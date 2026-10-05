全球供應鏈再重組 製造業走向三軌競合

美國試圖透過半導體產業，架構出一套新的供應鏈管理型態；中國大陸也加快國產替代、產業升級以及海外設廠尋求轉型；台灣則以AI智慧、高效能運算及雲端資料中心帶動先進晶片相關產業，但全球供應鏈體制並沒有真正的分開，而是進入一個更為複雜的組合階段。

文．李振麟

全球製造業進入新的競爭階段，美國試圖透過半導體產業，架構出一套新的供應鏈管理型態，主要集中在電動車、動力電池、儲能、太陽能、人工智慧以及資金管制，藉以延緩中國大陸科技產業發展；中國大陸則加快國產替代、產業升級以及海外設廠，希望建立起一個不容易被外國「卡脖子」的製造業型態。

另一方面，歐洲市場受到高能源、高工資、高物價以及環保成本衝擊下，許多在歐洲製造的產品，其生產成本難以與中國大陸競爭，因此即使歐盟希望降低對於中方依賴，但企業仍持續從大陸採購機械、零組件、化學品、太陽能設備以及日常消費品。

台灣在這場激烈競爭中，採以AI智慧、高效能運算以及雲端資料中心，來帶動台灣的先進晶片、封裝、伺服器與散熱產業等增長；但是部分的金屬原料、化工材料、機械零件以及電子元件等項目，仍然必須從中國大陸進口。總而言之，全球供應鏈體制並沒有真正的分開，而是進入一個更為複雜的組合階段。

什麼是「紅色供應鏈2.0」？

中國大陸製造業轉向了嗎？

「紅色供應鏈2.0」並不是中國大陸政府公布的政策名稱，而是產業界用以說明中國大陸製造業轉型的新概念。早期的紅色供應鏈，可視為1.0階段。當時中國大陸主要是依靠土地、勞動力、出口優惠以及龐大的加工能力，承接歐美、日本、台灣與韓國企業的代工訂單。凡關鍵性設備、材料、技術以及品牌等項目，大多掌握在外國企業手中，中國大陸則負責大量生產、組裝以及出口貿易等項目，進而被稱之為「世界工廠」。

今日的2.0階段則完全不同。此時中國大陸不再是屬於低價代工，而是從原料、材料、零組件、設備、軟體、晶片到銷售通路，都轉由本土企業來直接掌握。換句話說，中國大陸製造業正從「替別人加工」，開始轉向「自己來建立起產品、技術與產業標準」。就如同無人機、5G通訊、工業機器人、成熟製程晶片、人工智慧以及智慧製造等。中國大陸鼓勵企業前往東南亞、中東、非洲、歐洲各國設廠，以達到降低關稅與相關的政治風險。

紅色供應鏈2.0有兩個重要方向：第一是在中國大陸境內推動技術自主及國產替代；第二是把中國大陸的企業、設備、資金與管理能力移往海外，形成由中國大陸企業主導、但生產地不一定在中國大陸境內的新模式。因此「紅色供應鏈2.0」並不是中國大陸官方的正式名詞，而是產業界用來形容中國大陸製造業從「低成本代工」轉向「技術自主、產業鏈整合以及海外布局」的新階段。

中國大陸產業的發展階段進程，最主要的特徵有：

一、紅色供應鏈1.0：依靠低工資、土地、出口與大規模組裝，成為世界工廠。

二、紅色供應鏈2.0：自製設備、材料、零組件、軟體與晶片，並以新能源、AI、自動化及海外設廠方式進入全球市場。

2.0不只是「中國製造」，而是中國大陸試圖建立起一套不容易被外國技術斷供的完整體系，主要包括：半導體設備、晶片設計與封裝國產化、電動車、動力電池、儲能與太陽能等完整鏈，還有機器人、無人機、5G與智慧製造等。

從價格競爭轉向技術、規模系統整合來分析，現今中國大陸許多廠家前往東南亞、中東、歐洲、拉丁美洲設廠，不僅試圖達到降低關稅與地緣政治風險的目標，在二○二六年的經濟發展計畫中，更是採以「科技自立自強」以及產業鏈升級等項目，列為主要的核心發展重點。

美國為何限制中國大陸科技產業？

美國限制中國大陸科技產業，官方提出的理由是「國家安全」。無論是先進晶片、AI運算、超級電腦及航太技術，雖然在商業產品運用上，但也可能轉換於武器研發、網路攻擊以及軍事指揮等途徑。

因此，美國將管制重點置於科技競爭力的關鍵環節，包括高階AI晶片、高頻寬記憶體、半導體設備、先進製程軟體等。美國商務部以擴大管制二十四類半導體設備、部分晶片製造軟體以及高頻寬記憶體為主要管制項目，並將多家中國大陸企業列入實體清單。

