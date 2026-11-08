三商壽深耕公益與品牌精神 榮獲《2026卓越保險評比》兩項大獎

三商壽深耕公益、傳遞守護承諾，攜手玉山金控延續品牌信任，榮獲《2026卓越保險評比》「卓越社會公益獎」及「卓越品牌形象獎」兩項肯定，展現其長期投入公益、推廣金融教育與深化品牌溝通的成果。

文．黃小玲 圖．三商壽提供

保險的價值，不只在風險發生時提供經濟支持，也在日常生活中陪伴民眾、回應社會需求。隨著加入玉山金控，三商壽延續既有服務與公益承諾，結合金控資源，拓展守護保戶與回饋社會的力量。

七大公益面向

將長期陪伴融入企業文化

以「一句承諾 一生的朋友」作為品牌精神，三商壽從全民健康促進、兒童身心關懷、普惠金融教育、保險學術發展、公益計畫、藝文推廣及企業志工等七大面向投入資源，將保險保障與關懷陪伴延伸至不同生活場景，以實際行動回應聯合國永續發展目標（SDGs）。

三商壽並將每年七月訂為「三商壽公益月」，號召各地同仁投入弱勢關懷、金融教育、環境保育及捐血等志工服務，讓公益從企業倡議成為同仁共同參與的日常，持續累積與社會的連結。

三商壽「理財金頭腦4.0」首場課程於10 月8 日在南投魚池鄉的原聲國際學院舉辦，陪伴孩子學理財、防詐騙。

從健康促進到家庭陪伴

讓關懷走進生活

在全民健康促進方面，三商壽透過運動活動、健康講座、健檢服務及社團補助，鼓勵同仁建立規律運動習慣，自

二○一七年起持續獲頒運動部「運動企業認證」肯定；同時藉由贊助國際性、全國性等各類體育賽事，以及舉辦運動活動，將健康理念推廣至社會大眾。

二○二五年主辦的「三商盃公益路跑」，以「RE:START」口號，結合ESG永續理念與實境RPG遊戲，透過賽事及互動任務，讓跑者在運動中認識環保與永續。活動也邀請十組視障跑者與陪跑員參與，讓不同需求的民眾都能享受運動樂趣，實踐共融精神。

為陪伴長期承擔照顧責任的身心障礙兒童家庭，三商壽攜手天使心家族基金會舉辦「公益陪伴計畫─喘口氣．再出發」活動，邀請身心障礙兒童家庭一起走進球場，不只觀看職棒比賽，也在職棒球員親自帶領下認識棒球、體驗傳接球和揮棒、應援舞教學等，讓家長能夠暫時放下日常照顧的重擔，陪伴孩子共同創造美好的回憶。

深化金融防詐

陪伴不同世代建立風險意識

三商壽自二○二三年推動「理財金頭腦養成計劃」，持續走入北、中、南多所偏鄉小學，透過互動教學協助孩子建立理財觀念，並與刑事警察局合作，將防詐內容納入教材，搭配「保險護盾卡牌」，引導學童理解風險與保障。今年「理財金頭腦4.0」首場課程於十月八日在南投魚池鄉原聲國際學院舉辦，持續將金融知識帶進孩子的學習生活。

面對高齡化趨勢，三商壽也攜手公益團體，將關懷從金融防詐、健康促進延伸至失智症理解，推出「記憶鑰匙圈‧有你陪伴計畫」，透過沉浸式講座與互動體驗，協助家庭理解長者處境，讓及早關懷與陪伴成為家庭可以實踐的日常行動。

三商壽舉辦「喘口氣．再出發」公益陪伴計畫，由志工陪伴身心障礙兒童家庭走進球場， 透過棒球體驗感受陪伴與關懷。

以親情故事傳遞承諾

讓品牌信任更有感

此次獲得「卓越品牌形象獎」，再次肯定三商壽透過溝通與實際活動，傳遞信賴與陪伴的品牌理念。

三商壽於二○二五年父親節前夕推出形象廣告《老爸的頭號粉絲》，以年輕世代熟悉的追星文化為切入點，透過「老爸心聲篇」與「女兒心情篇」雙視角，描繪父女從誤解到理解、彼此守護的情感歷程，讓保險所代表的承諾與陪伴，轉化為貼近生活的親情故事。

品牌信任也來自持續實踐。除了金融教育、健康促進與弱勢關懷，三商壽也發起二手後背包募集，三天內募集九百四十九個背包，支援非洲弱勢孩童就學。透過同仁與民眾共同參與，讓品牌理念落實為具體行動，也讓每一次關懷成為累積信任的基礎。

攜手玉山金控

延續承諾、拓展服務

三商壽加入玉山金控後，預計於今年十二月一日更名為「玉山人壽」。此次獲獎所肯定的公益投入，也是未來持續深化服務的重要基礎。

展望下一階段，三商壽將延續長期累積的保戶關係、服務經驗與公益行動，結合玉山金控的資源及服務網絡，逐步深化跨業合作，拓展更完整的金融服務。從三商壽走向玉山人壽，對保戶的守護與對社會的關懷將持續扎根，在既有信任基礎上，開啟壽險發展新階段。