退休老本將被長照需求花光？

分享 facebook 【撰文：王儷玲】

根據衛福部推估，2018年台灣失能人口約有82萬人，未來每年將以20%的速度增長，預估2031年將達120萬人。

另外，衛福部最新的「老人狀況調查」也發現，長期照顧需求對家庭負荷愈來愈大，每日平均需照顧11小時，有高達35%的主要照顧者為了照顧家人而失去工作，或是常常被迫請假、減少工時。

若家中有人需要長期照顧，每月至少需要3萬～5萬元的照顧費用，一年費用估計達60萬元，而一個人的平均總照顧需求至少需要準備400萬～500萬元。這筆錢建議大家一定要及早規畫，才能擁有完整的長期照顧保障，否則退休老本將很快被長照需求花光，造成退休金嚴重不足。

隨著政府推動的「長照2.0計畫」上路，近年長照保障相關商品逐漸受到民眾青睞。只是根據保險局最新統計，截至2018年6月長照險的投保率僅約3%，只有64萬多人投保，總保費收入87億2,500萬元，不到整體保費收入的1%，可見民眾的長照保障嚴重不夠。

目前提供長照保障的相關商品包括：1.以巴氏量表作為判斷基準的長期照顧險；2.以特定傷病作為判斷標準的類長照險；3.以疾病或意外導致失能，即可獲得理賠的失能扶助險。這3種保單在理賠認定標準、承保事故及保障範圍上各有不同，民眾投保前一定要充分了解商品特性與內容。

長期照顧險以是否達到「長期照顧狀態」作為理賠標準，被保險人須符合契約條款約定的生理功能障礙或認知功能障礙，意即如果6項生活功能中有3項無法自理，達到需要長期照顧的狀態，就能獲得理賠。換句話說，必須長期臥床、不能動，只能在家受人照顧，才會理賠；若只是臥病在床不能工作，但日常生活尚能自理，就不理賠。

相較之下，失能扶助險則是依據失能等級表給付一次性或定期性的保險金。由於定義明確、保障範圍較廣，不論各年齡族群，都可作為長照保障的首選。

至於以特定傷病當作判斷基準的類長照險，是針對腦中風、癱瘓、帕金森氏症等，提供一次性或定期給付的保險金，大家可考量自身需求（或家族病史），看清楚保單條款及確認給付條件，仔細了解各種保單的內容後再投保，以免產生爭議。

台灣長照需求龐大，絕對無法只靠政府的長照2.0計畫支撐，建議政府應盡快開放長照產業化，引導民間相關產業，讓優質企業投入。