富邦人壽勇奪保險評比三項大獎 展現壽險轉型新實力

富邦人壽以品牌信賴為根基、AI創新為引擎、財富管理為延伸，開創保險服務的新價值，一舉榮獲《2026卓越保險評比》「卓越品牌形象獎」、「卓越科技創新獎」及「卓越財富管理獎」三項大獎肯定，展現從品牌經營到服務模式轉型的多元成果。

文．黃小玲 圖．富邦人壽提供

在金融科技加速演進、保險制度接軌與高資產財富管理需求日益多元的趨勢下，壽險業的競爭已從傳統商品與通路，延伸至品牌信賴、智慧營運及整合式金融服務。富邦人壽以「正向力量 豐富生命」為品牌精神，持續推動數位創新、保障升級與永續經營。

品牌信賴為根基

穩健經營深化市場影響力

品牌價值不僅來自市場知名度，更取決於企業能否持續回應客戶需求。富邦人壽以財務韌性、保障升級、智慧營運、責任資本與環境守護五大策略，推動經營模式轉型，將品牌精神落實於商品服務、營運管理及永續實踐。

富邦人壽有效契約客戶數約五百四十五萬人，龐大的客戶基礎不僅反映市場對品牌的長期信任，也彰顯公司持續提供穩健保障與優質服務的能力。公司並持續投入公平待客、數位服務與永續金融，讓品牌信賴不只建立於規模，更體現在客戶體驗與長期經營責任上。

AI深入保險流程

讓科技成為服務夥伴

「卓越科技創新獎」的背後，是富邦人壽將AI從創新構想推進至實際營運的成果。透過商品開發、核保、理賠與客服等應用，AI協助整理資料、擷取關鍵資訊及加速流程，讓第一線人員能將更多時間投入專業判斷與客戶溝通。

以核保作業為例，富邦人壽導入生成式AI智能助理，協助摘要病歷、整理重要病史及翻譯資料，使體況審查時間由平均約四十分鐘縮短至十五分鐘。理賠端則運用AI協助彙整醫療文件、比對相關資訊，提升處理效率與一致性；客服也導入智能語音及文字服務，回應保戶常見需求。相關應用顯示，科技的價值不在取代專業，而在減少繁複作業，讓服務更即時、更精準，進一步提升客戶體驗與服務品質。

此外，富邦人壽也運用AI與光學字元辨識技術整理保單資料，將複雜條款轉化為視覺化保障總覽，協助保戶掌握既有保障與可能缺口；富邦人壽APP同樣提供客戶多項不受時空限制的自主服務，其中的幸福more整合外溢保單回饋服務，打造以客戶需求為核心、貫穿保戶全生命週期的智慧服務生態圈。

深化財富管理

以長期保障陪伴家族傳承

面對高資產客群對資產保全、風險配置與跨世代傳承的需求，富邦人壽進一步結合長期保障與多元商品布局，拓展財富管理服務。富邦人壽為首批進駐亞洲資產管理中心高雄專區的金融機構，提供符合試辦規範的外幣利率變動型及分紅型保險商品，並結合金控資源與銀行合作，發展保險融資等服務，協助客戶依自身需求規劃保障與資產配置。

對高資產家庭而言，財富管理不只是追求資產增值，也涉及風險承擔、家族責任與未來傳承，富邦人壽協助客戶建構兼顧保障與永續發展的資產配置策略，成為客戶及其家族跨世代財富傳承的重要夥伴。

從品牌經營、AI智慧營運到高資產財富管理，富邦人壽此次獲得三項大獎，呈現企業以客戶需求為核心、持續推進服務轉型的發展方向。面對制度變革與市場需求快速變化，未來壽險業的競爭力，將取決於能否兼顧穩健經營、科技應用與長期客戶價值。

富邦人壽將持續以創新服務深化保障內涵，結合數位科技與財富管理專業，猶如每位客戶的「人生陪跑員」，讓保險不僅是風險發生時的經濟支援，更成為陪伴個人與家庭規劃未來的重要力量。