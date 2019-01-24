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顏炳立：選舉是房地產的利多？

2019-01-24 10:23Smart智富月刊

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【撰文：顏炳立】

最精彩的九合一選舉大戲終於結束了。簡單一句「人進來，貨出去，高雄發大財」的喊話，翻轉了執政黨長期執政的地盤，也反映出誰能招到商、開放市場、改變經濟，誰就有票的選民心聲。

但地方的選舉結果，並不足以影響整個台灣房市與政策的翻轉，只能說價格若是合理，市場不必靠藍綠，仍然要回歸到經濟面；價格若不合理，即便認同「九二共識」也沒用，要抓住選民的期待、民心方向，就要抓住拼經濟的主軸。

2018年11月，我到上海參加戴德梁行的集團年度會議，因集團布局兩岸三地，可看到對岸、香港的營收和市場規模，動輒是台灣的數十至上百倍。但即使如此，各區域主管都對2019年的房市拋出警訊，而若火車頭工業一下來，其他行業景氣恐怕也不太樂觀！

因而選後的南台灣，雖然政治變天，讓當地民眾、建商、買家有所期待，但主導房地產上揚，必須要有外來的資金、外來的人，以及具吸引力的投資市場。而台灣稅制對外來投資者的不友善，第1年成交課稅45%、第2年課稅35%，不但讓外資卻步，更讓整體房市投資幾乎掛掉，只剩下工業土地和辦公室產品，因供給不多，在台商回流等需求增加下，交易量和價格都有走高現象。

接下來，台灣要往前走，只有「放下意識形態，往前拼經濟」這一條路！經濟不好，意識形態都是假的。台灣的經濟成長率2%～3%，已不誘人，稅制再不改善，海外資金就不會進來，房價就不可能大漲。

這次的選舉結果，中間、年輕族群，亦即經濟選民扮演決定性角色。執政者若想在2020年大選時勝選，就要端出符合民眾期待的經濟政策。在台灣，總統、市長都慢慢平民化，來自於民間，才能了解民間、才知道民眾需求；若是在天上飛，遙遠不懂民心，當然就沒辦法在這塊土地上當領導者。在逐漸緩跌的不動產市場，如何調整稅制此一毒藥，恐怕是執政者必須去思考的！(本文作者為《Smart智富》月刊專欄作家、戴德梁行董事總經理)

Smart智富月刊

《Smart智富》成立於1998年，提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊－《Smart智富》月刊等。
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