各年齡族群，都可作為長照保障的首選。

至於以特定傷病當作判斷基準的類長照險，是針對腦中風、癱瘓、帕金森氏症等，提供一次性或定期給付的保險金，大家可考量自身需求（或家族病史），看清楚保單條款及確認給付條件，仔細了解各種保單的內容後再投保，以免產生爭議。

台灣長照需求龐大，絕對無法只靠政府的長照2.0計畫支撐，建議政府應盡快開放長照產業化，引導民間相關產業，讓優質企業投入。

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。

相關新聞

進場前別隨便猜測高低點

2019-02-21 10:38

世界新工廠

2019-02-19 10:05

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

考量機會成本 創造最大財富

2019-02-12 09:54

貿易戰延燒 錢進美元資產避難

2019-02-01 12:39

用多空反轉股操作術 年賺30%

2019-02-01 12:39

顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23

先提高「財務免疫力」再花錢

2019-01-22 09:51

推動安養信託 讓人安心終老

2019-01-17 10:01

陸客去哪兒？

2019-01-15 10:56

價格下跌 亞高收投資價值浮現

2019-01-10 10:35

2019債券投資該如何布局？

2019-01-08 11:12

未成年保單爭議的真正關鍵

2019-01-03 11:16

精挑定期意外險 用小錢補足風險缺口

2019-01-02 08:50

保險業應引進「逆景氣循環資本監理」

2018-12-27 10:23

開放異業合作 創新外溢保單

2018-12-25 09:44

刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

2018-12-20 10:42

疾風知勁草

2018-12-18 11:32

房市將進入價格殺戮戰

2018-12-13 10:55

地牛頻翻身 如何檢視住家抗震力？

2018-12-11 10:52

用主動式基金 布局境外掛牌中概股

2018-12-06 10:14

美元可望走弱 有助新興市場反彈

2018-12-04 10:06

借鏡日本 推動照護機器人

2018-11-27 10:08

急調頭寸 保單借款最高貸9成

2018-11-22 10:51

投保癌症險該如何評估？

2018-11-20 10:11

低自備款＋長寬限期 購屋族真能減壓？

2018-11-15 10:00

勞動部別再拖了！

2018-11-13 10:01

基礎建設基金成波動市場新星

2018-11-08 10:01

投資封閉型基金 賺穩定配息

2018-11-06 10:26

聚焦3重點 篩出高防禦力標的

2018-11-01 10:43

團體保險該正本清源了！

2018-10-25 09:38

趨避風險 轉向邊境市場挖寶

2018-10-23 10:12

因應年改 2招填補退休金缺口

2018-10-18 10:13

跌深就是利多

2018-10-16 10:42

小資族每天為錢煩惱 面對債務時你中了這幾個NG行為嗎？

2018-10-11 12:02

郭子：用房子存錢 讓人生下半場優雅轉身

2018-10-09 11:55

變額萬能壽險得獎贏家大會師

2018-10-04 10:35

顏炳立：台灣房市谷底將近

2018-10-02 10:12

台灣應開放純網路保險公司

2018-09-27 09:53
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top