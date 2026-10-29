昇華科技引領數位轉型浪潮 打造數位保險行銷系統

當 AI 開始讀懂一張保單，壽險業的成長方程式也跟著改寫。三十五年只做保險科技一件事的昇華科技，以壽險公會「保險存摺」的全家保單資料為起點，把「AI 保單健診系統（企業版）」與「多元通路全方位行銷系統」接成一組互相咬合的齒輪：一個讓每位保戶看得夠深，一個讓業務推得夠廣，在 CSM 與全齡金融的新賽局裡，替壽險企業找到下一張保單。

文‧編輯部 圖‧昇華科技提供

新一代清償能力制度（TIS）與 IFRS 17 上路之後，合約服務邊際（CSM）成為衡量獲利品質與長期價值的核心指標，保障型、長年期保單重回主舞台；台灣邁入超高齡社會，主管機關推動的「全齡金融」，又把退休規劃、高齡與在宅醫療、長期照顧與財富傳承的需求一次推到眼前。

商機看得見，難題卻也很具體：各通路系統各自為政，商品與試算規則重複建置；保戶的保單資料靜靜躺在核心系統裡，沒有被轉成下一張保單的線索。對壽險企業而言，真正的問題不在「有沒有通路」，而在通路能不能打得深。

保障雷達圖：一眼看出全家保障缺口所在。

保險存摺、保單健診：開發全齡金融商機的關鍵鑰匙

全齡金融要守護的是每一個人生階段，而風險管理的第一步，是看清楚客戶「已經有什麼、還缺什麼」。難題在於，多數保戶說不清自己買過哪些保單：紙本找不到、電子保單分散、資料早已過時，顧問開口要保單，客戶也未必願意給——「不想給、找不到、資料舊、電子保單」，資訊不對稱正是信任最大的阻力。

壽險公會推出的「保險存摺」，讓保戶一次瀏覽在各家壽險公司投保的保單，涵蓋保險公司、商品名稱等十三個欄位，是目前最完整、也最即時的全家保單資料來源。昇華科技 AI 保單健診系統可直接精確讀入保險存摺 PDF 檔，省下業務同仁逐張鍵入的寶貴時間；保價金、解約金等存摺以外的資料，則以智能 Scanner／OCR 補入。顧問只要請保戶下載保險存摺，就能一百％精確掌握要保人全家人所有保單。

保險存摺匯入的全家保單經 AI 分類彙整後，智能險種編輯器維護的全行業險種資料庫與通用精算計算引擎，會把全家人的各家保單依險種分類彙整，產出全家人的健診報告，保障雷達圖一眼看出缺口所在，保單資產表將保障化為可讀的資產全貌，協助保戶了解六大風險的保障額度，打造「六金帳戶」，在關鍵時刻成為堅強的守護力量，再延伸到退休金計畫與傳承規劃。搭配「保單自己來說話」的收斂式監理提示與 AI365 商機推播，按期巡弋式健診會把「該找誰、談什麼」直接排進顧問的工作清單。

昇華科技三十五專注保險解決方案 榮獲卓越登峰大獎

一九九一年創立的昇華科技，從「解決保險公司的痛點」起步，從贏家建議書、要保書到線上投保，一路把前中後端串成一條龍，成為國內個險建議書系統市佔率最高的廠商，協助各家保險公司上架商品所累積經手的營業額突破數兆元。

從專案客製、SaaS 營運，到二○二四年提出的「S(AI)aS 生態洋蔥」——底層是可彈性擴充的雲端架構，中層是險種資料庫與即時計算引擎，外層是以 AI 保單健診為首的應用服務，AI 保單健診系統榮獲《2025 卓越登峰大賞》數位科技獎，增進客戶信任，也提升成交率。

二○二六年八月，昇華科技取得 UCE 頒發的 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統與 ISO/IEC 27701 隱私資訊管理系統雙驗證，範圍涵蓋 CloudWinner（AI）保險大贏家社群服務平台及 CloudWE 贏家保經代行政管理平台之維護與開發；加上自二○一四年起與微軟 Azure 深度結盟，昇華科技讓保戶交付的每一筆保單資料，都有制度化的守護。

保單資產表：把散落的保障化為可讀的資產全貌。

昇華科技致力於壽險業「多元通路全方位行銷系統」

「多元通路全方位行銷系統」以壽險核心微服務分工平台為底座，向上支撐多元通路建議書、行動投保與遠距刷臉投保三具引擎，一體化支援三大通路。同一份商品定義、同一套精算規則，直營顧問、銀行理專與保經代業務員看到的都是一致的結果，一致本身就是信任。張原彰董事長期待，未來每一位從業人員不再只是「拉保險」，而是藉由系統輔助與整合，成為客戶的全面向生涯顧問，真正回到保險以服務保障為主的本心。當保險存摺讓全家保單一次到位、地端的 AI 健診引擎把資料整理的重擔接走，通路的每一次出手都有依據，顧問才有餘裕做只有人才做得到的事~陪伴與信任。更協助壽險公司開發全齡金融與高CSM保險商機。