從卓越到領先 騰達保經以完整體系塑造高效成功平台

榮獲《2026卓越保險評比》「卓越保險經紀人獎」與「卓越人才培育獎」雙項殊榮的騰達保經，憑藉專業實力、卓越品質與完善體系，締造客戶安心首選，菁英夥伴持續複製成功、再創事業巔峰。

文．黃小玲 圖．騰達保經提供

在保險產業持續邁向專業化、數位化與信任導向的今日，騰達保險經紀人股份有限公司（以下簡稱「騰達保經」）一舉摘下「卓越保險經紀人獎」與「卓越人才培育獎」雙料大獎，由董事長與副總經理代表出席受獎。這兩項榮譽奠定了騰達保經在企業經營與人才培養上的領先地位，更是對其長期深耕專業服務與經營系統所累積豐碩成果的高度認同。

高人均產能來自菁英團隊與全方位系統推力

騰達保經始終秉持「專業、優質，客戶心目中的唯一首選」之經營哲學，堅持「菁英團隊、精品服務」的發展戰略。目前騰達保經已於二○二四、二○二五連續兩年度，締造人均年保費產能突破五百三十萬元的優異佳績。此等高產能並非僅憑個人單打獨鬥，而是深植於嚴謹的人才選育、專業培訓、資源整合與全方位的系統支援。

透過數位科技應用與行政流程簡化，大幅降低夥伴在行政庶務與資訊檢索上的耗損，讓夥伴得以將寶貴的時間專注於市場開發與客戶服務，將專業競爭力真正轉化為優質的服務價值與經營成就。

唯有卓越才能吸引卓越。騰達保經憑藉完善的制度與環境，成為眾多首席主管傾心投身、攜手共創事業新峰的終極選擇。

高需求轉化

三十家產壽險強大資源庫

騰達保經另一項核心競爭力，在於其高度整合的商品矩陣與強大的系統後盾。公司現已結盟十六家壽險與十四家產險公司，共計整合三十家保險夥伴的豐富資源，構建出全方位的保障防護網。針對已有投保經驗的客戶，騰達顧問透過精準的保單健診、需求剖析與資訊整合，重新審視既有保障，並根據客戶所處的人生階段、家庭責任、財務預算與風險缺口，進行全方位的客製化評估與規劃。

騰達保經優異的需求轉化能力，絕非單純依賴銷售技巧，而是來自三十家產壽險資源、深厚專業力與完整系統三者交織的綜效。從傳統單一公司的商品框架，跨越至三十家保險公司的全方位資源；從單純的商品銷售，昇華為以客戶需求為核心的風險管理規劃，讓保險經紀人的專業價值獲得極致展現。

複製成功方程式

打造具傳承性的精準營運體系

騰達保經夥伴之所以能持續獲得高產能與高轉化力，建立在長期沉澱且持續升級的營運體系之上：

一、資源整合，精準決策：整合三十家產壽險商品，搭配保單健診、雲端建議書系統、CRM客戶關係管理及各項數位化工具，打破資訊壁壘，協助夥伴第一時間提供最適解答。

二、標準流程，一次到位：對經營效率的要求精準而深刻—「精準執行，又好又快」。推動工作標準化與流程化，並導入自動化工具，提供夥伴清晰有據的作業規範，讓卓越表現得以穩健延續。

三、扎根培育，深耕人才：將傳統訓練升維為「人才梯隊培育」。透過「騰達知識家」晨會、商品解析、法稅實務與整合行銷等專題課程，結合高階主管親身參與、種子講師帶領與外部專業師資，打造持續突破與自我實現的組織環境。在《2026卓越保險評比》中榮膺「卓越人才培育獎」，即是對這套成功經營體系的最佳讚譽。

扎根專業，持續超越：商品團隊舉辦研習營精進實務能量，體現騰達保經對人才培育與專業品質的堅持。

重視客戶權益締造市場競爭力

全方位支援塑造最佳擴展平台

騰達保經所有制度設計與系統優化的終極終點，永遠回歸客戶。董事長蘇冠彰強調：「唯有真心對客戶好，企業才能擁有真正的市場競爭力。因為專業，所以能給客戶最好的；因為優質，所以能給客戶最棒的；如此，才能立足第一。這是我們的理念，成為第一，更是我們堅定的信念！」專業，讓夥伴能深刻洞察客戶的真實需求；優質，則讓服務從投保前的客製化剖析，無縫延伸至保單健診、保障動態調整、理賠高效申辦及長遠的保戶關懷。騰達保經絕不以單一商品取代全盤的風險評估，而是嚴謹地以客戶權益為核心，給予最誠摯且周延的規劃，而這份深厚信任，正是騰達保經夥伴長期保持市場領先地位的關鍵。

對於組織管理者而言，團隊持續壯大的核心關鍵在於人才。從選人、育人、留人、用人到協助夥伴突破瓶頸與服務客戶，皆需投入龐大的時間與資源成本。騰達保經致力於後台資源的全方位整合─由公司承擔資源對接、工具開發與體系支援，讓業務夥伴得以全力專注於客戶服務，團隊主管則能全心投入人才育成與組織擴展，讓成功模式不斷複製與倍增。騰達保經不僅是一個工作場所，更是一個讓優秀人才持續放大價值、實現事業二次飛躍的創業平台。

榮耀即是責任

邁向下一個卓越的新起點

騰達保經榮獲「卓越保險經紀人獎」與「卓越人才培育獎」雙料大獎，不僅彰顯了頂尖的企業經營實力，更讚揚了深厚的人才育成根基。這一切成果的背後，均凝聚於同一個核心信念：讓專業的人，擁有更優質的揮灑舞台；讓廣大的客戶，擁有更完善的保障選擇；讓已具備卓越實力的夥伴，擁有一個不斷複製成功、突破極限的頂尖平台。

二○二六年的雙獎殊榮，是對過去耕耘的肯定，更是推動騰達保經與全體夥伴邁向下一階段卓越峰頂的新起點。因為專業，所以無微不至；因為優質，所以深得信賴；因為對客戶好，才能勇立潮頭、引領未來。追求卓越、勇奪第一，不僅是騰達保經的永恆目標，更是堅定不移的終身信念。