讓學習跨越年齡與邊界 科見美語寫下教育永續新篇

教育真正深遠的影響，不在於一張成績單，而在於讓學習成為貫穿不同人生階段、持續向前的力量。從語言學習走向國際溝通，從知識累積延伸至職涯發展，再到經驗與智慧的傳承，學習從來不該有年齡的終點。當教育能陪伴一個人持續成長，也讓不同世代都能找到參與社會、發揮價值的位置，它所實踐的，正是一種最貼近人的永續。

文‧劉正廷 攝影‧彭慶全

深耕台灣語言教育四十餘年的科見美語，正是從這樣的信念一路走來。從語言教育出發，逐步延伸到兒童教育、成人學習、企業培訓、海外升學、國際交流與人才培育；當少子化、高齡化、AI浪潮同時改變教育現場，科見重新思考的，也不再只是「英文怎麼教」，而是教育如何陪伴一個人走過不同生命階段，並持續擁有走向世界、重新出發的能力。

一段人生體會，成為四十年的教育初心

科見美語創辦人侯登見的人生，本身就是「終身學習」最直接的註解。

出身高雄農家，童年曾幫忙賣菜，求學時期一路半工半讀；大學主修英文之後，侯登見憑藉外語能力進入外商企業，也因此比許多人更早看見語言所帶來的差異。

他親身體會到，當一個人只有專業，舞台可能停留在原地；但當專業再加上國際語言，工作的選擇、收入、視野與參與國際事務的機會，都可能完全不同。科見後來將這個信念濃縮成一句話：「專業加國際語言，才能走向世界舞台。」

這也成為侯登見從企業界走向教育的重要轉折。更特別的是，他不是在二、三十歲創業，而是在四十九歲左右重新轉換人生跑道；創業之後，仍繼續赴海外進修碩博士課程。對一個已經累積相當職涯成就的中年人而言，那不是為履歷增加一行學歷，而是以自己的人生證明：學習沒有完成的一天，年齡也不應成為重新開始的理由。

因此，科見所談的「終身學習」，從一開始便不只是一項教育產品，而是創辦人親自走過的人生選擇。

從幼兒到熟齡

把教育從一個階段延伸成一生

一九八二年，科見與美國大型語文教育機構展開合作，最初由成人語言教育起步，再逐步向不同年齡層延伸。從幼兒、國小美日語、文理與科學教育，到中學、成人美日語、企業培訓及留遊學，科見逐漸建立一套跨越不同人生階段的教育服務。資料中更將服務年齡描述為從二歲一路延伸至七十歲。

這樣的「全齡」，真正重要的並不是年齡跨度有多大，而是承認每一個人生階段都有不同的學習需要。

孩子需要建立敢開口、願意探索的能力；青少年必須在升學之外建立邏輯、表達與跨文化理解；職場工作者需要的是能真正運用於專業與國際溝通的語言；進入中高齡之後，學習甚至可能成為重新連結社會、維持自我成長的重要方式。

因此，科見強調「敢開口、做中學、玩中學、錯中學」，因為真正的教育，不只是把答案教給學生，而是讓一個人在嘗試、犯錯與表達的過程中，逐漸建立面對世界的能力。

從這個角度來看，全齡學習不是把同一套課程提供給不同年齡的人，而是讓每一個生命階段，都有再次成長的入口。

AI能翻譯一句話

卻不能取代語言背後的人與文化

生成式AI快速進入生活之後，語言教育面臨一個前所未有的問題：當手機可以即時翻譯、AI可以陪人對話，為什麼還要學外語？

科見的答案，反而回到語言最原始的本質。

語言從來不只是單字與文法，它包含文化、情緒、語境、思考方式，甚至是人與人之間微妙的判斷。同樣一句話，在不同文化、不同場合、不同關係裡，可能產生完全不同的效果。AI可以快速告訴人們一句話「是什麼意思」，但真正的溝通，仍需要理解對方為什麼這樣說，以及自己應該如何精準而適切地回應。科見也因此把精準表達、邏輯思考、文化理解、批判與創意，視為AI時代更重要的能力。

但科見並不排斥AI。相反地，侯光杰總經理所思考的是，如何讓AI成為教師與學生的助手，協助備課、教材準備、課後問題處理及行政工作，讓科技承擔可以被科技完成的工作，而教師把時間留給更需要人的部分。

