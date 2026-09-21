將AI馴化成助力人類發展的超級猛獸

二○二六年九月，美國AI 產業接連出現幾個關鍵事件，喜見美國政府及科技巨頭領銜降溫全球AI瘋狂無序發展的共識與行動。期待以科技趨勢的宏觀視野，讓全球AI回歸理性成長。

文．陳威霖

首先是美國德州暫緩AI算力中心電網連接審核，整治高達 474吉瓦的「幽靈算力需求」；OpenAI 執行長奧特曼公開宣告，二○二六年不推動 IPO，上市計畫延後至二○二七年；Anthropic 執行長阿莫代伊發表長文，呼籲業界主動放緩前沿模型的能力迭代，這項主張立刻獲得奧特曼、馬斯克公開支持。美國政府與三大頭部 AI 企業對於AI降速發展達成共識。

同時輝達斥資一二九‧三億美元收購 Hugging Face、加州通過 SB 813 強制 AI 審計法案等重大行業訊息，代表全球AI 產業逐漸從二○二四年開始無序競逐的野蠻成長，邁入節奏調整、風險重估的新階段。這些巨大的轉變並非AI 產業進入寒冬，而是產業良性發展必要的理性抉擇。

德州整頓幽靈算力：去除投機泡沫推高基礎設施投資

德州這波重審，意圖解決數據中心長久以來的「幽靈需求」亂象。根據德州電力可靠性委員會（ERCOT）統計，當地待審核新增用電需求高達 474吉瓦，是 二○二六年七月歷史尖峰用電 91吉瓦的五倍以上，九成申請都來自新設AI算力中心。

不少打著AI算力中心開發商旗號，同時向三州以上的電力公司，申請搶占用電額度。拿申請文件即行募資，但算力中心需要的資金等各項配套均未到位，實際落地率極低。不僅虛增電網長期需求，更大幅抬高社會整體用電成本。本次整頓要求申請單位必須繳交融資證明、用水計畫、股權結構與發電方案等文件。首批重新審計涵蓋兩百至三百個專案，共約 200吉瓦規模。

德州之後，紐約、賓州、俄亥俄等州也迅速跟進，啟動類似審查機制，終結過去先搶電、再規劃的算力中心發展模式。各州政府的政策轉向，代表對 AI 行業發展趨向務實。真實的算力中心發展得到支持，而投機的專案逐漸被政府出清，市場浮誇的算力中心資本支出將回歸理性數字。

美國巨頭降速共識：人類社會安全優先於企業競逐

如果幾個州的政策代表政府約束，OpenAI 延遲 IPO 、AI三大巨頭的技術發展降速共識，就是科技企業主動做出的路線調整。奧特曼於《財富》專訪直言，現階段推動 IPO 並不明智，必須先完成 AI 安全與技術對齊，再考慮上市時程。他警示：以目前發展速度，到二○三○年底，AI造成人類滅絕的機率即可高達十％，這是人類難以承受的風險。

Anthropic阿莫代伊專文解釋AI發展降速的真意，並非凍結 AI 技術研發，而是建立對應機制。模型每向上提升一級能力，就要完成同等等級的安全驗證，無法證明風險可控，就不應該繼續訓練。Anthropic 也率先承諾開放員工等級的系統存取權給第三方檢測單位，而非僅提供篩選過的示範輸出，OpenAI 隨即也跟進這套制度。

二○二四年初以來，由輝達領軍，AI產業的競爭模式就是比誰更快、更大、更貴，拚模型參數、砸龐大算力，新創估值大多依靠精彩的技術敘事。二○二六年九月，美國幾家處於競爭關係的龍頭企業，放下商業利益共同呼籲，安全風險取代擴張速度，成為良心企業家決策的道德典範。過去華爾街願意替AI未來快速擴張支付高溢價，現在將重新檢視 AI 企業的獲利永續性與潛在技術風險。一級市場估值將迎來大幅修正，行業企業也將進行整併。

本文作家陳威霖

競爭邏輯人類優先：生態技術路線重安全去風險

在產業發展思維重大調整後，AI行業競爭重心不止單純比模型效能。輝達一二九‧三億美元收購 Hugging Face，交易預計二○二七年上半年完成，成為併購 AI 基礎設施典型案例，象徵競爭走向硬體、開發者平台、行業應用的全線生態戰。

與此同時，AI 也加速實體產業應用。輝達與 Palantir 合作，把大模型導入供應鏈管理，涵蓋數百萬零組件與上千家供應商；OpenAI 釋出金融領域專屬產品以及 Agents API 測試版本。當前沿模型迭代刻意放緩，把能不能解決真實世界問題能力，超越理論的模型參數，成為更重要的技術指標。

政府監管法規也開始緊跟技術發展。加州 SB 813 法案建置美國第一套強制第三方AI 驗證制度；歐盟也針對 GPT‑6 Astra 這類前沿大模型展開官方測試。頂尖企業主動配合安全審查，讓監管從過去的對抗約束，轉變成協同企業建置。未來 AI 產品上線、佈署、數據運用都將有明確門檻，安全審計、數據合法將和技術實力、營運模式並列為評估AI企業競爭力指標。

AI治理夾雜地緣矛盾，全球AI風險管控需要跨國協調。這代表AI產業區域化、陣營化可能會日趨明顯。各國對AI算力、數據主權，自主算力需求，全球算力布局將成為企業發展需要納入考慮的重要因素。

台灣掌握AI發展契機：避開理論泡沫提高產業深度應用

台灣做為全球 AI 硬體供應鏈主要基地，AI 伺服器與相關產品占二○二六年台灣出口金額將超過四十％，面對全球產業轉彎，政府、企業、投資人必須關注幾個關鍵變化。

第一、硬體需求不會消失，但走向結構分化。德州整治的是投機算力，巨頭降速壓抑的是無意義的算力囤積；雲端大廠與 AI 企業真實訓練、推理需求依舊強勁。具備先進製程、高頻寬記憶體、AI 伺服器組裝等技術護城河的企業，基本面仍有支撐。反觀沒有核心技術、純靠行業熱度的廠商，將迎來營收與估值雙重修正。

第二、市值與獲利脫鉤的風險。過去兩年台股 AI 族群上漲，很大一部分來自PE值抬升，並非企業獲利同步成長。當產業擴張速度降溫，市場估值會回歸本質，更加重視企業實際盈餘與現金流。分辨真正有長期 AI 訂單的公司，以及掛靠 AI 概念股企業。

第三、政策監管與地緣政治的傳導效果。美國算力管制、AI 安全法令、出口管制，都會直接牽動台灣供應鏈的訂單變化。在 AI 地緣化趨勢下，台灣廠商發展策略及計劃要做好風險管控，避免盲目擴張及生產基地遷移，並時時評估日新月異的政策帶來的成本與投資影響。

以科技趨勢的宏觀視野，全球AI發展不是陷入停滯，而是告別野蠻生長，回歸理性擴張。過去單向上升的行業榮景難以持續，持續的合理報酬，來自扎實的技術和需求基本面。擁有技術壁壘、產業落地能力與長期資金實力的企業，更有機會在這波行業方向大調整中脫穎而出。對於台灣政府、企業、個人，確認AI供應鏈不同領域的真實機會，遠離泡沫敘事，是跟好下一階段AI產業的重要功課。