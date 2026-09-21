「2026卓越銀行暨證券評比」盛大登場 金融雙盛典首度攜手共創產業新局

面對全球金融環境快速變動，數位科技、人工智慧、永續金融與防詐韌性，已成為金融機構競逐的新戰場。長期關注臺灣金融產業發展的《卓越雜誌》，於2026年9月8日假台北晶華國際酒店，盛大舉辦「2026卓越銀行評比暨證券評比」頒獎典禮，特邀金融監督管理委員會主任祕書尚光琪以及各家優秀銀行、證券齊聚一堂，共同見證臺灣優質金融機構的卓越成果。

文／陳怡瑄

有別於往年銀行與證券評比分別舉行，今年《卓越雜誌》首度將兩項年度金融盛會合併辦理，不僅擴大活動規模與產業影響力，也象徵銀行與證券業在金融服務、財富管理及數位創新上的連結日益緊密。透過跨領域交流與經驗分享，期盼促進同業良性競爭，持續提升金融服務品質與創新能量。

卓越雜誌媒體集團社長徐邦浩表示，面對全球政經局勢快速變化，以及人工智慧、數位金融、永續發展與金融安全等議題持續推進，臺灣金融產業正站在轉型與創新的重要關鍵點。金融機構除了追求經營績效，更肩負穩定市場、保障消費者權益，以及推動產業與社會永續發展的重要責任。徐邦浩指出，《卓越雜誌》長期關注臺灣金融產業發展，透過銀行暨證券評比，不只是表揚表現優異的金融機構，更希望建立一個具公信力與前瞻性的交流平台。

金管會主任祕書尚光琪出席2026卓越銀行暨證券評比致詞，強調金融業應深化社會信任，讓創新發展與金融安全並進。

金融監督管理委員會主任祕書尚光琪在典禮中表示，近年金融機構獲利屢創新高，在經營成果持續成長的同時，社會也會以更高標準檢視金融業，因此如何深化民眾對金融體系的信任，成為現階段重要課題。他指出，金融業不僅要追求獲利，更應透過金融回饋與普惠措施，讓發展成果與社會共享，進一步建立「信任金融」。

金管會作為金融主管機關，除了監理，更重要的是透過政策協助產業創新與永續發展。近年持續推動亞洲資產管理中心、高雄資產管理專區及相關法規鬆綁，並因應數位金融、區塊鏈與人工智慧發展，推進虛擬資產監理制度，在鼓勵創新的同時，也強調「發展與安全並進」。

針對資本市場，尚光琪指出，臺股交易量與市場規模持續成長，更凸顯資安穩定、系統負載能力及金融機構韌性的重要性，未來將持續精進交易制度並強化市場競爭力。此外，永續轉型、綠色金融與金融防詐也是金管會持續推動的重點，將結合科技應用及跨部會、跨平台合作，提升整體金融安全。最後，尚光琪也肯定並恭喜本屆所有獲獎金融機構，表示各單位長期投入金融創新、服務與安全的努力，都是推動臺灣金融產業持續向前的重要力量。

今年首度將銀行與證券兩大評比共同舉辦，也象徵金融服務正朝向跨域整合與多元創新的方向前進。