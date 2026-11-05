錢變貴了！日子怎麼過！

近期的戰爭、關稅與AI競賽，讓我們的生活成本變貴，然而央行又再一次提高利率，讓這場全球的經貿變局更加嚴峻。對於民眾而言，最沉重的未必是價格暴漲，而是必須面對有如停滯性通膨的高物價生活壓力。

文．李振麟

買菜時多付幾十元、繳房貸時增加的每一分利息、工廠收到新原料報價又比上次高。這一切看起來是一般瑣事，但背後卻帶來同一個相關變局。能源運輸受到戰爭干擾，關稅改變交易成本，企業忙著搬遷生產線，科技巨頭們搶建算力中心。當我們的生活成本變貴時，央行又再一次提高利率，讓原本就已吃緊的資金，又要再重新計算。

這兩年的世界金融環境，並非一路朝向升息，歐美各國也曾經降息，期待通膨降溫後，讓民生經濟喘口氣。然而，到了二○二六年，新的能源衝擊以及價格成本壓力，又讓政策再轉彎。今日值得關注的地方，並不是下一次利率升多少，而是我們還能夠承受多少的生活成本壓力，在如此不穩定的價格波動下，更難以預測資產價格。

從期待降息到再次升息

二○二四年，美歐開始鬆綁貨幣政策，歐洲央行於六月份降息，美國聯準會則在九月降息半個百分點，將利率區間調至四．七五％至五％。當時是希望物價漲勢能夠放緩，避免市場經濟受到過度影響。但是兩年後，這情勢又出現新的變化。二○二六年九月十六日，聯準會升息一碼，利率區間回到三．七五％至四％；歐洲央行九月十日決定升息一碼，存款利率提高至二．五○％；日本銀行九月十八日將短期政策利率提高至一．二五％。

這些數據提醒著我們：重新升息，雖然不代表利率超過上一輪高點，也不代表所有國家都採取相同政策。就如同中國大陸近期仍推出低價融資政策。各國間所面對的物價、需求以及債務問題皆不盡相同，全球資金走勢也更加難以單一的政策方向來判斷。

經濟數字還在成長 百姓卻未必有感

根據國際經濟合作暨發展組織在二○二六年九月預估，全球經濟體今年可望再成長二．九％，明年則為三％。然而在高物價生活下，不僅實質所得面臨減弱，各式貸款利率也同步攀升，壓抑更多經濟成長動能，所幸還有AI智能應用、維持全球的經濟動能成長。

市場經濟成長，並不是代表所有人的生活條件因此改善。就如同科技產業大幅擴建投資，推高原物料成本；然而街邊的小餐館，卻可能被高漲的租金、電費等物價成本壓得喘不過氣。即使是出口接單比率增加，也未必能適時轉嫁成為實際營利所得。

民眾在生活中的感受，扣掉必要的開銷支出後，到底還剩下多少錢？雖然薪水增加了，但是我們的三餐、交通、居住與雜項費用卻更高，如此一來，實際能夠花費的金額也就更少。要判斷這場全球經貿變局，就必須把經濟成長率與家庭收支相結合後再來評估。

美國政策讓全球企業重算成本

川普政府在二○二五年推動的對等關稅，把貿易逆差、產業安全以及製造業回流等項目，列為國家安全政策。企業的思維從「哪裡生產最便宜」，逐漸轉變成為「在哪裡生產才能安全順利進入市場，以及到底是哪些零件可能會被課高關稅」。

如今對於全球製造業而言，除了要面對高關稅外，還要考慮選址、設備、人力以及管理支出等營運條件。雖然把生產線搬到另一個國家，以為就此能降低政治風險，但卻面對承擔龐大的營運成本，尤其是在新的產線尚未穩定的過渡期間，支出壓力更是接踵而來。

政策本身也會因為環境而有所變動。美國最高法院在二○二六年二月裁定，雖然國際緊急經濟權力法中，並未授權總統可以課徵關稅，但這並不等於其他法源下的關稅都因此被取消，企業仍須依照產品、原產地、適用法規來逐一報關審核。