這也讓科見面對AI時代的教育定位愈來愈清楚：未來真正重要的，不是人能不能比機器翻譯得更快，而是能不能比過去更懂得思考、表達、理解與溝通。

從語言教育到全齡學習，侯登見創辦人四十餘年來始終以教育為志業，持續思考如何讓學習陪伴不同世代走得更遠。

不以退休年齡畫下句點

讓經驗成為傳承的力量

科見的「全齡」並不只存在於學生端，也延伸到自己的組織裡。當台灣逐漸進入高齡社會，多數企業談中高齡就業時，第一個問題往往是「要不要聘用？」但科見提出另一個角度：真正需要思考的，其實是工作應該如何重新設計，才能讓一個人的經驗繼續產生價值。

在科見的團隊裡，不同世代的工作者共同存在。資深教育工作者累積的是危機處理、客戶關係、教材研發、教學判斷與人際經驗；年輕世代帶來的，則是數位工具、社群思維與新的溝通方式。於是，世代之間並不是誰取代誰，而是如何建立一個讓知識可以來回流動的平台。

訪談中也明確談到，中高齡人才的關鍵不是「聘不聘」，而是職務怎麼設計，以及如何讓經驗真正被使用。科見目前也逐步思考更完整的全齡人才制度，包括職務再設計、顧問角色、專案參與與專業傳承。

這樣的思維，讓「終身學習」多了一層意義：人不只是終身都可以學習，也可以在不同年齡，繼續被需要、繼續貢獻，並把自己的生命經驗交給下一代。

教育的影響力不止於課堂

讓更多人擁有改變未來的機會

教育的價值，不只在於培育了多少學生，更在於能否讓學習的機會，抵達原本較難取得資源的人。對科見而言，教育因此從課堂向外延伸，成為一種長期投入的社會責任。

多年來，科見持續透過獎學金與教育支持，協助弱勢、原住民及優秀學子，也提供英語夏令營及海外遊學獎學金；面對學生因其他培訓機構停止營運而被迫中斷學習時，也曾接受地方教育主管機關委託，提供免費教學與後續協助。相關資料顯示，多年累積受益人數已達數千人。

對科見而言，公益不是教育本業之外的附加選項，而是把教育的門再打開一些，讓資源相對不足的人，也能擁有向前一步的機會。

科見的公益足跡也沒有停留在語言教育本身。從國際婦女活動、傳統藝術、書法與品德教育，到社區、體育、學生實習及海外城市交流，都反映一個更廣義的教育觀：教育不是只有課堂，文化、社會參與與公民責任，同樣都在塑造下一代。

尤其當教育資源並不平均時，一份獎學金、一次海外交流、一堂免費課程，真正改變的可能不是一次學習經驗，而是一個人原本看不見的可能。這也是ESG中「S」最具溫度的地方。

科見美語創辦人侯登見（中）與公子侯光杰總經理（右）於頒獎晚宴共同上台受獎，父子同台見證科見四十餘年教育初心與世代傳承。

把永續放進教材

也放進每天的教育選擇

對教育產業而言，永續未必以大型工程或龐大的減碳數字呈現，它更多時候發生在每天的選擇裡。

科見已嘗試將聯合國SDGs部分概念融入教材，從生活環保、健康、國際公民教育，到性別平等與優質教育，讓永續不只是一個專有名詞，而能進入孩子理解世界的過程。同時透過雲端下載與數位教材降低紙本使用，並從上課與上班時間調整、據點用電管理及冷氣設備逐年汰換等細節，降低資源消耗。

在治理面，教育機構最重要的資產則是「信任」。科見將體罰與霸凌列為零容忍事項，並透過內外部訓練、分校與總管理處品質管理等機制持續改善教育服務品質。

這些事情也許不像大型永續投資那樣容易被看見，卻與每一個家庭每天把孩子交到教育機構手上的信任直接相關。教育的永續，首先就是讓一所教育機構值得被長久相信。

從語言到人才，從學習到人的一生，科見所走的四十餘年，也正在證明：教育最深遠的永續，就是讓每一個人，在人生的每一個階段，都還有向前的可能。

【評審團頒授理由】

科見美語深耕語言教育四十餘年，以「專業加國際語言」為核心理念，從全齡學習、國際教育到跨世代人才培育，持續拓展教育的社會影響力。面對AI與高齡化時代，更積極推動終身學習、專業傳承及永續教育，並將SDGs與國際公民理念融入教學實踐，展現教育共榮與人才永續的長期價值，足為台灣教育產業之典範。