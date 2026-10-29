川習二會關稅休戰難掩戰略對抗 美中俄歐進入新一輪權力競逐

二○二六年入秋之際，國際地緣政治再度迎來了一場密度空前的雙邊與多邊外交競爭。九月於美國華府登場的「川習會」，不僅是中美兩大強權在歷經數年經貿與科技摩擦後的再次交鋒，更是雙方在後冷戰國際秩序重組過程中的一次戰略試探。

文‧陳建維

在美國登場的川習二會，雙方探討的議題複雜多元，包含關稅休戰、人工智慧監管、氣候及新能源汽車配額等。但若細究其背後意義，仍是一場圍繞著美國期中選舉內政壓力、歐洲與中國大陸的經貿博弈，以及俄羅斯與中國大陸日益深化的戰略協同所展開的大國角力。這場世紀博弈，正從單純的雙邊對抗，全面擴展至歐亞陸權、大洋防線與多邊貿易體系的三大板塊。

川普極高規格接待 美中維持表面穩定關係

九月的華盛頓，美國總統川普以極高規格接待了到訪的中國大陸國家主席習近平並進行領導會晤，會後雙方各自發布美方的事實清單（Fact Sheet）與中方的八點共識。值得一提的是，川普計畫於十一月出席在深圳舉辦的的亞太經濟合作會議（APEC）；習近平則預計十二月赴邁阿密參加二十國集團（G20）峰會，期間兩位領導人都會再度見面，雙方互動實屬罕見密集。此次會談結果顯示，儘管雙方進行互訪並表達改善關係意願，但對彼此仍保持高度警惕。各界分析認為，本次美中領袖會談雖促進更多對話管道，但在關鍵決策上並未出現實質轉變。當前兩國關係呈現「以對話維持表面穩定，但仍依據各自利益過招」的拉鋸態勢。

回顧此次川習會，美中達成部分經貿妥協，一方面確認將貿易休戰期延長至二○二七年一月，並相互調降約三百億美元商品的關稅。中方除了承諾在二○二七至二○二七年間每年至少採購一千萬噸美國煤炭，也同意放寬外國金融機構（含美資）在中國開展業務與設點的申請，但審核權仍嚴格掌握在中方手中。然而雙方在關鍵領域依舊互不讓步，如：中國大陸的七十五國免簽優待仍未擴及美國公民，且雙方皆未放寬中國稀土出口及美國先進半導體限制。

在科技與地緣政治方面，美中雙方皆認同必須對商業與軍事用途的AI技術進行適度監管，並將建立新型對話管道且於十一月底進一步磋商。針對台灣問題，白宮聲明雖未提及，但習近平仍在會中敦促川普正式反對台獨，對此川普並未發表任何意見。此外，川普也公開否認了美國駐中大使龐德偉先前關於「美方曾向習近平詢問購買美國武器意願」的受訪說法。美國國務院亦發表聲明澄清，強調美國法律嚴格禁止對中國進行軍售。

期中選舉內政壓力倍增 川普選擇民生優先

為何向來主張對華強硬的美國政府，會在華府峰會上選擇延長貿易休戰？其核心考量並非戰略上的退讓，而是源自於沉重的內政壓力。美國將於十一月三日舉行期中選舉，改選結果不僅攸關共和、民主兩黨在兩院的席次，更將影響後川普時代的施政空間與美國政治走向。

分析當前選情，共和黨正面臨選民信任危機與國會保衛戰。因為川普支持率滑落，民主黨正乘勢將資源大舉挺進德州、俄亥俄州與愛荷華州等深紅及激戰選區。在國會席次的爭奪上，眾議院目前有二十一個勢均力敵的關鍵選區，民主黨僅需拿下四席、加上原有的二十九個優勢選區，即可推翻共和黨的微弱多數、重奪眾院控制權。而在參議院改選的三十五席中，民主黨若能從搖擺的七席中贏得四席，亦有機會跨過五十一席門檻成為參院多數。

實際上，經濟負擔是這次主導選票流向的關鍵變數。受美伊戰事、就業低迷、關稅引發生活成本上升，以及汽油價格上漲等民生壓力影響，選民在經濟問題上的信任度十多年來首度偏向民主黨。即便進入十月後民主黨民調仍穩定領先至八％至十％，川普陣營正試圖憑藉雄厚競選資金大量投放廣告、企圖催出保守派基本盤，為這場選戰展開最後反撲。

期中選舉是對執政黨的階段性檢驗，也是國會制衡機制的展現。無論兩院由誰掌握，選舉結果都將影響美國內政、財政與對外政策。隨著二○二八年總統大選逐漸成為政治焦點，如何解決民生問題將比單純訴諸政治對立更具效果，也正是這種極限壓力，迫使川普在選前與中國大陸達成妥協，以換取農產品出口與降低關稅通膨的喘息空間。