中美交手的帳單 最後由誰來承擔

關稅是在進口環節中徵收，但是實際成本卻由出口商、進口商、製造商以及消費者來共同分攤。出口商可能藉由降價來保住訂單，進口商可能犧牲利潤，零售商則可能調高商品售價。關稅除了影響到進口成本，也透過關稅推高商品價格，間接影響到市場消費意願。尤其是一次性政策下所調整的稅率，未必能在短短的時間內消耗完成。

中美貿易戰彼此間也有許多協商與讓步。二○二六年九月，雙方共同宣布部分商品的降稅協商安排以及AI智能規範來進行談判，即使是相關的經貿條件細節以及會議時間皆未明朗確認，但是企業間的互動交流也不會因此而消失。

對一般人來說，關稅並不是遙遠的新聞議題，而是隱藏在我們日常生活中的家電、衣服、食品等食、衣、住、行成本中，影響到平日的生活費用支出。

供應鏈重整 安全與便宜難以兼得

過去的全球分工型態，強調把零件交給成本低廉區域生產。如今的經商大環境，企業必須要有其它備用供應商，以達成產源分散的目的，並以適當的庫存比率備用，避免原物料受到外界影響中斷或不期而遇的政策風險。

當我們多一家供應商，就多一份來源安全保障；多一個生產線，就多一個設備和人員支出；備用的原物料，等於更多的現金留在倉庫中。雖然企業買到的是供應上的保障安全，但也因此必須承擔較高的營運資金。

升息讓這些備用貨品更加昂貴。庫存若靠借款支付來營運，每多放一個月，就必須承擔這一個月的利息。採購不能只看單價，還要比較交期、付款條件、運輸費用以及生產備料需求。

中東戰火如何燒進日常帳單

二○二六年二月底，美國、以色列以及伊朗間的戰爭爆發，嚴重干擾荷姆茲海峽的能源運輸進度。國際能源署表示，戰前經過這條航道的液化天然氣，約占全球供應量的兩成以上。今日的航道受阻，影響範圍不只是交戰國，也同樣包括長期仰賴能源進口的亞洲與歐洲區域。

即使買家買得到能源，也可能面臨更高的運輸、保險以及採購成本。這些負擔逐漸轉進電力、物流與生產線，最終到商店售價。下游產業無論是餐飲店、冷鏈業者或運輸，都將面臨成本重新計算的現實壓力。

戰爭也讓企業營運更難做決定，擔心斷貨下唯有提早採購，才能保持生產線運作，但也因此增加了財務管理負擔；又可能因為戰爭下造成更差的價格條件或交期。和平談判雖然能夠降低疑慮，但是供應面的恢復，還要考慮到航運與設施現況。

歐洲的困境 取暖與開工都要付更多錢

歐洲在俄烏戰爭後調整能源來源，如今又面對中東戰爭的供應面衝擊。國際能源署資料顯示，二○二六年第二季，歐洲天然氣指標TTF平均價格較去年同期上漲三二％；亞洲現貨液化天然氣價格也上漲四五％，能源壓力影響到許多國家的民生經濟。

天然氣既用於取暖，也用於發電以及工業生產，家庭必須要支付暖氣費，工廠必須要維持設備運作，能源密集產業若無法把成本轉嫁給客戶，相對的利潤也會被壓縮。歐洲央行九月份預估，歐元區二○二六年經濟成長為○．九％，通膨卻高達三％。如此一來，不僅顯示歐元區的經濟成長受阻遲緩，高漲的價格壓力受到能源成本影響下亦未能消退，投資與經貿政策上的規畫，更是倍增其困難。

對於民眾而言，最沉重的未必是價格暴漲，而是必須面對有如停滯性通膨的高物價生活壓力。如果市場價位持續停留在高位，基本的民生購物與外食消費勢必減少，商家的營運也將同步受到影響。