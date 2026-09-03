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澎湖縣政府衛生局 越過海洋的距離 為健康平權 寫下有溫度的治理典範

聯合新聞網／ 卓越
澎湖縣政府林皆興副縣長（中）與衛生局陳淑娟局長（右）共同受獎，由財團法人商業發展研究院許添財董事長（左）頒授「離島健康平權與公共衛生永續典範獎」
澎湖縣政府林皆興副縣長（中）與衛生局陳淑娟局長（右）共同受獎，由財團法人商業發展研究院許添財董事長（左）頒授「離島健康平權與公共衛生永續典範獎」

對許多人而言，澎湖是陽光、海洋與島嶼交織而成的美麗風景；但對生活在這片海域上的居民而言，一旦生病，海也可能成為一道真實存在的距離。當急症發生，都市裡一次尋常的就醫，在離島可能意味著等待船班、等待飛機，甚至是一場與風浪、時間及生命賽跑的旅程。住在哪裡，原本不該決定一個人能獲得多少醫療資源，然而地理環境、人口老化與醫護人力不足，卻讓「健康平權」成為離島治理最艱難，也最不能迴避的課題。

文‧劉正廷 攝影‧彭慶全

澎湖縣政府衛生局多年來所做的，正是努力縮短這一段距離。

從二十四小時緊急醫療後送、AI智慧救護、遠距醫療，到「醫師動、病人不動」、專科醫師進駐及在地護理人才培育，澎湖逐步把過去高度仰賴跨海後送的醫療模式，轉變為一套更具韌性、更靠近居民，也更有尊嚴的健康照護體系。

這份努力，讓澎湖縣政府衛生局在《2026 ESG與永續影響力卓越評選》中獲得肯定，榮獲「離島健康平權與公共衛生永續典範獎」。

頒獎當晚最令人印象深刻的一幕，是澎湖縣政府衛生局陳淑娟局長與林皆興副縣長特地自澎湖赴台北，兩人並肩走上紅毯，共同登台受獎。這不只是一個局處的榮耀，更象徵一座離島縣府，對十萬鄉親所做出的共同承諾。

副縣長與局長並肩登台　一座獎看見縣府共同治理

對政府機關而言，局處首長代表受獎並不罕見；但這一次，副縣長特別同行，而且親自登台致詞，背後傳遞的意義格外不同。因為離島醫療從來不只是一個衛生局可以獨力完成的工作。它牽涉醫院、衛生所、消防、海巡、航空、船運、長期照顧、教育人才以及中央與地方資源協調。

當一名急重症患者需要從離島後送，背後啟動的是一整套跨單位生命救援系統；當政府希望留住一名護理人才，也牽涉教育、就業與地方發展。

林皆興在致詞一開始笑著說，陳淑娟局長告訴他：「我是縣政府的永續長，所以一定要來參加這場盛會。」

一句輕鬆的話，卻點出了這座獎真正的意義。離島醫療牽涉醫院、衛生所、消防、海巡、航空、船運、長照、教育，以及中央與地方資源整合。當一名急重症患者需要跨海後送，背後啟動的是一整套生命救援系統；當地方要留住一名護理人才，也牽涉教育、就業與青年返鄉。

因此，副縣長與局長一同登台，不只是陪同受獎，而是代表縣府整體治理站上舞台。這份肯定屬於衛生局，也屬於所有長年在澎湖各島第一線守護居民健康的人。

「大家繳一樣的健保費」　健康平權不能被海隔開

站上舞台後，林皆興沒有先談華麗的政策成果，而是說出一個最樸實的問題：「大家都繳一樣的健保費，但離島居民能不能接受到同樣品質的醫療，這是我們一直思考的問題。」

這句話，正是澎湖推動健康平權最核心的出發點。

澎湖醫療資源長期集中於馬公，二、三級離島則面對專科醫療與醫護人力不足，再加上冬季東北季風強勁，急重症後送往往比本島困難得多。對正在與生命賽跑的病人而言，每一分鐘都不是行政數字，而是生存機會。

因此，澎湖積極建構二十四小時緊急醫療後送機制，讓直升機駐地備勤，同時推動行政流程數位化，縮短後送啟動時間。依參評資料，一一○年至一一五年四月間，累計完成緊急醫療後送一千六百零一人次，其中空中轉診一千一百二十五趟、海上轉診四百七十六趟。

但更重要的是，澎湖不把「把病人送出去」視為唯一答案，而是進一步思考：能不能讓更多醫療留在島上完成？

醫師動，病人不動　把專業送到居民身邊

「醫師動，病人不動。」已成為澎湖推動離島醫療極具代表性的理念。

對離島居民而言，若每一次就醫都必須跨海尋求醫療資源，不僅增加交通與食宿負擔，對長者、慢性病患者及行動不便者而言，更可能因此延誤治療。

為了縮短居民與醫療資源之間的距離，澎湖改變傳統「病人找醫師」的模式，透過醫學中心策略聯盟、專科醫師進駐、第五代行動通訊遠距醫療及「釣遊並醫療」等多元方式，把專業醫療送到離島、送到居民身邊。

