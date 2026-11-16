柯志恩網路民調微幅領先賴瑞隆 高雄市長選戰進入倒數攻防

國民黨高雄市長參選人柯志恩選情持續看漲

2026高雄市長選戰持續升溫，卓越電子報針對高雄市政與市長選舉所進行的網路民意調查，共有45,277名網友參與投票。結果顯示，國民黨候選人柯志恩獲得40.91%支持，民進黨候選人賴瑞隆為38.75%，柯志恩暫時微幅領先2.16個百分點，雙方差距不到千票。這項結果顯示，在本次網路投票參與者中，藍綠兩位候選人的支持比例已相當接近，高雄市長選戰呈現高度競爭態勢。

文．編輯部

這次調查不僅呈現候選人支持意向，也同時調查民眾對高雄未來四年發展的期待與疑慮。治水、交通、青年就業、居住成本及產業轉型等議題，已逐漸成為選戰中難以迴避的政策考題。

支持度差距有限 選戰仍有未定變數

此次調查中，柯志恩支持度為40.91%，賴瑞隆為38.75%，其他政黨或無黨籍候選人合計1.23%；尚未決定或表示要看政見者占12.09%，另有7.12%表示不投票、投廢票或拒答。

雖然網路民調的結果無法完全代表最終的實體投票結果，但超過4萬多名網友的表態，明確反映了近期的網路輿情走向。柯志恩陣營近期推出的《我們都在》（阮攏佇遮）官方MV成功引發共鳴，短短幾天就突破百萬瀏覽，加上在辯論會上展現穩健台風，逐漸吸引更多民眾目光；相對而言，賴瑞隆陣營近期在網路上受到其家人霸凌爭議等負面輿論波及，並在社群媒體上迅速發酵，不僅影響了中間選民的觀感，也成為柯志恩在此次網路民調中聲勢微幅超車的推力之一。

治水與交通成為市政考題 市民期待具體改善時程

此次調查最值得關注的，是民眾對高雄市政議題的排序。詢問下一任市長上任前一百天最希望優先處理的問題，包括治水與防洪、重大交通建設改善時程、房價與物價對策、青年就業與加薪政策四項議題比例相當接近，顯示市民對新任市長的期待並非集中在單一建設，而是希望民生問題能夠同步改善。

其中，治水仍是高受重視的課題。調查顯示，認為目前治水與防洪成效「不太符合」及「完全不符合」期待者約占4成。這代表市府既有治水工作雖有一定肯定，但對防洪成效仍存在不小疑慮。面對極端氣候與短延時強降雨，民眾更關心的是治水應說明哪些區域優先改善、工程何時完成，以及如何檢驗成效。

交通問題同樣呈現多元需求。受訪者最希望優先解決的是市區停車位不足與違規停車，其次是擴建捷運與輕軌路網，顯示日常通勤、停車管理及道路品質仍是民眾最關切的問題。

根據卓越電子報所做的最新網路民意調查，柯志恩支持度微幅領先賴瑞隆

青年與居住成本壓力 產業轉型必須讓市民有感

青年是否願意留在高雄，關鍵不只是城市建設是否增加，更在於工作機會與薪資能否支撐生活。調查中多數的受訪者認為青年最大的挑戰是薪資水平低於中北部，其他包含房價與物價上漲壓力大、高雄缺乏多元產業就業機會也是青年留鄉的重要課題。

在產業轉型是否有助於薪資與生活品質方面，相當比例的受訪者尚未形成明確感受，這也意味著候選人不能只提出招商與投資數字，更應說明產業發展如何帶動薪資、人才培育及在地中小企業。

居住正義方面，民眾對市府滿意比例略高，但房價、租金與生活成本仍是青年留在高雄的重要壓力。未來政策如何兼顧住宅供給、公共住宅、租屋支持與區域發展，都是候選人必須提出的具體承諾。

演唱會經濟獲高度肯定 下一步是城市產業如何接棒

在此次調查中，演唱會經濟是相對明確獲得肯定的議題。多數的參與調查者認為演唱會能大幅帶動地方經濟與國際知名度，這項結果顯示，演唱會經濟已成為高雄城市行銷的重要資產，也反映大型活動對觀光、餐飲、住宿及城市能見度的帶動效果。不過，下一階段的問題在於，如何讓活動帶來的人潮進一步轉化為長期觀光與產業效益，而非只停留在活動期間的短暫消費。

至於高雄要成為國際級城市，多數受訪者認為最需要國際級產業與外商投資、雙語環境與國際教育。可見民眾對國際城市的想像，不只是大型活動或城市曝光，更包含產業競爭力、教育環境及長期發展條件。

另一個值得關注的，是對原縣區與市區資源分配的看法。多數民眾認為資源分配不太均衡，高雄幅員廣大，縣市合併後各區發展條件不同，如何讓重大建設與公共服務不集中於少數核心區域，也是下一任市長必須面對的治理課題。

政策白皮書成為選民期待 高雄選戰仍須回到市政能力

調查中，評估市長候選人時，民眾最看重具體政策白皮書與政見、其次是過往行政經驗與政績，民眾也認為下一任市長最需要重視民生基層、解決水電交通問題，這些結果顯示高雄市民並非不重視城市發展與國際競爭力，但在大型建設及城市行銷之外，仍期待市長能夠處理每天都會遇到的民生問題。候選人提出的願景，最終仍要回到預算從何而來、工程如何執行、政策何時見效，以及如何讓不同區域的市民都能感受到改善。

整體而言，柯志恩在此次調查中雖以以40.91%微幅領先賴瑞隆的38.75%，但2.16個百分點的差距在誤差範圍內，顯示雙方持續拉鋸。近期辯論、競選廣告及各項公共議題，已讓選戰逐漸從政黨對決延伸至候選人的政策論述與治理能力比較。

對柯志恩而言，如何將政策主張轉化為具體可執行的市政方案，是能否維持支持度的重要課題；對賴瑞隆而言，如何回應市民對治水、交通、青年與區域發展的期待，並讓既有市政成果與未來承諾形成清楚連結，同樣是必須面對的考驗。

隨著選戰進入倒數兩周，民眾期待的，是誰能提出更具體、可檢驗且符合地方需求的政策，而這也將決定誰能順利入主高雄市府！