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台灣必須提高不可替代性 因應全球化發展趨勢

聯合新聞網／ 卓越

台灣目前仍然站在全球半導體產業的核心位置，但這樣的優勢無法持久。半導體產業已經走向全球化，唯有當技術、人力資源與供應鏈政策同步升級時，台灣才能把現有的優勢轉換成長期的競爭力，在新的全球晶片版圖中，持續站在最重要的領航地位。

文．李振麟

台灣半導體產業的未來不能只依靠台積電守住全產業，除了晶圓代工以外，還必須強化設備、材料、封裝、IC設計等創新研發，以及系統整合能力。政府協助相關產業進入海外市場時，更需要提供融資、法規、人才以及國際營運等支援，讓整體性的供應鏈能力提升，台灣才能避免在全球化過程中，最終只剩下單一強項。

未來的市場競爭力道，在於誰能夠掌握住最先進的技術、最完整的供應鏈，以及最穩定的技術人才體系。

美國政策不會停止 台灣必須提高不可替代性

美國推動半導體製造業回流，已經是長期的發展策略，並不會因為短期政治變化而停止。在人工智慧、國防預算與經濟安全的思維下，美國必然會要求更多的先進晶片在地生產，台灣根本上是無法阻止這樣的全球供應鏈重塑趨勢。

如今，真正有效的方法，是讓台灣持續掌握下一代新製程、先進封裝，以及技術人才等要件。只要台灣的研發、量產與整合能力存在，台灣就能在新的晶片版圖中維持重要位置，雖然面臨美國的政策壓力，但也同步提供台灣企業進入全球市場的潛在商機。

台灣能否把壓力轉化成為新的成長動力，關鍵就在於本地是否還能夠持續創造出更高的價值，也就是下一代的新技術、產業標準及核心人才部分，是否依然能從台灣出發。當有了這些要件，才能夠決定台灣的全球半導體地位，並不是生產線在哪裡的問題。

台灣的優勢不是只有晶圓廠

外界通常把台灣的科技產業價值，聚焦在台積電與先進製程，但是台灣的珍貴條件，是擁有一個完整而密集分工的產業鏈環境。這就如同一座先進晶圓廠的背後，有著龐大的設備、材料、零組件、化學品、廠務工程以及物流等支援條件。

台灣製造業擁有許多的大中小型衛星廠分工合作，目前主要集中於新竹、台中、台南與高雄等工業區，不僅彼此間的交通距離短，事務上的溝通協調速度也快。如果這些相關業者分散在不同國家，其生產流程的處理速度勢必緩慢。尤其是當設備上出現異常、材料品質異狀，或者是製程調整需要討論時，技術工程師與相關單位便可即時進廠作業。這種快速解決問題的反應能力，是今日先進製程過程中最重要的基石。

台灣要守住的不是工廠 而是不可替代性

全球化的發展趨勢已經不可能改變，台灣的半導體供應鏈中，擁有許多的設備、材料與零組件企業聯盟。藉由這樣多元密集的組織型態，支撐大型晶圓廠的整體運作，這就是獨特的產業聚落型態。然而，當大型客戶走向海外時，長年以來所依賴的中小企業夥伴是否也有能力跟進，成為一項最嚴峻的挑戰。

海外設點需要更多的資金、技術人才、法律、語言，甚至於國際管理能力，這些龐大的成本負擔，對於許多中小企業而言，是一個沉重的營運壓力。如果只有大型企業能夠完成全球性布局，中小型供應鏈卻無法適時跟上，台灣的產業聚落功能就可能隨時被削弱。因此政府與產業組織應協助供應商進入聯盟市場，包括提供融資、法規諮詢、人才培訓以及聯合服務據點，這可謂是產業成功與否的要件。

晶片全球化已無法回頭

台灣已經無法阻止海外工廠增加，台灣真正要守住的位置點，在於如何建立起下一代的新技術，以及先進封裝的領先位置，甚至於完整的供應鏈分工合作效率。

未來，台灣當地的全球產能占比率可能下降，但這並不代表其產業的影響力道因此下降，只要最先進的技術仍然是由台灣出發，最複雜的產品依賴由台灣量產，甚至於全球客戶仍然需要台灣的工程技術整合能力，台灣就能維持其產業鏈的重要核心位置。因此問題不在於工廠搬到哪裡，而是在於產業價值是否仍然由台灣所主導、由台灣所創新研發。

台灣必須從製造優勢走向知識優勢

過去台灣半導體成功的主要因素，是把複雜的技術快速轉化為穩定量產。未來，這項能力仍然深具其重要性，但是台灣必須要進一步掌握更多知識、標準與平台，例如晶粒之間要如何連接、先進封裝要如何提升研發功效、AI晶片要如何整合記憶體，以及製程資料要如何透過軟體以及人工智慧來提升其應用價值。

當半導體產業從單一晶片逐漸走向系統整合，此時的製造與設計界線將逐漸模糊。台灣不能只負責把客戶設計好的晶片製造出來，也要致力於封裝架構、系統整合與製造軟體方面的研發創新，只有掌握住產業的發展規則，才能在未來的產能分散後，仍然保有一定的市場話語權。

市場主導權必須靠持續的投資研發才能保住

晶片全球化對於台灣而言，既是一種壓力、也是一個機會。海外擴廠會讓產能更加分散，也會帶動人才、技術與部分供應鏈外移；但同時，也能讓台灣企業接觸更多新的市場機會，擴大全球影響力。最重要的關鍵在於，台灣是否還能夠繼續擁有不可替代的功能價值。這種不可替代性條件，將來自於先進製程能力、高效率量產、完整的先進封裝、快速的供應鏈協調，以及人才培育與解決問題的專業能力。

台灣目前仍然站在全球半導體產業的核心位置，但是這樣的優勢是無法持久的。政府單位需要建立起長期穩定的能源、人才、土地以及研發政策；企業必須持續投入先進製程的研發創新，包含其封裝、材料資源以及先進設備等。大學與研究機構也要更深入參與產業的發展，包含基礎研究與新技術開發。同時，台灣更應該要積極地吸引更多的國際人才來台交流。

半導體產業已經走向全球化，未來的技術人才也無法完全依靠本土人力資源。唯有當技術、人力資源與供應鏈政策同步升級時，台灣才能把現有的優勢轉換成為長期的競爭力，只要核心力量仍然留在台灣，海外工廠就會是台灣半導體產業的延伸力量，而不是被取代。因此唯有不斷的提升技術門檻、擴大供應鏈能力並留住技術人才，才能在這新的全球晶片版圖中，持續站穩最重要的產業位置。

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