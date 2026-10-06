科技賦能與全通路陪伴　獲《卓越》評比三項大獎

AI創新與全生命週期服務

台新銀行重塑財富管理新標竿

在全球經濟與地緣政治多變之際，財富管理邁入專業整合新紀元。台新銀行憑藉深厚專業、敏捷數位科技與「以客為本」的精神，在《2026卓越銀行暨證券評比》中連續十一年蟬聯「最佳財富管理獎」、七度拿下「最佳多元商品獎」，並奪得「最佳客戶推薦獎」。這份亮眼的成績單，完美展現台新銀行如何透過科技與溫度的有機結合，持續領航臺灣財富管理市場。

文／傅啓倫 圖／台新銀行

AI科技與升級分層經營

打造個人化財管新格局

面對瞬息萬變的金融市場與數位轉型浪潮，台新銀行連續十一年榮獲「最佳財富管理獎」，展現出極強的品牌創新實力與市場領先地位。台新財富管理長期以客戶需求為導向，確立「全客群經營、全生命週期服務」為核心策略，整合金控資源，並藉由AI科技實力，將深耕多年的分層經營模式升級為個人化解決方案。

面對波動劇烈的金融環境，台新財管團隊積極發展領先業界的AI模型與應用機制，能在極短時間內將複雜的客戶樣貌與市場數據轉化為量化分析，產出清晰評估結論與理專可執行的營運建議，讓不同理財需求的客戶都能獲得即時、細緻且符合情境的服務體驗。

具體而言，針對專人深度經營的客戶，理專可透過AI數據輔助與智能化名單分析，更精準掌握客戶理財動態，提升服務準確度與互動品質；偏好自主理財的數位客群，則能透過「理財訂閱制」搭配智能推薦引擎，享有量身打造的個人化服務。台新銀行以科技將「以客為本」落實在每個服務細節，持續打造財富管理新格局。

以AI客製化模組

建構多元商品佈局與安心保障

在高利環境與地緣政治波動下，高資產與一般理財客戶的需求日益多樣化，不同世代對於理財的期待也變得更加複雜。有人追求穩健收益，有人重視ESG永續價值，也有人開始思考資產傳承。台新銀行能夠第七度榮獲「最佳多元商品獎」，正是因為其具備全方位的商品開發實力與嚴選篩選機制。

面對多元且持續演變的財富管理需求，台新銀行不僅提供涵蓋海外債、ESG永續投資、結構型商品到家族信託的完整商品布局，更透過具備深度洞察力的AI客製化模組，深入理解每位客戶的輪廓與需求，成為打造高度差異化服務的關鍵引擎。

台新銀行透過此AI模組，不只能夠讀懂客戶「想要什麼」，更可以判斷「什麼適合客戶」，甚至進一步預見「客戶未來會需要什麼」。這三個維度的遞進，讓台新銀行的理財顧問得以超越傳統被動回應需求的模式，主動提前一步將客戶未來可能遇見的風險，結合台新多元且完善的金融產品，打造出真正貼合當下需求與未來期待的客製化方案。

這正是台新想給客戶的安心感，不能只有滿足當下，更要幫客戶預見未來。當每一次理財建議都帶著「先幫你想到」的用心，信任自然會慢慢累積，也讓台新銀行在多元商品的佈局上，始終能走在客戶需求與市場趨勢的最前端。

台新財富管理長期以客戶需求為導向，確立「全客群經營、全生命週期服 務」為核心策略。

融會科技與溫度

深耕信任打造自發性品牌大使

金融服務的本質是信任，榮獲廣大客戶票選出的「最佳客戶推薦獎」，代表台新銀行擁有極高滿意度。台新深刻體會到，唯有讓服務真正貼近生活，客戶才會發自內心認同品牌，進而成為自發性的「品牌大使」。

在線上通路，台新將「理財訂閱制」延伸至廣受歡迎的LINE官方帳號，推出免費理財訂閱服務，巧妙整合市場週報、關鍵事件提醒與投資追蹤，將過去單次交易延伸為涵蓋投資前、中、後的全歷程長期陪伴。投資前期提供單一資訊窗口以降低搜尋成本，投資中期推薦符合屬性的產品，投資後期寄送關懷簡訊與產業報告，協助客戶建立穩健理財習慣。此外，智能推薦引擎結合AI與數據分析洞察客戶需求，主動推送最適內容，讓客戶隨時獲得貼身且實用的建議。

然而，懂「人」這件事終究要靠人完成。AI能帶來效率，但真正能深度解讀客戶人生階段、建立長期信任的，仍是具備專業與溫度的理專。台新建立完整職涯培育制度，從分層培訓到導師制協助同仁累積專業；面對高資產客群，更建立私人銀行顧問雙軌培育機制，內部轉任與定向直培並行。從線上到線下、從數位到實體，台新以一致的用心滲透每個接觸點，致力成為客戶值得託付的智慧夥伴。

台新打造專業財富管理團隊，讓服務貼近生活，客戶發自內心認同 品牌，進而成為自發性的「品牌大使」。

佈局亞洲資產管理中心

與超高齡全方位陪伴

站在連續獲獎的輝煌基石上，面對臺灣邁入超高齡社會及亞洲資產管理中心政策推動，台新銀行看見的不只是市場趨勢，更是客戶人生時間軸拉長後，對長期陪伴與資產保全日益殷切的需求，這正是台新下一步戰略的核心。

在資產管理版圖上，台新於二○二五年正式進駐亞洲資產管理專區，結合香港、新加坡的跨境經驗，整合金控旗下銀行、證券、保險與傳承規劃資源，打造一站式跨境私人銀行平台，專注滿足高資產客戶在資產保全、稅務與家族傳承的複雜需求，提供更安全且國際化的方案，協助客戶實現財富增長與永續傳承。

面對高齡化浪潮，台新從「及早規劃、安心到老」出發，建構完整信託架構，透過預立信託提供資產保全、醫務與生活安排的一體化規劃。此外，更規劃「定存解除指定聯絡人」機制，在資產異動時多一層確認，讓信任的人及時把關。日常使用上亦同步推動普惠金融，如ATM字體放大、交易時間延長等友善設計，提升長者自主理財的信心。

無論是高資產客群或熟齡世代，台新的策略始終指向同一件事：陪伴客戶走過人生每個階段，持續創造長期價值，以「認真、專業、懂您」的核心價值，成為每一個人的智慧好夥伴。