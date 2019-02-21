進場前別隨便猜測高低點

分享 facebook 【撰文：蕭碧燕】

近期有一位投資人在網路論壇發文，描述自家長輩因為業務推薦，所以用房貸借款買進投資型保單，再用保單貸款融資，擴大投資金額，總投資金額逾千萬元。長輩原本想靠基金配息來支付房貸和保單利息以進行套利，將整個操作流程美名為「活化資產」，現在卻因為基金淨值下挫，使得保單價值大減，甚至需要拿錢來補足保單價值。

其實，活化資產沒有不對，也不是不能做，只是投資人在執行「活化」前，應該先評估自己能否扛下投資標的波動所造成的損失呢？自己對風險的態度和商品的了解程度又是如何呢？尤其當這類「活化資產」變成一種流行時，投資人應該警覺：「市場是否已經到『相對高點』？」許多人看見南非幣或高收益債基金的價格跌深，就想進去搶短，以為價格不會再跌，結果買進後才發現，即使買在相對低點，價格依舊大幅波動，並未止跌。因此，進場前不要隨便去猜測高低點，投資人真正需要的是紀律和方法。

另外，藉由房貸與保單借款進行槓桿投資，好比融資買股，可能會面臨斷頭與追繳的風險。建議大家在做投資前，都要先了解投資內容，問問自己能不能承受風險？能不能接受虧損？回到「了解它、接受它，再投資它」的準則。在前述案例中，當絕大多數人在了解南非幣與相關基金的高波動和槓桿操作的風險後，應該都會放棄「活化資產」的想法。

近期另一個大家所關注的焦點，就是美國聯準會（Fed）在2019年的升息步調是否會調整。Fed在2018年年底釋出許多鴿派消息，其實美國不升息對經濟並非好事，暫緩升息甚至降息雖然對資金面有利，但是，不升息表示聯準會對經濟前景有疑慮。因此，對於Fed不升息甚至降息，反而要視為警訊。在經濟未見好轉和成長的情況下，市場長期沒有樂觀的理由。

近期也有許多研究機構看好中國和新興市場在2019年的表現。這兩個市場短期內或許能因為跌深而有反彈的契機，但是，長期來看，美國乃至於全球都下調GDP成長的預測，表示2019年的經濟不樂觀。如果全球產業需求不振，連帶會影響新興市場的表現，因此，新興市場目前看來也是「短多長空」，不容樂觀。

再把時間拉回到2018年年初，當時市場也一片看好新興市場股、匯、債三市。可是當時沒人預測到中美貿易戰會愈打愈烈，造成新興市場走勢不如預期。這就是為什麼追逐市場趨勢終究不是最佳的投資方法，請將預測與趨勢視作行車（投資）路上的「路況報導」，聽聽就好，不用過於在意。

最後，許多投資人領到年終獎金後都在詢問該如何配置？要配置在哪一種基金？該單筆投資或定時定額？在選擇基金投資前，還是要先找出波動度能接受、配息令人滿意的基金。如果要執行單筆投資，請有5年～10年以上長期投資的心理準備。單筆投資要掌握趨勢才有辦法賺錢，但是，掌握趨勢相當困難，相較之下，「定時定額」絕對是投資的好選擇。建議各位可以用2年～3年作為運用年終獎金分配投資金額的週期，依比率配置進行投資規畫，找到適合自己的基金後，抓住「定時定額」與「停利不停扣」兩大投資原則，相信只要遵守投資紀律，大家都能獲利。

投資小叮嚀：

1.追逐熱門趨勢不是最佳的投資方法，請將預測與趨勢視作投資路上的「路況報導」，不用過於在意，最重要的是找到正確的方法與謹守投資紀律。

2.拿到年終獎金後，若規畫單筆投資，要有長抱5～10年以上的心理準備；若是定時定額投資，應該搭配「停利不停扣」原則，會比單筆投資容易獲利。