歐中貿易協議暫解危機 讓利恐弱歐洲防線

在美國因內政壓力而微調對華戰略之際，歐洲的貿易防線也出現變動。歐盟與中國大陸於十月九日達成新一輪經貿協議，兩邊透過雙向讓步暫時化解了貿易戰升級的危機。根據協議內容，歐盟以「國別配額」模式換取市場平衡，未來四年每年僅允許三十五萬輛中國大陸油電混合車進入歐洲（設有每年六％的固定調整率），預計可將中方現有出口量削減一半以上。作為交換，北京不僅同意配合限制車輛出口並放寬稀土出口許可，還在汽車零件、鞋類、冰淇淋及橄欖油等領域給予歐盟關稅自由化待遇，預估將為歐盟節省至少二億二千五百萬歐元的關稅成本。

然而，這項被視為北京成功運用龐大市場分化西方的協議，卻在歐盟內部引發深層焦慮。儘管部分官員認為這證明了歐盟結合貿易壓力與外交手段確有成效，但專家也擔憂此舉恐使德國等對中態度溫和的國家鬆懈，進而削弱法德兩國所倡議、旨在應對外國市場扭曲的新「貿易防衛工具」的推動動能。面對明年第一季即將與中方展開的新一輪政治對話，以及預計於十二月峰會前提出的防衛工具草案，歐盟官員強調雙方根本歧見並未消除，歐盟必須「將籌碼留在檯面上」，持續完善防衛政策以應對長期的戰略挑戰。

美俄妥協引發內外反彈 中俄再度加深戰略同盟

如果說歐中貿易協議是西方經濟防線的軟化，那麼美、中、俄大三角關係的震盪，則是地緣政治版圖的劇烈重組。為了解決國內能源價格飆升與通膨危機，川普十六日意外的以總統職權宣布豁免並暫緩實施《2026年葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案》中的多項條款，直接取消了對俄羅斯進口商品加徵五○○％的高額關稅，形同對俄羅斯做出重大讓步。華府此番「對俄低頭」的決策，不僅引發了國會兩黨的強烈反彈與烏克蘭的深切憂慮，更讓國際社會見證了美國在全球戰略上的進退失據。

而就在華府宣布放寬制裁的幾天後，中國大陸國務院總理李強飛抵俄羅斯第二大城聖彼得堡與俄國總統普丁進行了高層會晤。在這場會面中，李強明確表態，在國際局勢持續複雜演變的當下，中俄的緊密協作已成為「變亂交織世界中難能可貴的穩定力量」。普丁則盛讚中國是俄羅斯最親密、最可靠的夥伴，強調雙方關係建立在平等互利之上，絕不受國際風雲變幻影響，亦不受第三方干擾。

這場中俄高層的再次會晤，清楚的向全球傳遞了一個強烈訊號：中俄兩國在歐亞大陸核心構築的戰略同盟已高度固化。北京與莫斯科正聯手在上合組織、金磚國家等平台擴大影響力，積極團結「全球南方」國家。面對美國在制裁與解禁之間搖擺不定的投機性外交，中俄透過制度性的深層綁定，徹底粉碎了華府試圖藉由短期利益分化歐亞心臟地帶陸權聯盟的幻想。

綜合觀察九月以來的華府峰會、美俄制裁博弈以及歐洲的貿易妥協，我們可以觀察出未來數年間國際格局的幾個重要發展軌跡。首先，美國對外政策將進入高度震盪與不可預測的時期。隨著十一月期中選舉的落幕，無論是面臨「跛腳」困境的共和黨，或是重掌國會的民主黨，府院之間的政治角力都將使美國的外交決策更趨向國內利益優先。中美兩國在二○二七年初貿易休戰期屆滿後，極可能因隔年美國大選的提前開打，再度爆發更高強度的關稅戰與科技技術封鎖。而川普在峰會中未對台灣問題正面表態，甚至傳出將軍售視為籌碼的流言，反映出在極端「美國優先」的思維下，大國間的交易性格正在不斷放大。

其次，全球經濟與安全體系正加速「板塊固化」與「功能性分立」。歐洲在汽車配額上向中國大陸讓步以換取自身利益，證明了西方抗中統一戰線在商業現實前不堪一擊。同時，中俄聯手鞏固歐亞大陸與全球南方，意味著世界正逐漸分裂為兩大核心板塊。未來的國際社會中，多數中等強國將拒絕選邊站隊，轉而採取在安全上依賴美國、在經貿上擁抱中國大陸的「戰略對衝」模式。

對台灣來說，我們必須建構更具韌性的「多重保險」戰略，當世界的軸心在陸權與海權、西方與非西方之間劇烈拉扯之際，台灣處於這場風暴的第一線。我們緊密鑲嵌於美日歐所構建的高信賴度民主供應鏈與海權安全防線，這是維繫國家安全的根本基石。然而面對美國可能因通膨壓力而對獨裁政權妥協的變數，台灣不可僅將生存寄望於單一盟友的善意。唯有不斷提升半導體與高階製造的不可替代性，並具備冷靜宏觀的國際視野，準確掌握大國博弈的底牌與變量，方能在風雲變幻的地緣變局中，找到最穩健的戰略航道。