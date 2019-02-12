考量機會成本 創造最大財富

【整理：編輯部】

經濟學可不是經濟學家的專利！小至傳統市場交易，大至企業經營、國家政策，全都與經濟學息息相關。然而一般人對經濟學總是有著「數字多、公式多、理論多」的刻板印象，因此避之唯恐不及，但經濟學的本質並不難理解，因為其研究主題是「人」，討論的是人的互動、資源的選擇與分配等行為。

《生活就是經濟學》（Economics Made Simple）作者梅森．皮里（Madsen Pirie），就從日常生活中常見的商品搶購、合作與競爭等現象出發，整理出83個常見且必須了解的經濟學名詞，以深入淺出的方式說明經濟學在其中所扮演的角色，並逐步引導讀者的視野延伸至大環境。

例如大家耳熟能詳的機會成本（opportunity cost），梅森‧皮里說明，在判斷事物的價值時，時間是一項重要因素，因為人們常會認為，當前的滿足感比未來的快樂更有價值。如果要求一個小孩子選擇現在得到巧克力或明天得到巧克力，一般預期他會選擇立刻享用巧克力。然而，當我們替換成現在1條巧克力或是明天2條巧克力時，他的選擇就會變得很有趣了。

在其他條件不變的情況下，對我們來說，即刻的享受會比遙遠未來的享受具有更高的價值。即時的享受比較是確定的，因為沒有人能夠知道之後是否會發生什麼事，讓我們未來的享受受到阻礙。他不用等待就可以享受，事後還能將其當作回憶。

由於遙遠未來的享受比較不具價值，因此必須增加一些額外價值，使它變得有利可圖。我們必須獲得額外的價值，才會願意放棄即刻的滿足感，因此就產生了現在得到1條巧克力或明天得到2條巧克力的選擇。

因為遙遠未來的報酬必須比立即的報酬增加一些價值，這就產生了「利息」（interest）的概念。所以，借錢出去以獲取利息的人，放棄當前消費，為的就是能獲得更多錢在之後花用，他們是為了累積財富而進行投資。他們能這麼做的原因，是因為其他人想要借錢，而且準備好為此付費。投資是投入資源去運作，利用它們來產生更多錢，取代花錢所帶來的即時享受。

人不只藉由交易、交換與隨之而來的專業化來累積財富，他們也會投入當前的部分資金，使未來可以獲得更多資金。所有投資都涉及自律與自制，這是一種為了在未來得到更多、現在少用一點所做的準備。並不是因為貪婪或自私而使人想要透過投資來增加資金；相反地，這意味著每個人渴望讓自己的條件變得更好、改善生活，而且憑著自己不需要當下資金的能力，換取未來的預期收益。

除了時間，投資還涉及了另一個因素。用這筆錢買其他東西所帶來的樂趣，投資人肯定要因此獲得補償，但投資人也必須考量，在相同期間內，投資金錢在其他用途的情況。當我們把錢使用在某件事情上時，也就決定了這筆錢不會用在其他事情上——這被稱為「機會成本」，指的是當選擇某一種使用方式時，其他的機會就被排除了。因此我們必須全盤地加以考量，包括有些用途或許會賺到更多的錢。

例如，當我投資4,000英鎊在屋頂裝太陽能板，我預期會節省電費，但我其實也可以把這筆錢投資在年利率5%，意即200英鎊的債券上。這就是機會成本。所以除了4,000英鎊之外，我也放棄了每年賺200英鎊的利息，要等我1年電費至少省下200英鎊之後，這項投資才算開始有達成真正的節約。

接著，我要考量太陽能板的預期壽命，多久必須要更新。在下雨、下冰雹、降霜的情況下，它可以使用多久？樂觀情況下也許是20年，這表示我以每年200英鎊的速度在消耗我的4,000英鎊，因此在我開始有真正的節約之前，1年至少要節省400英鎊的電費（編按：包括本來可以賺到的利息200英鎊，以及每年200英鎊的折舊費用）。

這一切要記住的規則是，每做一個活動，都是以犧牲其他可能可以做的事作為代價：在一個活動上花費的時間，就無法用在其他活動上；買一個物品的錢，無法再用來購買其他物品；將資金投資在某個領域，就不能再投資於其他地方。經濟學與選擇息息相關，而且除了在經濟活動上做出決定，我們也必須考量可以做出的其他決定。