歐洲能源昂貴 製造成本高失去優勢

歐洲目前最大的壓力來自於能源成本高昂影響到製造量能，讓其雖然擁有先進技術與知名品牌卻無法壓低價位。因此未來真正具有競爭力的企業，是要能整合美國科技產業規範、中國大陸的製造能力、歐洲市場標準以及台灣的高階產品技術，建構出一套安全、透明、穩定與快速交貨的新產業鏈體系。

文．李振麟

歐洲與美國及中國大陸相比，目前最大的壓力來自於能源成本。自從俄烏戰爭發生後，歐洲失去來自於俄羅斯的廉價天然氣，必須改從美國、中東以及其他地區進口。然而天然氣還必須經由運輸、儲存以及重新氣化階段，促使整體成本遠高於傳統管線供應。

雖然歐洲能源價格已從二○二二年高峰期回落，但是企業支付的成本明顯高於主要競爭對手。根據歐盟最新資料顯示，歐洲企業電價約為美國的二至三倍，天然氣價格約為美國的四至五倍。

高能源價格首先衝擊鋼鐵、化工、水泥、造紙以及金屬加工等高耗能產業，再沿著供應鏈反映到汽車、機械、家電、建築與一般消費品。同時，歐洲還面臨工資、社會福利、環保法規、碳排成本以及高價利率等問題。企業生產成本增加後，商品售價也隨之高漲；物價調漲又壓縮到民生經濟消費能力，市場需求因此轉弱。當企業看不到穩定需求時，勢必延後投資、減少產量，甚至於把工廠移往能源以及土地成本較為低廉的地區。這也就說明為什麼歐洲製造業雖然是擁有先進技術與知名品牌，如今卻也難以再提出一個合理價位。

歐洲為什麼需向中國大陸買貨？

歐洲向中國大陸採購，最直接的原因就是價格，但是價格並不是唯一因素。中國大陸擁有完整且密集的產業聚落，一項商品所需要的原料、模具、零件、表面處理、包裝、物流與港口服務，往往可以在同一個區域完成，這種供應密度能夠縮短交期，也能增加產量，歐洲即使擁有設計與技術，也很難在短時間內重建同等規模的供應鏈體系。

根據歐盟統計，二○二五年歐盟自中國大陸進口商品達五五九四億歐元，其中的電機、電子與視聽設備項目，金額達一六四九億歐元；其次為機械以及零配件約一○六五億歐元，另外還包括有機化學品、車輛、家具以及照明產品。

雖然歐洲推動綠色能源，但也同步增加對於中國大陸產品需求。無論是太陽能模組、電池、儲能設備、稀土磁鐵以及電動車零組件，都是能源轉型的重要項目，中國大陸在這些領域上，擁有龐大的產能以及成本優勢。根據歐盟資料顯示，中國大陸掌握全球太陽能供應鏈的多數產能，歐洲稀土磁鐵需求部分更有高達九八％仰賴大陸進口。二○二五年歐盟直接進口的稀土元素中，中國大陸的占比就高達四六．八％。

如果歐洲突然停止向中國大陸採購，不只是一般商品價位大幅上漲，其次，電動車、風力發電、太陽能以及工業自動化成本，也將水漲船高，反而拖弱歐洲既定的能源轉型政策。對此情況，歐盟採取的是「降低風險，而不是全面脫鉤」。也就是在敏感的科技、稀土、電池以及能源設備方面尋找替代來源，但是一般性的貿易與企業採購項目仍會持續向中國大陸方面進行採買。

全球製造業進入「三套供應鏈」模式

未來全球市場形成三套多元化，又彼此交錯複雜的供應鏈型態。第一以美國為核心的高階科技供應鏈，掌握AI晶片、軟體、科技、國防設備與雲端服務，並要求盟友共同管理敏感性技術。

第二以中國大陸為主要核心的製造供應鏈，依靠完整的產業聚落、龐大市場、低廉成本與交貨速度，向新能源、AI智能、自動化產業的海外市場擴張。第三則是以台灣、日本、韓國、歐洲與東南亞共同參與的混合型供應鏈。這些國家一方面與美國合作發展高階科技，另一方面又無法完全脫離中國大陸的市場、材料以及製造規模。

相互整合才能建構真正具有競爭力的企業

紅色供應鏈2.0崛起，並不代表中國大陸已經贏得所有的科技產業競爭，也不代表美國的限制完全失效。真正的關鍵性變化，在於中國大陸企業正在快速的補足技術缺口；歐洲國家在高成本壓力下仍須依靠中國大陸廉價商品；台灣憑藉AI智能高階製造取得市場訂單，同時也繼續使用部分的中國大陸原物料與相關零配件。

總而言之，全球化並沒有結束，而是從追求最低成本，添加了科技、安全、能源、產地以及交貨能力等技術考量。未來真正具有競爭力的企業，並不是只會提供廉價便宜的商品，而是要能夠在美國的科技產業規範中、中國大陸的製造能力、歐洲市場標準以及台灣的高階產品技術相互整合，建構出一套安全、透明，又能夠穩定與快速交貨的新產業鏈體系。