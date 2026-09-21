龍岡數位文化 重現三百年《龍藏經》 讓國寶記憶跨越世代永續流傳

時間可以讓一部經典成為歷史，而真正讓它成為文明見證的，是一代又一代人的珍視與守護。清宮珍藏的《龍藏經》，穿越三百餘年光陰走到今日，所承載的早已不只是一部經典本身，更是一場跨越世代的文化接力。每一個時代如何對待前人留下的瑰寶，也決定我們能為未來保存多少文明的記憶。

文‧劉正廷 攝影‧徐裕庭

這部深藏國立故宮博物院的重要典籍，全帙共一百零八函，不只承載藏文佛教經典，也融合宮廷藝術、佛像造像、泥金書寫及精緻裝幀等多重文化價值。

面對如此珍貴的文化資產，龍岡數位文化董事長趙鈞震與團隊選擇一條極其困難的路：以數十年累積的出版與印刷專業，重新呈現這部跨越數百年的經典。

從故宮正式授權、微縮母片處理、經文與圖像修復，到泥金效果重現及全套裝幀，這項工作早已超越一般出版範疇，更像是一場與時間競逐的文化保存工程。

也因長年以企業專業投入國寶保存與文化傳承，龍岡數位文化於《2026 ESG與永續影響力卓越評選》中，榮獲「國寶文化保存與永續傳承卓越獎」。這份肯定所看見的，不只是一部經典被重新出版，更是一家企業如何讓其核心能力，成為守護文明記憶的力量。

從一間印刷公司 走進文化保存

龍岡的根基來自印刷。一九七七年成立以來，從製版、印刷、裝訂一路累積專業；二○○三年，隨著數位科技及出版環境改變，公司進一步轉型為數位文化出版行銷企業，整合印刷設計、編輯出版及通路行銷等服務。但真正讓龍岡與一般印刷公司逐漸走出不同道路的，是文化典藏。

自二○○四年起，龍岡開始承接國立故宮博物院授權佛經及文化出版品複製工作，陸續參與《妙法蓮華經》、《無量壽佛經》、《佛說阿彌陀經》等作品製作。從古籍書法、佛教經典到故宮文物出版，一次又一次的挑戰，也使團隊累積處理高規格文化複製所需要的經驗。

一般商業印刷，可以依市場重新設計；但面對文化資產，最重要的是尊重原作。一筆線條、一處色彩、一種紙張質感，都不能只是「差不多」。

因為每少掉一個細節，就可能少掉一段文化訊息；每一次不夠精確的重製，都可能使後人對原作產生不同理解。這份對細節的要求，也為龍岡日後承接《龍藏經》奠定基礎。

一百零八函

最難複製的是時間留下的細節

二○○八年，龍岡與國立故宮博物院簽約取得《藏文龍藏經》授權出版。真正開始製作後，團隊才發現，最困難的不是印刷，而是如何處理時間留下來的痕跡。

當時取得的影像來源為數位典藏使用的微縮母片，由於拍攝時間及影像條件不同，部分畫面存在刮痕、反光、色偏及清晰度差異。依相關製作資料記載，每張經文甚至必須放大至一千兩百倍進行處理，原本不起眼的瑕疵，在放大之後全都無所遁形。

於是，經文必須處理，佛像必須修復，圖像細節必須重新確認。科技可以把影像放大，卻無法代替人的判斷。最後決定一個字是否完整、一尊佛像的輪廓是否自然、一處色彩是否接近原貌的，仍然是技術人員多年累積的經驗。

而另一個更大的難關，是泥金。《龍藏經》原典的藏文以泥金書寫，光線移動時，金色會呈現出特殊層次與質感。一般平版印刷雖然可以印出金色，卻難以重現原作所具有的光澤與立體感。

龍岡團隊經過反覆測試，最後提高製作成本與難度，改採絹版印刷方式，希望盡可能接近原典泥金書寫的神韻。

這個選擇，也說明了文化保存與一般商品最大的不同。商品追求的是效率；文化保存追求的，則是能不能多留下一點真實。

《龍藏經》全帙108 函，承載宗教、藝術、歷史與學術等多重文化價值。

不只是把經書印回來

更把工藝留下來

一百零八函完成後，人們看到的是一套壯觀的《龍藏經》。但真正值得保存的，其實還有藏在作品背後的技術。從影像修復、分色、製版、印刷，到特殊材質及裝幀，一項文化資產的重現，需要不同專業相互配合。這些經驗如果沒有透過一次又一次實作累積，也可能隨著產業變遷逐漸消失。

