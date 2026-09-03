讓城市安心 讓能源永續 欣桃天然氣寫下低碳韌性新局

一座城市能夠正常運作，靠的不只是看得見的道路、建築與交通，還有許多埋藏在地下、隱身於日常生活之中的基礎系統。清晨第一壺熱水、家庭廚房裡的一頓早餐，餐廳開始營業，工廠生產線啟動，背後都有一道看不見的能源力量持續運轉。對天然氣公用事業而言，最好的服務往往不是被看見，而是讓數十萬用戶每天都能理所當然地使用能源，甚至忘記它的存在。這正是欣桃天然氣五十餘年來所做的事。

文‧劉正廷 攝影‧彭慶全

成立於一九七二年的欣桃天然氣，營業區域涵蓋桃園市十二個行政區及新北市鶯歌區部分里鄰，目前總服務戶數達四十七萬一○三七戶，天然氣管線總長約二○四萬五九八一公尺。從家庭生活、餐飲商業到工業生產，近兩千公里的地下管網，早已成為城市日常運作的重要能源基礎。

談到欣桃此次獲獎，總經理簡士善更在意的，是公司半世紀以來沒有改變的初衷。天然氣與民生生活及工商運轉緊密相連，看似平凡的日常，背後卻是一群同仁全年無休的巡檢、安全檢測、設備維護與緊急應變。

他說：「永續的起點，不是碳，而是安全；永續的核心，不只是環境，而是人民每天都能安心。」這句話，也道出了公用事業與一般企業不同的永續價值。

五十餘年深耕 與桃園共同成長

欣桃天然氣的發展軌跡，也映照著大桃園半世紀以來的都市化與產業變遷。一九七二年，國軍退除役官兵輔導委員會響應改善空氣環境、提升國民生活品質政策，與地方人士共同投資成立欣桃天然氣，翌年正式營運供氣。從成立初期三千七百萬元資本額，到今日實收資本額逾十八億元；從早年的民生用氣，到如今服務住宅、商業與工業用戶，欣桃一路伴隨人口聚集、產業進駐與城市擴張，逐步成為大桃園重要的能源服務力量。

城市愈繁榮，能源系統肩負的責任也愈重。二○二五年，欣桃全年天然氣售氣量達二億八千九百六十五萬三二九六度立方公尺，其中工業用氣占五三．八％、住宅占三三．四％、商業占一二．八％。這組數字不只代表供氣規模，更呈現公用事業與城市之間緊密的連結：一端是數十萬家庭每天開火煮飯、使用熱水的生活需求，另一端則連結工廠產線、餐飲商業與地方經濟的持續運轉。

因此，天然氣公司的價值，從來不只是將能源送抵用戶。簡士善形容欣桃所追求的服務境界，是「讓民眾感受不到我們的存在，卻一天也離不開我們的服務。」愈成熟的基礎服務，往往愈安靜地存在於城市背後，而真正的專業，正是讓龐大而複雜的系統長年維持可靠。

五十餘年來，欣桃鋪設的不只是地下管線，更是一張伴隨城市成長而延伸的能源網絡。隨著桃園人口、產業與生活型態不斷改變，欣桃的角色也從單純供氣，逐步走向更高層次的公共服務責任。

欣桃天然氣重視專業團隊與服務品質，以跨部門協作落實安全、效率與永續，讓公共服務成為城市日常最可靠的力量。

安全沒有下班時間 把風險擋在事故之前

天然氣是一個不容許「差不多」的產業。每一條地下管線、每一處接頭、每一座整壓設備，都必須在長時間運轉中維持可靠。尤其台灣颱風、地震頻繁，天然氣基礎設施所面對的風險，不只有設備老化，也包括斷層、土壤液化、山坡地災害、橋梁斷裂等外在環境威脅。

因此，欣桃所強調的「能源韌性」，並不只是事故發生後能快速搶修，而是把更多功夫做在風險發生之前。公司依相關規範建立輸儲設備檢查與管線操作監控制度，並將各類災害風險納入設施設計、路徑選擇及維護管理，同時強化耐震、防災、備援及緊急供應能力。

在日常管理上，欣桃透過例行巡檢、定期維護與突發檢修建構多重防線，中壓A、中壓及低壓天然氣輸配管線年度檢測比率皆達百分之百。二○二四年間，服務區域歷經地震與颱風等天然災害，仍未發生重大漏氣及輸儲設備事故。

