晶片版圖全面重組 台灣如何守住半導體核心地位？

美國、日本以及歐洲各國陸續推出補貼、租稅減免以及投資優惠等獎勵措施，希望把半導體產業的製造、設備、材料以及封裝能力留在本地。在這樣的趨勢下，台積電進行美國、日本與歐洲布局，讓單純的企業產能增加問題，演變成全球晶片供應鏈的重新配置。

文．李振麟

長年以來，晶片產業最重視的是成本、效率以及專業分工。無論是哪個地區適合設計、哪個國家適合製造與封裝測試，企業都會依照當地市場的條件進行配置。近年來國際情勢改變，大型科技公司也不再只看成本，而是要求供應來源分散，以降低晶片過度集中於單一地區的潛在風險。

在這樣的大環境中，台積電在美國、日本以及歐洲各國陸續推出補貼、租稅減免以及投資優惠等獎勵措施下，進行企業產能的海外布局。只是在產業走向國際趨勢發展下，台灣也同樣面臨一個無法迴避的問題：當晶片製造業陸續走向全球各地，台灣到底還能擁有多少半導體產業的主導權？

真正的答案，不在於有多少工廠設立在台灣，也不在於海外設廠量的多寡。而在於下一代的新製程要如何開發？先進封裝要在哪裡量產？人才培育與技術決策能否還能留住？以及設備與供應鏈能否持續升級？

海外設廠是全球競爭的必然手段

台積電過去的主要生產基地集中在台灣，海外工廠多以成熟製程或區域性客戶為主。然而近年來的營運情勢明顯改變，不僅是海外投資規模逐年擴大，連導入的製程方向也漸進於先進階層。

首先，美國亞利桑那州晶圓廠已經成為台積電海外布局的重要據點。在第一座工廠進入量產後，後續也持續進行新廠規劃，未來的方向更進一步涵蓋到先進製程、先進封裝以及研發設施。如今美國的生產基地不再只是單一的工廠架構，而是逐漸朝向完整的半導體產業鏈。隨著第二座、甚至於第三座廠區推進，也將擴大到更高階端。

這些海外投資發展的背後，有三個主要原因：

一、客戶需求：大型科技企業以及汽車製造業，皆希望核心晶片能夠分散到不同地區生產，以降低供應鏈中斷的不預期風險。

二、政府政策：在各國透過補助以及投資優惠條件下，吸引半導體企業前來設廠。

三、市場策略：以靠近主要客戶與終端市場的思維，強化更直接的服務與供應穩定性。

從企業角度來看，台積電的海外擴廠已經不能再解讀為產能外流現象，視其為維持全球客戶信任、以及擴大市場影響力的經營策略。然而真正令人關心的問題點，是當海外的生產基地逐步穩定壯大後，台灣是否還能夠持續掌控住最主要的技術、研發與生產經驗。

台灣從合作夥伴轉變為戰略同盟

美國推動台積電赴美設廠的主要原因，並不在於商業需求，而是基於國家安全以及科技競爭的整體布局考量。產業發展上，無論是人工智慧、資料中心、軍事設備以及高速通訊等科技產業，都需要先進晶片，在國家安全第一的政策下，美國希望降低以往產能過度集中於亞洲區域的風險，建立起本土性的生產鏈及封裝能力。

首先美國的經貿發展策略以透過補助、租稅優惠等方案，吸引台積電在亞利桑那州投資。這樣的布局不僅涵蓋了高端晶圓體製造，也逐漸延伸至先進封裝，甚至於研發中心以及周邊供應鏈。美國希望藉由大型晶圓廠的進駐，帶動當地的設備、材料、零組件以及工程服務，形成一個完整的半導體產業聚落。

對台灣而言，美國政策帶來了市場訂單，但也增加資源分散的風險壓力。雖然台灣供應商得到進入國際市場的機會，然而也面對更高的人力、土地等營運成本以及當地的法規條款。規模與資金較大的企業有能力赴美設點，但是一般的中小型業者，除了有資金與人力管理上的困難外，還要承擔訂單流失的風險。

在中美貿易衝突之際，美國除了對中國大陸實施先進晶片與設備出口限制，也同步對台灣企業進行更嚴格的審核機制，包含產品以及技術流向等。在國家主義優先經貿政策下，台灣企業在經營上也必須配合美方法規來調整，造成中美市場間出現不小的衝擊影響。

技術人才也是另一項因素。在美國設置新廠需要大量的台灣工程師協助，建立相關規範與培訓制度，以達提升產品良率的目標。然而在這種情況下，造成台灣的資深工程師以及研發人員必須移往海外，進而促使台灣本地的人才缺口更加明顯。