依據參評資料，相關計畫帶動離島專科門診量大幅成長，在地手術量能由過去幾近於零，提升至每年三十二次；名醫策略聯盟三年間累計服務更超過四萬二千人次。

這些數字背後，是一位老人少一次跨海奔波，是一個家庭少一筆交通與住宿支出，也是居民對在地醫療多一分信任。政府治理真正有溫度的地方，往往就在這些「少跑一趟路、少等幾個小時」的改變裡。

澎湖縣政府衛生局陳淑娟局長代表團隊接受榮耀，長年以制度創新與醫療在地化，持續縮短離島居民與優質醫療之間的距離。
澎湖縣政府衛生局陳淑娟局長代表團隊接受榮耀，長年以制度創新與醫療在地化，持續縮短離島居民與優質醫療之間的距離。

AI先跑一步　為生命搶回黃金時間

除了讓醫師移動，澎湖也讓資訊跑得更快。衛生局推動「菊島守心鏈」，在救護車與離島衛生所導入AI心電圖設備。疑似急性心肌梗塞患者在第一線完成檢測後，資料即可迅速傳送給後端專科醫師判讀，讓醫院還沒到，診斷與準備就先開始。

參評成果顯示，急性心肌梗塞患者從上車診斷至進入手術室的時間，由九十分鐘縮短至四十分鐘內。科技在這裡不只是設備，而是替一個家庭多爭取幾十分鐘；數位治理也不只是效率，而是把行政等待轉化成真正的救命時間。

從外部輸血到在地造血　讓醫療人才扎根澎湖

澎湖也清楚，只靠外地醫療支援，無法建立真正永續的體系。因此，陳淑娟局長帶領團隊推動「島嶼護理存摺」，透過醫保生與縣府公費五專生等制度，從源頭培育在地護理人才，希望讓澎湖的孩子完成專業訓練後，再回到家鄉服務。

這是一場從「外部輸血」走向「在地造血」的人才工程。當年輕人能在故鄉找到專業與未來，醫療政策所回應的，就不只是護理人力不足，也同時連結教育、就業、青年返鄉與地方永續。

真正有韌性的離島，不只是有人願意前來支援，更要讓在地人才願意留下來，成為長期守護鄉親健康的力量。

林皆興副縣長、陳淑娟局長與澎湖縣政府衛生團隊共同分享獲獎喜悅；這份肯定，也屬於長年守護離島居民健康的每一位第一線夥伴。
林皆興副縣長、陳淑娟局長與澎湖縣政府衛生團隊共同分享獲獎喜悅；這份肯定，也屬於長年守護離島居民健康的每一位第一線夥伴。

從一口好牙到最後一程　公共衛生守的是人的尊嚴

林皆興副縣長致詞時，特別提到高齡者假牙補助。他說，老人家「牙齒好，才能吃得好、生活得好」，也能減少其他健康問題，活得更有尊嚴、更有自信。

這句話很生活，卻也道出公共衛生的本質。政府守護人民，不只是急救時把人救回來，也包括長者能不能好好吃飯、偏鄉居民能不能就近看醫師，以及一個人走到生命最後階段時，能不能回到熟悉的家鄉。

從疫苗、遠距醫療、專科巡診，到緊急轉診自付額減免與安寧返鄉，澎湖把健康照護延伸到生命不同階段。

對離島而言，ESG也因此不只是環境或減碳指標，而是能不能用制度減少不平等，用科技提升可近性，用跨部門合作守住生命，再讓這套制度長久運作下去。

以使命守護離島健康

林皆興說：「公共醫療衛生是一個永遠的使命，也是一個永續的使命。」這句話，道出了離島治理最核心的價值。

澎湖的地理條件無法改變，但透過制度創新、科技導入、人才培育與跨域合作，縣府持續拉近鄉親與專業照護之間的距離。緊急後送、在地診療、專科醫師進駐與人才扎根等措施，也逐步建構起更具韌性、更加貼近居民需求的健康照護體系。

過去，離島居民往往高度仰賴跨海就醫；如今，「生病不必飛」正一步步成為可能。澎湖以具體行動證明，健康平權不應受到地理位置限制。無論身處哪一座島嶼，每一位鄉親都應有機會獲得及時、可近且有品質的照護。讓距離不再成為健康的障礙，正是離島公共治理最重要的責任與承諾。

【評審團頒授理由】

澎湖縣政府衛生局長期面對離島地理分散、醫療資源不足、高齡化及急重症後送等結構性挑戰，持續以制度創新、智慧科技與跨域整合，建構更具韌性的公共衛生與醫療照護體系。

從24小時緊急醫療後送、AI智慧救護、遠距診療與「醫師動、病人不動」，到在地護理人才培育、全齡健康照護及經濟弱勢就醫支持，逐步縮短離島與本島醫療資源的距離，並將健康平權落實於居民日常生活。

評審團肯定澎湖縣政府衛生局以人為本、以生命為核心，透過跨部門治理與長期制度建構，將離島限制轉化為公共治理創新的力量，為台灣偏鄉及離島醫療建立具永續性與示範價值的實踐模式，爰頒授「離島健康平權與公共衛生永續典範獎」，以資表揚。

卓越雜誌2026.9號485期
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