美國也不希望本國資金以及技術繼續傾向於中國大陸的半導體、AI、航太與先進製造等科技發展，同時也檢討與限制美國企業對於中國大陸的敏感產業投資。表面上，美國強調的是軍事與國家安全；但是從產業角度上來分析觀察，美國同樣希望維持在半導體、AI、軟體以及先進設備上的全球領導地位，以避免過多的關鍵性製程繼續導向中國大陸。

美國嚴查「洗產地」

能改變中國大陸製身分嗎？

何謂「洗產地」？這並不是美國法律中的法規名稱，而是國際貿易上的通俗用語，通常是指企業為了規避關稅、反傾銷稅、反補貼稅等出口管制或經濟制裁，故意透過第三國轉運，藉以簡單的加工方式、重新包裝，甚至於更換標籤或偽造文件，以達到掩蓋商品的製造地、供應來源、以及最終目的地。

首先，最典型的情況，就是中國大陸製造的產品先運往東南亞、墨西哥或其他國家，只進行貼標籤、分裝、簡易組裝或輕度加工，再以第三國的產地名義裝箱出口，以規避美方對於中國大陸商品加徵「301條款關稅」，或某些特定的反傾銷稅以及反補貼稅。「洗產地」的核心，並不是商品經過哪一個港口，而是企業是否以虛假的誤導性方式，改變申報上的原產國，藉以逃避貿易管制措施。

轉口貿易不等於洗產地

商品經由第三國轉運，本身並不違法。國際供應鏈中，貨物經由新加坡、越南、馬來西亞等地轉口，這是普遍性的商業貿易行為。真正判斷的重點，在於商品是否在第三國完成，且足以改變原產地的「實質性轉型」（Substantial Transformation）。

如果中國大陸製商品只是在第三國換包裝、並貼上當地標籤、更換其包裝紙箱、再以簡單的測試或低程度組裝，這種作業模式，通常不足代表取得第三國原產資格。若企業仍申報為「越南製造」或「馬來西亞製造」，終將認定為虛報產地或非法轉運，也就是所謂的「洗產地」事實。

相反地，如果企業在第三國設立真正的生產線，投入廠房、設備、技術、人力與研發，並將原材料經由重新製程後，形成新的名稱或用途不同的產品，就可依法取得新的產地身分。

什麼是「實質轉型」？

美國海關暨邊境保護局（CBP）判斷原產地時，經常採用「名稱、性質或用途是否已發生實質性改變」的標準規範。換句話說，加工後是否產生新的物性以及不同的商品，這便是判斷原產地能否重新變更的依據。如果僅是單純包裝或簡單裝配，通常並不會構成實質性轉型；唯有經過複雜、關鍵且具有技術性含量的再製造程序，才能成立。

美國主管機關還可能會檢視第三國的投資規模、研發程度、生產設備、製程複雜度等。然後判斷這項產品特性，以為最終的事實認定。因此，不是只憑「在第三國增加多少附加價值」，就可直接判定原產地已經改變。

常見的洗產地操作方式

中國大陸商品直接經由第三國港口轉運，卻將第三國列為原產國；在第三國中，只進行了包裝、切割、塗裝、鑽孔與簡單組裝；利用空殼公司開立發票及產地證明；偽造採購單、生產紀錄、原料來源以及報關資料；故意使用錯誤的海關稅則編號來隱匿實際製造商品。

另一種情況是將受美國出口管制的半導體、AI晶片、伺服器或自動化設備，出口至未受嚴格限制的第三國，再轉售或轉運至中國大陸。這類行為嚴格來說視為美方所歸納的「非法轉運」或「出口管制規避」，同樣具有隱匿資料來源、目的地以及最終使用者的特徵。美國商務部已將異常的運輸路線標示、凡拒絕說明最終用途、買方業務，以及貨運代理商的最終目的，皆被列為警示勘查範圍。

美國不是只有一部「洗產地法」，美國對洗產地的管制，是由多套法律共同形成的。首先，CBP負責查核進口商品的產地、稅則、貨物價值以及申報；美國商務部負責反傾銷與反補貼措施，並對利用第三國進行輕微加工的商品調查。例如，原料送往第三國進行簡單加工，包裝後再輸往美國。

其次，《執法與保護法》（EAPA）允許美國海關調查規避反傾銷稅以及反補貼稅的進口貿易行為。調查期間，CBP可以暫停結關、追補稅款、調整保證金，甚至於要求逐筆來提供擔保。

若案件涉及受管制的科技、設備或軟體，將適用《出口管理條例》（EAR）；如果涉及受制裁國家、企業或個人，則可能進一步受到美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的判決制裁。