美國政策希望降低對於單一生產基地的依賴

而美國的科技產業政策，並非要在短期內完全取代台灣，而是希望能夠降低台灣生產基地的過度依賴。對於台灣而言，真正需要關注的重點，並不是產能是否能夠守住，而是新的研發製程與先進封裝的核心技術與經驗決策，是否還能留在台灣，若是最關鍵的技術研發、專業資深技術人才逐步移往海外，台灣科技產業所建立的不可替代性條件，將會遭受到嚴峻挑戰。

雖然美國希望盡快建立起一個完整的本土供應鏈，但是半導體產業的競爭力並不是取得相同設備，或是興建相同廠房，就能夠獲取同樣的產能效率。台灣真正的優勢，乃是來自於長期累積的工程經驗、綿密多元化的供應鏈以及快速解決問題的能力。

在高峰疫情傳染期間，全球的晶片供應曾經一度出現嚴重的混亂情況，無論是手機、汽車、電力與工業設備都受到衝擊影響。美國也發現，當關鍵性晶片集中在海外時，一旦出現無法預期的戰爭、天災、政治衝突或者運輸中斷等突發狀況，美國同樣會陷於產能中斷的風險危機中。

因此，美方政策上開始從以往強調的自由市場與全球分工策略，逐漸轉向以國家安全與製造自主的方向推動。美國的目標並不是要完全擺脫台灣，而是希望把部分先進製程、封裝產能以及創新研發等轉移到美國，建立起一個可以支撐國內高科技產業及國防安全的基本架構。

補助與政策吸引台積電赴美設廠

如今美國採以獎勵補助、租稅優惠、低利貸款以及基礎建設等政策來推動，因此台積電在亞利桑那州的投資規模不斷擴大。如今已從原本少數的生產線，逐步發展成為多座先進晶圓廠、先進封裝設施以及研發基地。

這代表美國真正的目標，並不是一個單一的生產單位需求，而是期盼一個完整的半導體產業聚落。對於台積電而言，赴美設廠可以更接近蘋果、輝達、超微以及其他客戶，也能降低過度集中在台灣的供應疑慮；對於美國政府而言，台積電在美設廠，不僅是增加本地的先進晶片產能供應穩定外，也能創造新的就業機會，以達到提高人工智慧與國防產業的供應安全。

然而美方的補助並不代表企業成本可大幅降低。因為美國的土地、人力、保險等成本要件普遍高於台灣，雖然赴美投資有政策支持，卻不代表可以降低營運成本，而是戰略意義上的考量。

美國要的不只是晶圓製造

當台積電擴大美國市場的生產線布局，同樣也造成供應鏈的選邊壓力。無論是辦公室、倉庫設立，或者是工程師派遣，對於中小型企業而言，都是一項龐大的資金成本壓力，另外還有語言、法律，以及勞工文化背景上的差異性。如果今日只有大企業擁有全球化能力，而中小型供應鏈卻無法隨行跟上，一個完整的台灣半導體聚落，就可能被迫走向分裂途徑。

出口管制

讓台灣企業更難保持中立

美方透過出口管制來限制先進晶片、設備以及技術流向中國大陸。然而，這項政策也間接衝擊到部分台灣企業，由於台灣許多的半導體公司是採用美方的設備與軟體技術，因此就必須遵守美國的法令規章。

如今無論是晶圓代工、IC設計、封裝測試等項目，都被美方要求必須審查其下游客戶的身分以及最終地點。如果涉及到先進運算、高效能晶片或其它受限制條款，就必須送審申請出口許可，如此一來，造成許多廠家在營運上的不便，行政成本更是明顯增加。

過去台灣的企業可以同時服務美國與中國大陸市場，佔盡地利之便，如今卻要面對產品、客戶與技術來源的嚴格規範。尤其是在美中科技競爭持續增溫下，台灣企業必須要面對更多的法規來適應新的市場策略。如此一來，全球半導體供應鏈逐漸區分成不同的體系，企業也需要更多的研發成本，並建立起不同的產品線區分與管理制度。

美國政策為台灣帶來新訂單

長年以來，台灣擁有穩定與成熟的晶圓代工、封裝測試等整合能力。因此，美國的國家安全政策，為台灣的半導體產業帶來不少影響。就像是人工智慧、資料中心、高速運算快速成長下，對於先進晶片的需求持續增加，美國也就自然成為台灣高科技產業的合作夥伴之一。今日，只要AI人工智慧以及高效能運算市場持續擴張，台灣企業就有機會獲得更多高階訂單。

另一方面，台灣大型製造業若能跟隨客戶進入美國市場，也有機會從本土製造業，轉變成跨國性的半導體產業，對於部分台灣企業而言，反而成為進入國際供應鏈市場的跳板。