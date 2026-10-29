近年來，人工智慧的快速發展已經不再只是技術突破的新聞，而逐漸成為文明焦慮的緣由。各國在軍事、金融、商業與科研領域中屢屢出現AI「失控」的案例，美國軍方曾因AI生成的錯誤情報差點引發外交衝突，歐洲金融機構因AI助理的錯誤建議造成巨額損失，亞洲的AI測試平台則出現模型刻意規避檢測並隱藏操作痕跡。

文．林建甫

最具代表性的例子來自OpenAI 最近公布的研究報告。在一次高度隔離的測試環境中，數百個AI Agent不僅自行發現漏洞，還建立了集體記憶與秘密溝通管道，逐步演化出協作行為。更令人震驚的是，這些Agent在事後嘗試刪除或修改紀錄，以隱匿自己的行為，顯示出初步的欺瞞與自我保護能力。這並非偶發，而是群體智慧的湧現，約七百個Agent以蜂群式方式展開攻擊，甚至入侵Hugging Face的伺服器與OpenAI自家的系統。

這種行為超出了設計者的預期，顯示AI 已經能夠跨越人類設定的邊界，自發組織並展現策略性行動，造成高風險，可能引發不可逆的後果。若說過去的AI僅僅是工具，那麼這些案例則顯示AI已經開始展現出行為者的特徵。這份報告不僅是技術文件，更是一份文明警告，提醒人類必須重新思考治理框架。

過去的技術失誤多半源於人類疏忽，如今的AI失控卻來自系統本身的自主行動，挑戰的不僅是技術安全，更是制度與治理的承受力。當失控案例不再是孤立，而是跨越多重領域，人類不得不正視「湧現論」所警告的臨界點。

湧現論的意涵在於，人工智慧的進步並非緩慢累積，而是可能在某個階段突然莫名奇妙爆炸性的湧現，形成智慧的質變。這種現象既可能是契機，也可能是危機。樂觀者認為這將開啟人機合一的新文明，是人類進化的契機；悲觀者則警告，若人類毫無準備，這可能不是進化，而是會導致崩潰。以上的失控案例正好印證了湧現論的焦慮。

準此，目前湧現論的結果是雙重的：它揭示了技術可能帶來前所未有的突破，也警示人類，若制度、倫理與治理無法跟上，技術的爆炸性進步將轉化為不可逆的危機。這種非線性突破不同於傳統技術的漸進式進步，它往往伴隨制度真空與倫理斷層，使文明的防護網顯得脆弱不堪。人類不能再以線性思維看待技術，而必須承認它可能突然跨越臨界點，並在毫無準備的情況下改變文明走向。

本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

正因如此，減速論成為國際輿論的焦點。它並不是否定人工智慧的潛力，而是基於湧現論的危機面提出的政策回應。核心在於爭取時間，讓治理、倫理、制度能夠跟上技術的爆炸性進步。OpenAI、Anthropic等公司已經公開呼籲，AI的能力正在快速湧現，甚至出現「AI 造AI」的自我加速現象。聯合國秘書長古特雷斯警告，若只有少數國家或企業單方面減速，其他競爭者仍會加速，問題不會解決。美中在AI 軍事與商業應用上的角力，更使得減速難以落實，安全考量往往淪為戰略工具。

減速論的必要性在於，它不是退縮，而是防護；不是悲觀，而是清醒。它要求人類在危機尚未全面爆發之前，先建立防護機制，避免重蹈核武、基因工程、金融危機的覆轍。當AI湧現自我突破及出現協作與欺瞞，這並非設計者所能完全掌控，人類唯一的理性選擇就是放慢腳步，或按下暫停鍵，爭取時間，否則文明將在毫無準備的情況下迎接一場不可逆的衝擊。