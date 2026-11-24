新光人壽保單行政暨保戶服務處團隊合影 台灣已於二○二五年正式邁入超高齡社會，平均餘命延長，使退休準備不再只是個人理財選擇，更攸關晚年生活品質與經濟自主。

文．編輯部 圖．新光人壽提供

新光人壽打造安心退休有保障平台

以數位金融提升財務韌性

在台灣勞保、公保、軍保、農保及國民年金等制度各有計算規則，一般民眾不易快速掌握未來退休所得與保障缺口。新光人壽推出「安心退休有保障平台」，透過數位整合與簡化試算，將複雜的退休制度轉化為清晰易懂的規劃工具，協助民眾提早掌握財務狀況，為退休生活做好準備。

整合五大職業類別

複雜試算一分鐘完成

退休規劃的第一步，是了解未來可運用的資源，以及距離理想生活還有多大缺口。新光人壽「安心退休有保障平台」整合軍、公、教、勞及國保五大核心職業類別，使用者只需選擇職業身分，系統便會自動帶入相應計算參數，將傳統冗長的精算流程縮短至一分鐘內。

平台採用模組化API架構，可因應政府法令及相關計算參數變動進行調整，讓試算內容與制度變化保持連動。藉由簡化操作流程、降低資訊理解門檻，平台不僅提升退休所得試算的便利性，也協助民眾減少因制度複雜、資訊不對稱所產生的不安，讓退休規劃從抽象概念轉化為可著手執行的行動。

依人生階段規劃

讓退休準備更貼近需求

退休需求會隨年齡、家庭責任與財務條件而改變，因此平台進一步依人生階段，規劃三大核心族群的理財與風險管理方向。

針對二十五至三十五歲的「大好青年」，著重財富累積、複利觀念及基礎醫療與意外保障，協助年輕族群及早建立財務基礎；三十五至五十歲的「家庭支柱」，則聚焦退休資產累積與重大疾病等風險管理，兼顧家庭責任及財務韌性；五十歲以上的「樂齡族群」，則著重退休資產穩健調整、穩定現金流，以及長照與手術醫療保障，為退休生活預作準備。

透過分齡分析，平台讓退休規劃不再只是單一數字的估算，而是依照不同階段的需求，協助客戶思考資產配置與保障安排，逐步建立更完整的退休準備。

視覺化報告結合虛實服務

促進家庭共同決策

為了讓試算結果更容易理解，平台提供專屬退休規劃報告書，以視覺化方式呈現已準備的退休資源與可能的資金缺口，協助客戶掌握自身財務現況。報告書並支援一鍵分享，讓退休規劃不再侷限於個人思考，而能進一步轉化為家庭共同的討論與決策。

在服務模式上，新光人壽結合線下業務員的輔銷工具與線上客戶自主服務平台，打造虛實整合的全通路體驗。客戶可依自身需求選擇服務方式，業務同仁也能運用報告與客戶溝通，提升解說效率，協助其從了解退休缺口走向具體的保障與財務規劃行動。

新光人壽安心退休有保障平台首頁

落實普惠金融

從被動保障走向主動領航

「安心退休有保障平台」不僅是試算工具，更承載金融賦能與普惠金融的理念。透過一致化的試算流程及清楚易懂的資訊呈現，不同職業背景的民眾都能進一步認識自身退休準備，獲得適切的規劃參考。平台採用無紙化報告，也呼應ESG綠色營運方向。

面對人口結構與退休制度持續變化，新光人壽藉由數位工具，將保險保障與退休現金流需求相互連結，讓服務角色從被動承擔風險，逐步延伸至主動協助退休規劃。透過及早辨識缺口、持續累積理財知識與完善保障安排，協助民眾建立更具韌性的退休防護網，為晚年生活的尊嚴與經濟自主奠定基礎。