因此，龍岡所保存的不只是一部古籍。它同時保存了「如何讓古籍重新被呈現」的技術能力。這也使《龍藏經》複刻工程具有更深一層的永續價值。企業不必離開自己的本業，才能對社會產生影響；當一家企業願意把最擅長的事情做到足以守護文化，本業本身，就已經成為一種社會責任。

龍岡將影像、紙張、油墨、製版與裝幀等數十年專業，投入原本只能受到嚴格保存的珍貴經典，讓宗教、藝術、歷史與學術價值增加被研究、典藏與傳承的可能。這就是文化永續最具體的樣貌。

ESG不只是留下資源

也要留下文明記憶

龍岡數位文化的永續價值，尤其體現在ESG的社會與治理面向。

在社會面，文化資產並不屬於某一個世代。透過高規格複刻，原本難以大量接觸的珍貴經典，有了另一種保存與傳播方式，使其中承載的宗教藝術、藏文文化、宮廷工藝及歷史記憶，有機會跨越時間繼續存在。

在治理面，文化資產的複製更不能任意而為。從取得故宮正式授權，到依循規範處理影像、工藝及製作品質，背後代表的是對智慧財產、文化資產及專業責任的尊重。龍岡的評選資料亦將「文化傳承與公共價值」及「授權精神與專業責任」列為這項工程的重要永續價值。

企業創造價值的方式，因此不只有營收與市場。有些價值，要經過很長的時間之後，才會真正被看見。當多年以後，後人仍能從一套經典理解三百多年前的書寫、藝術與工藝，那份價值，也許遠遠超過一項商品當年的銷售數字。

《龍藏經》全帙108 函，承載宗教、藝術、歷史與學術等多重文化價值。

從典藏走向分享

讓一部經典延續文化影響力

完成複刻之後，趙鈞震並沒有把《龍藏經》的故事停在出版。龍岡進一步提出「祈願世界和平」全球五大洲捐贈構想，希望未來結合企業、宗教團體及社會力量，讓《龍藏經》逐步走向世界各地的國家圖書館、大學研究機構、博物館及佛教文化場所。

現階段規劃以全球兩百處為目標，並以「分享」與「傳承」為使命，希望讓原本「源自皇宮、藏在故宮」的經典，未來能產生更廣泛的文化交流。

一代接一代

就是文化最長遠的永續

趙鈞震以「成為佛教與慈善事業的終身志工」作為人生期許，多年來也持續參與佛教、慈善、老人關懷及志工服務。對他而言，《龍藏經》並非是一項商業出版工作，早已成為一份志業。

然而，願心之所以能留下成果，是因為背後有專業支撐。三百多年前，清宮匠師以當時最精細的材料與工藝完成《龍藏經》；三百多年後，龍岡的出版與印刷工作者，再以現代影像科技、印刷技術與職人精神，接下文化傳承的下一棒。

兩個世代從未相遇，卻因同一部經典，在漫長歲月的兩端彼此呼應。

經典之所以穿越歲月，不只是因為被珍藏，更因為總有人願意接續守護。當匠心代代相承，時間帶走了歲月，留下的，便是一脈未曾中斷的文明。

｜評審團頒授理由｜

龍岡數位文化長期深耕精緻印刷、文化出版與典藏複製專業，自2004年起持續參與國立故宮博物院授權文化出版工作，並以多年技術累積，完成清康熙朝《內府泥金寫本藏文龍藏經》複刻出版工程。

面對微縮影像修復、藏文經文及佛像圖像處理、泥金質感重現與一百零八函整體製作等高度技術挑戰，龍岡以專業工藝、長期投入及品質堅持，使珍稀國寶所承載的宗教、藝術、歷史與文化價值得以持續保存與傳承。

其以企業核心專業投入文化資產保存，不僅展現台灣精緻出版與印刷工藝實力，更將企業本業轉化為跨世代的公共文化價值，充分體現文化保存、專業治理與永續傳承的深遠影響力。爰決議頒授「國寶文化保存與永續傳承卓越獎」，以資表揚。