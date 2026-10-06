從資產增值到長期陪伴 陽信銀行打造有溫度的財富管理服務

面對全球市場波動加劇，財富管理不再只是追逐短期報酬，更考驗銀行的資產配置、風險控管與客戶服務能力。陽信銀行此次一舉榮獲「最佳財富增值獎」與「最佳服務品質獎」，展現其在專業理財與在地服務上的深耕成果。

文．陳怡瑄

對銀行而言，獲獎不僅是對財富管理成果的肯定，也反映出長期累積的客戶信任。

兩項獎項分別代表陽信銀行財富管理的兩個核心面向。「最佳財富增值獎」肯定銀行在投資研究、商品架構、資產配置及風險控管上的整合能力；「最佳服務品質獎」則是對理財專員專業服務、團隊協作及在地經營成果的認同。

陽信銀行馬淑靜協理表示，過去兩年，陽信銀行亦曾獲得「最佳客戶推薦大獎」及「最佳理專團隊獎」，從團隊專業、客戶推薦，到此次財富增值與服務品質獲獎，也顯示其財富管理服務逐步從「商品銷售」走向「目標導向顧問」，將客戶的財富規劃與人生安排連結起來。

紀律風控、分散布局

陪客戶走過市場波動

馬淑靜也指出，財富管理不能只在市場上漲時談報酬，而要在不同景氣循環中，協助客戶兼顧資產保值與增值。

陽信銀行因此以「紀律風控、多元分散、動態調整」作為資產配置原則。理財專員會先了解客戶的財務目標、投資期間、現金流需求與風險承受度，再從資產類別、幣別、投資區域及存續期間等面向進行配置，降低資產過度集中於單一市場或熱門題材的風險。

如：重視穩定現金流的客戶，在可承受的風險範圍內，評估債券、收益型基金、保險或其他具現金流特性的工具；若是中長期資產成長需求較高的客戶，則可搭配全球股票型資產、基金及具發展潛力的投資主題。

配置完成後也不是一成不變。銀行會依市場走勢、客戶財務條件及人生規劃的改變，定期檢視投資組合，適時進行再平衡，避免市場漲跌使整體風險偏離原先設定。

為提升第一線服務的專業度，陽信銀行近期成立投資研究團隊，加強全球市場資訊掌握，以及投前、投中、投後的管理。馬淑靜強調，研究團隊提供的不只是市場訊息，更重要的是協助理專將研究觀點轉化成客戶聽得懂、也能實際採取的理財方案。

讓客戶被理解

3C服務貫穿人生階段

在服務品質上，陽信銀行認為，真正的差異不只在於流程是否快速，更在於客戶能否感受到「被理解、被記得、被持續陪伴」。

為此，陽信銀行將服務聚焦於3C理念，包括客戶生命週期（Cycle）、穩定現金流規劃（Cash Flow）以及主動關懷（Care）。從首次接觸、風險屬性評估、財務目標盤點、方案建議，到投資後的定期檢視，每一個環節都以客戶需求為出發點。

馬淑靜表示，理財專員不只要告訴客戶可以選擇哪些商品，也要清楚說明目前的資產配置理由、可能面臨的風險，以及未來需要留意哪些市場變化。當客戶的人生計畫改變時，原有的財務安排也應隨之調整。

尤其市場大幅波動時，客戶需要的往往不是更多艱澀資訊，而是理專主動關懷，用容易理解的方式說明情勢，協助檢視投資部位。當客戶面臨退休、子女教育、保險保障、資產傳承或企業資金安排時，理專也會回歸到整體家庭與人生規畫，提供更完整的建議。

這樣的服務有賴團隊合作，陽信銀行透過分行、財管、產品、營運及客服等部門共同支援，讓理專可以依不同地區、職業型態及家庭結構，提出更貼近實際生活的解決方案，也將金融服務延伸成長期陪伴。

陽信銀行近期成立投資研究團隊，加強全球市場資訊掌握，以及投前、投中、投後的管理。

從商品提供者

轉型為長期財務顧問

高資產客戶的需求日益多元，對理專專業能力的要求也不再侷限於熟悉金融商品。陽信銀行的培訓內容涵蓋需求訪談、資產配置、風險管理、市場研究、客戶關係經營及法令遵循，並進一步加強稅務、信託與保險等跨領域知識。

在實際服務上，理專會以客戶所處的人生階段作為規劃基礎。對職涯起步或剛組成家庭的客戶，重點可能是建立緊急預備金、補足保險保障、準備子女教育金，以及培養長期投資習慣；對事業成熟、資產累積較高的客戶，則會著重資產配置、現金流、匯率風險與退休規劃。

至於高資產客戶或企業主，服務範圍還會延伸至資產保全、企業與個人資金配置、跨世代傳承及尊榮服務。馬淑靜表示，專業並不等於推薦高風險、高報酬的商品，而是所提出的方案是否適合客戶、能否讓客戶充分理解，並且可以長期執行。

雙軌布局高資產市場

深化南部經營

看準高資產財富管理市場，陽信銀行早在三年前便於全台成立財富管理中心，目前也積極推動高資產業務資格申請與相關制度建置，未來將進一步整合稅務、信託、資產配置、資產活化及財富傳承等服務。

配合政府推動亞洲資產管理中心政策及高雄亞灣專區發展，陽信銀行也將亞灣視為下一階段的重要布局。目前已著手準備人才、產品、系統及服務模式，期望未來結合高雄在地企業主、高資產客群、南部產業聚落及關係企業資源，建立更完整的高端財富管理服務。

展望未來三至五年，陽信銀行將持續以3C理念深化服務，並運用數位工具及數據分析，協助理專更精準掌握客戶需求，提升下單與服務效率。數位化的目的並非取代理專，而是讓理專把更多時間用於了解客戶，提供更有價值的建議。

陽信銀行希望建立的核心品牌價值，不是讓客戶只看見短期獲利，而是在牛市時協助掌握機會、熊市時盡力守住成果，透過紀律風控、多元分散與動態調整，陪伴客戶走過市場起伏，穩健實現每個人生階段的財富目標。