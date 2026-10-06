第一銀行創新信託安養 優化數位金融深獲肯定

第一銀行積極推展全方位信託及創新高齡安養服務，在《2026卓越銀行暨證券評比》中榮獲「最佳創新信託獎」；並以「數位優先、AI賦能、場景融合」三大方向推動轉型策略，同時榮獲「最佳數位創新獎」，雙料獲獎殊榮實至名歸。

文．黃小玲 圖．第一銀行提供

第一銀行積極推展全方位信託，持續從客戶角度出發，除了深耕及創新高齡金融與安養信託服務型態，更致力於打造整合型全方位信託服務，運用信託專業構築一站式服務生態圈，為協助高齡者提前規劃財產管理需求，創新推出「珍愛傳承系列商品」，並導入「基金單位數撥轉機制」，以彈性客製化契約做連結，搭配外部專家及預定信託監察人架構，協助高齡者達到資產規劃、財富傳承及安養照護三種需求，創建第一銀行安養信託的新價值，截至二○二五年底，第一銀行管理安養信託財產近四百二十億元，居業界第一。

臺灣邁入超高齡社會

安養信託已是趨勢

信託的核心價值在於落實個人意願與彈性的傳承配置，尤其在臺灣面臨超高齡社會及少子化趨勢，在世代交替加速與資產結構日益多樣的背景下更顯重要。第一銀行以「全齡人生視角」出發，利用一份信託契約整合客戶資產，滿足客戶安養給付、投資理財、資產保全、保險金管理、財產傳承及照顧下一代等需求，並透過整合產品、服務及系統等三大面向，攜手醫療、長照與社福機構，導入具前瞻性的「全方位信託生態圈」架構，不僅為長者提供有尊嚴、安心的生活環境，更透過信託專業，保障財產安全、規劃金流，開創銀髮產業新典範。

然而，面對單身族群越來越多，第一銀行也有規劃適用方案。單身族群因家庭照顧功能較弱，需要及早準備老後財務管理，第一銀行透過「整合型全方位信託服務」針對單身族群設計多項服務功能，包括單月動支超額限額、動撥超限通知與大額動支冷靜條款、受託人於特殊情境具運用決定權／裁量調整定期給付、生活所需費用等定期或特殊給付、不動產處分支應安養資金、整合／模組化契約、失智失能防禦機制、身故喪葬費用及遺產稅給付、連結信託帳戶交易支付功能以及安養信託連結遺囑信託及意定監護制度等，協助單身族群降低未來遭遇詐騙、不當提領的風險，同時保障財產安全及完成傳承規劃，達成安養樂活目標。

第一銀行將數位創新視為未來發展的重要驅動力，持續以「數位優先、AI 賦能、 場景融合」三大方向推動轉型。

數位優先、AI賦能、場景融合

因應數位化的時代趨勢

第一銀行將數位創新視為未來發展的重要驅動力，持續以「數位優先、AI賦能、場景融合」三大方向推動轉型。

截至二○二六年七月底，iLEO數位帳戶已突破兩百三十萬戶，穩居公股銀行第一，顯示第一銀行在數位服務與客戶經營上的成果已獲市場肯定。

在客戶服務面，持續優化iLEO數位金融平台，深化數位帳戶、支付、理財及貸款服務整合，並透過開放銀行及場景金融合作，將金融服務融入客戶日常生活場景；在營運面，積極導入生成式AI、大數據分析及雲端技術，推動企業知識平台、作業流程自動化及數位金三角2.0跨部門共創等計畫，提升營運效率與決策品質；在組織面，透過AI黑客松及創新實踐機制，鼓勵跨部門協作與創新應用落地，培育數位人才與創新文化。

第一銀行在轉型數位化過程中，為協助高齡族群逐步融入數位化時代，第一銀行編製了涵蓋「臨櫃開戶、存提款及匯款」、「自動櫃員機（ATM）操作」、「網路銀行使用及防詐騙知識」等主題的易讀手冊，透過淺顯易懂的文字說明及圖文搭配方式，降低學習門檻，協助客戶快速掌握各項金融服務的操作流程。手冊內容除了介紹基本金融服務外，也特別強調數位金融在日常生活中的便利性與自主性，讓高齡者能在熟悉且安心的環境中循序漸進地學習使用數位工具，建立操作信心。各營業單位可依客戶需求提供相關手冊及適切協助，讓客戶在數位服務的使用過程更加順暢，進一步落實金融平權與無障礙金融服務的理念，帶領他們進入數位化時代。

第一銀行舉辦第二屆「AI 2 Go 黑客松」競賽，第一銀行總經理周朝崇（中）、 副總經理劉培文（左7）、淡江大學副校長林俊宏（右6）及政治大學資管系教 授張欣綠（右4）出席決賽勉勵團隊。

持續提升信託多元功能

以AI為核心動能升級數位金融

第一銀行積極響應政府信託業務發展策略藍圖，致力於打造全方位信託平台與資訊交換平台，提升信託多元功能與給付效率，確保信託財產專款專用於自身照護及生活所需，未來希冀透過AI與大數據分析來偵測異常交易、建立延後交易保護機制與即時資金異動提醒，於疑似詐騙或金融剝削情形發生時，即時介入保護高齡客戶資產安全。第一銀行秉持「就在你左右」理念與創新領航精神，不斷追求卓越，導入數位科技提升服務效率，並持續深耕及創新高齡金融相關信託，攜手國人共同迎接高齡社會挑戰，成為客戶心中最值得信賴的「永續金融，第一品牌」。

第一銀行以AI為核心動能，持續推進人工智慧、雲端數據及系統優化，並深化AI於數位金融服務的運用。現階段生成式AI已導入徵信報告、企業戶輿情報告等場景，協助同仁提升資料彙整、專業分析與作業決策品質與效率；另將結合客戶數據與數位通路，持續精進大數據精準行銷與深化防詐預警措施，提供個人化且更安全的金融服務。第一銀行將持續強化數據治理、跨單位協作等，完善AI應用審查與風險管理機制，在兼顧資安、法遵、個資保護及客戶權益的前提下，加速創新應用落地，打造以客戶旅程與客戶價值為核心的智慧金融服務，持續提升數位金融競爭力。