對公用事業而言，「沒有事故」或許不是最吸睛的成績，卻是最重要的成果。它代表數十萬家庭依然可以照常生活，餐廳照常營業，工廠照常生產。

簡士善說：「真正的安全，不是在事故發生後處理，而是在事故發生前預防。」這不只是一套安全管理哲學，更是能源韌性的核心。

從地下管線到數位管網 讓科技提前看見風險

如果安全是天然氣事業不能退讓的底線，數位科技則是下一階段提升安全與服務品質的重要工具。當服務戶數超過四十四萬戶、地下管線接近兩千公里，城市道路與各類地下設施日益複雜，傳統依賴人力、紙本與經驗的管理模式，也必須隨之進化。

近年來，欣桃持續深化GIS地理資訊系統，並陸續建置「欣桃天然氣客戶服務APP 2.0」、「表務作業行動APP」、「外管工程管制資訊整合平台」以及VDI數位工作環境。從申裝、施工、驗收到通氣、巡檢及客戶服務，作業逐步走向線上化、行動化與即時化；GIS線上圖資與無紙化流程，也同步降低人員往返及現場勘查所產生的資源耗用。

但簡士善強調：「科技不是目的，而是讓服務更安全、更快速、更貼近民眾。」

因此，欣桃下一步規劃逐步導入AI設備預測維護、AI智慧管網、大數據分析、智慧客服與智慧能源管理。AI並非取代現場同仁，而是協助工程與管理人員更快速辨識設備健康狀態與異常訊號。當管理從即時掌握再向前推進至預測性維護，數位科技的價值，也從提升效率進一步走向風險預警，為城市能源韌性增加一道更主動的防線。

欣桃持續深化GIS圖資與智慧管理平台，透過數位科技掌握管網與設備資訊，提升風險預警、營運效率及公共服務韌性。

穩定供應之外 走向低碳能源服務

能源轉型並不是在安全與減碳之間二選一。對公用事業而言，更大的考驗，是在維持供應穩定的同時，逐步提高能源效率、降低營運過程中的環境負荷。

欣桃近年持續推動能源與溫室氣體管理，陸續改善照明與能源使用效率，並朝向SBTi淨零目標及淨零碳排路徑規劃前進；同時藉由數位化、無紙化及智慧管理減少資源耗用，將低碳思維逐步融入營運流程。公司並自願編製永續報告書，透過制度化資訊揭露，讓環境、社會與治理的責任有更清楚的管理依據。

天然氣在能源轉型過程中所扮演的角色，也促使欣桃重新思考自身價值。未來的能源服務不能只談「供應」，還必須同時回應效率、環境與城市發展需求。從安全供氣到智慧管理，再走向低碳服務，欣桃所進行的，是一家傳統公用事業面向下一個世代的轉型。

把永續做到日常 以安全累積長期信任

對欣桃而言，ESG並不是額外增加的一項工作，而是把每天該做的事做得更好。工程人員多一次巡檢、客服多關心一位用戶、主管多照顧一名同仁，都是永續的一部分。

這也呼應欣桃自二○○六年確立的「顧客至上、安全第一、提升效率、永續經營」四大核心價值，並進一步落實於環境、社會與公司治理架構之中。二○二四年，欣桃客戶滿意度達九六．七二分，無重大職安事件與裁罰，也無資安外洩事件；同時持續投入公益關懷、人才培育與地方合作。

五十餘年來，欣桃所守護的早已不只是天然氣管線，而是四十七萬多戶家庭與工商用戶對公共服務的長期信任。正如簡士善所言：「一家天然氣公司的價值，不在於每天輸送多少天然氣，而在於每天守護多少家庭的安心。」

從供氣安全到數位管網，從風險管理到低碳轉型，改變的是技術與管理方式，不變的則是公用事業最根本的責任。當四十七萬多戶家庭與工商用戶每天都能安心用氣，城市持續向前，那些看似平凡的生活，其實正是一家能源企業長年累積的信任。

讓安全成為日常，讓能源走向永續。這既是欣桃走過五十餘年的答案，也是它迎向下一個五十年的起點。

【評審團頒授理由】

欣桃天然氣深耕大桃園逾五十年，肩負超過四十七萬戶家庭與工商用戶供氣重任，以完善管網、嚴謹巡檢及全天候應變機制，守護民生安全與城市穩定運作。面對淨零與能源轉型，公司持續推動低碳管理、GIS智慧管網及數位創新，並以誠信治理與社會責任厚植永續根基，展現公用事業兼顧能源安全、城市韌性與低碳轉型的典範價值，爰頒授「國家能源韌性與低碳服務永續典範獎」。