違規企業可能承擔哪些責任？

當商品一旦被認定為洗產地事實，企業可能被追繳301關稅、反傾銷稅、反補貼稅以及利息，貨物也可能遭遇到扣押、沒收或拒絕入境。進口商還會因此面臨海關民事罰款、提高保證金、以及暫停通關待遇與《虛假申報法》等訴訟。

如果企業明知商品原產於中國大陸，卻仍透過空殼公司、偽造文件或第三國轉運向美國海關虛報，此類案件將可能升高為走私、電信詐欺或以虛假陳述輸入商品等刑事責任。美國司法部近年的案件顯示，凡以第三國轉運、空殼公司以及錯誤稅則申報的行徑，都是執法機關追查的主要項目。

真正關鍵是「製造事實」

而不是產地標籤

總結而言，洗產地不是單純的「中國大陸商品繞道第三國」，而是企業在商品沒有完成合法原產地深度加工轉換下，透過虛假申報或交易安排，掩蓋真正來源，以規避美國關稅、出口管制或制裁條款。

美國判斷原產地時，重視的是設備、原料、製程、人員與成本等相互驗證原料製造事實，而不是外箱貼有哪一國標籤。因此，中國大陸企業即使前往東南亞設廠，也必須具備實務生產能力、完整製程以及可追溯文件；商品只有形式上轉運、換標籤或簡易加工，不但無法合法改變原產地，最終將成為美國海關調查的對象。

科技管制

反而加速中國大陸國產替代

美國原本希望利用設備、晶片與軟體限制等手段，放慢中國大陸進入先進科技市場的速度。短期來看，這樣的管制措施，確實造成中方的最先進晶片、極紫外光微影設備、高階AI運算以及高頻寬記憶體產品，面臨出口貿易的困難度。

但是從另一個角度來看，外部限制也迫使中國大陸投入更多資金、人才與資源，加快本土性的設備、材料及晶片發展。過去中國大陸企業可以直接採購歐美以及日本產品，沒有必要承擔國產技術初期成本；如今在面對供應隨時中斷情勢下，企業即使要付出較高成本，也必須培養出第二套供應來源。

二○二六年的中國大陸經濟發展計畫持續將「科技自立自強」、「新質生產力」以及「製造業產業鏈升級」列為重點，同時也推動積體電路、工業機器人、儲能、量子與生物科技等研發製造。根據中方資料顯示，

二○二五年積體電路產量增加一○．九％，工業機器人產量達七七．三萬套、成長二八％。

如今，中國大陸在電動車、電池、太陽能、無人機以及成熟晶片製程方面，已具備明顯的規模優勢；但是在最先進的半導體設備、頂級AI晶片以及部分核心軟體方面，仍然無法擺脫西方國家技術。但現今中國大陸製造業正在「加速突圍」，只是尚未到達突破科技封鎖的層級。今日，紅色供應鏈2.0的真正意義，是指中國大陸逐步降低外國限制造成的產業傷害，而不是關鍵性技術都已完成自主化程度。

最後的競爭，將從1.0的電子代工與傳統製造，走向2.0的電動車、太陽能、無人機、AI設備與關鍵礦物等產業鏈領域。紅色供應鏈2.0，就是中國大陸供應鏈由「中國製造」轉向「中國控制、海外製造」，透過第三地設廠與在地身分化的取代方式，繼續進入全球市場。

紅色供應鏈2.0的五個特徵

一、中國大陸企業海外設廠：將部分製程移到東南亞、印度、墨西哥或歐洲。生產基地也從境內，逐漸移往越南、泰國、馬來西亞、印尼等地。

二、第三地公司包裝身分：透過境外控股、合資企業與當地代理，也就是原本清楚可辨的中國大陸企業、中國大陸製造，透過海外子公司、合資企業或第三地投資，將不易再如以往般地進行產地辨認。同時商品也不再只從中國大陸出口，而是把資金、設備與生產線移到東南亞、墨西哥等地，以當地加工製造的新公司身分進入歐美市場。

三、核心零組件仍由中國大陸供應：最後組裝製程雖在海外，但是電池芯、馬達、通訊模組等項目仍然是來自中國大陸。藉由海外設廠、轉口、在地加工組裝，以及供應鏈滲透等方式，取代原先的低成本、補貼以及國產替代品運作。

四、規避關稅與出口限制：藉由第三地加工、轉運或改變原產地，降低歐美市場對於中國大陸商品的關稅影響；美國也加強查核洗產地與違規轉運的貿易案件。

五、從製造擴展到資料與系統控制：不只是硬體來源，也關注於軟體、雲端平台、通訊資料、遠端控制權以及資安風險。