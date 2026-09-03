松山慈惠堂 母娘慈悲守護生命 公益永續點亮台灣

談到 ESG，多數人首先想到的是企業減碳、能源轉型、公司治理或永續報告書。然而，真正的永續，不只是企業經營的方法，更是一種持續改善社會、守護生命、影響世代的實踐。當一項善行能長久延續；一份信念能凝聚無數人的力量，共同回應社會需求；一個宗教團體不僅是信仰中心，更成為公共安全、公益慈善、文化教育與社區關懷的重要推手，這樣的影響力，正是 ESG 所追求的核心價值。

文‧劉正廷 攝影‧彭慶全

松山慈惠堂以信仰凝聚善念，長期深耕公共安全、文化教育與社會關懷，展現宗教公益的永續影響力。創堂五十餘年，始終秉持「佈道、慈善、教育、傳承」四大志業，將母娘慈悲的精神落實於公益服務，長期串聯信眾、志工、政府機關及社會資源，持續投入消防救護、急難救助、弱勢關懷、文化教育及公共安全建設，讓信仰從殿堂走入社會，也讓善念化為一項項具體且可延續的行動。

正因如此，憑藉長期深耕公益、守護生命與傳承文化的卓越成果，松山慈惠堂於《2026 ESG 與永續影響力卓越評選》中榮獲「公益實踐與社會影響力卓越獎」，不僅展現宗教公益組織推動 ESG 與永續發展的深厚底蘊，更彰顯母娘慈悲精神跨越世代、持續影響社會的典範價值。

信仰，不只是祈福，更是行動

許多人走進廟宇，是為了祈求平安、健康與順遂；但對松山慈惠堂而言，信仰的真正價值，不只是撫慰人心，更在於如何將慈悲化為行動，回應社會真正的需要。

回顧松山慈惠堂的發展歷程，最令人動容的，並非今日莊嚴宏偉的廟宇，而是創堂初期那份始終未曾改變的「初心」。

民國五十八年間，郭葉子堂主承接母娘旨意，在不到十坪的壇堂中為信眾服務。當時沒有今日的規模，也沒有完善的資源，卻已有無數民眾前來尋求協助。隨著服務的人愈來愈多，慈惠堂逐步發展，但始終沒有忘記創堂的使命，以母娘慈悲濟世，以信仰服務眾生。

值得一提的是，慈惠堂最初的選擇，並非優先興建宏偉的廟宇，而是依循母娘指示，「先做教育，再蓋廟」。

當時許多來自中南部的青年北上參加聯考，缺乏住宿與讀書空間，慈惠堂便免費提供圖書館、住宿場所與生活協助，希望讓每一位年輕人都能安心求學。多年後，不少曾受幫助的學生學有所成，再度回到慈惠堂，以自己的能力回饋社會，形成善念延續、世代傳承的良善循環。

自此，慈惠堂將母娘慈悲的信念，化為五十餘年始終不變的四大志業：佈道、慈善、教育、傳承。

這四個看似簡單的理念，構築慈惠堂長期實踐 ESG 永續價值的重要基礎。佈道，是傳遞善念；慈善，是回應社會需求；教育，是培育未來希望；傳承，則是讓文化、信仰與公益精神跨越世代、持續延續。正因如此，慈惠堂所累積的，不僅是宗教影響力，更是一套長期、穩定且具延續性的公益實踐模式。

郭葉子堂主（前排中）與松山慈惠堂幹部及志工團隊，長期攜手推動公益慈善、公共安全、文化教育及社會關懷，以實際行動凝聚善念，持續擴大宗教公益的永續影響力。

一個住宅用火災警報器，守護的不只是一個家庭

ESG 所強調的社會責任，並非僅止於慈善捐贈，而是如何透過長期投入，真正改善社會、降低風險，並創造可持續的公共價值。松山慈惠堂多年來推動公益，始終秉持一項重要理念，就是「預防重於補救」。

相較於一次性的急難救助，慈惠堂更重視如何透過持續性的公益投入，讓更多生命在危難發生之前，就獲得更完善的保護。因此，除了關懷弱勢、急難救助及慈善服務之外，更長年投入消防救護、公共安全、防災教育及社區安全建設，逐步建立起兼具預防與守護功能的公益模式。

其中，最具代表性的，就是住宅用火災警報器的推廣。

十多年前，台北市仍有許多老舊住宅未裝設住宅用火災警報器，消防局希望社會各界共同投入，但願意長期支持的民間單位並不多。郭葉子堂主得知後，立即決定投入資源，因為她始終相信，一個看似不起眼的住宅用火災警報器，或許只是一項設備，卻可能在火災發生的第一時間，多爭取幾十秒的逃生時間，守護一個家庭，也改變一個家庭的未來。

多年來，慈惠堂持續投入住宅用火災警報器、救護車、消防車、消防警備車、復康巴士及各項防災設備的捐贈，並與消防、警政、民防及相關政府單位密切合作，讓公益資源真正投入最需要的地方，而不是停留在一次性的善舉。

根據台北市政府公開資料，慈惠堂長年捐贈的救護車於 2024 年執行救護勤務約二萬五千次，並成功挽救七十名到院前心肺功能停止（OHCA）患者的生命。對慈惠堂而言，這些數字不只是統計成果，更代表一部救護車、一套設備、一項公益投入，在無數關鍵時刻發揮了守護生命的價值。

李瑞彬總策劃長表示，慈惠堂從不以捐贈數量作為衡量公益的標準，而是思考每一分善款是否真正回應社會需求，是否能提升第一線消防、救護人員的救援效率，以及是否能讓更多民眾獲得更安全的生活環境。

這樣的理念，也讓慈惠堂的公益模式，從傳統的慈善捐助，逐步發展為兼具公共安全、防災教育及生命守護的長期公益系統。真正的永續，不只是持續付出，而是讓每一次投入都能累積更大的社會影響力，並形成一股持續向外擴散的善循環。

松山慈惠堂總策劃長李瑞彬長期協助推動公益慈善、文化保存及母娘文化館建置，致力傳承宗教文化，深化社會教育，實踐永續影響力。

永續，不只是今天，而是影響下一代

松山慈惠堂走過五十餘年，始終秉持「母娘慈悲、濟世救人」的初心，並未因時代變遷而改變方向，而是隨著社會需求不斷調整公益服務的方式，從早年的濟世助人，逐步延伸至公共安全、急難救助、弱勢關懷、文化教育及防災推廣，讓信仰真正走入社會，也走進人們的日常生活。

在李瑞彬總策劃長眼中，公益並非一次性的善舉，而是一項需要長期投入、持續累積的社會工程。多年來，慈惠堂串聯信眾、志工、政府機關及民間團體，共同建構公益合作網絡，希望讓每一分善款都能發揮最大的社會效益，也讓每一次付出，都能成為守護生命、關懷社會的重要力量。

從住宅用火災警報器、救護車、消防車、復康巴士，到急難救助、教育支持、母娘文化季及文化教育推廣，松山慈惠堂所建立的，不只是許多公益成果，更是一套能夠持續運作、持續影響社會的公益模式。這份長期累積的社會影響力，也正呼應 ESG 所重視的精神，不僅關注環境與社會，更透過完善的組織運作、資源整合及跨界合作，讓公益得以持續深化，形成正向循環。

對松山慈惠堂而言，永續從來不是一句口號，而是讓母娘慈悲的精神持續影響更多人，讓善念從一個人延伸到一群人，再由一群人影響整個社會。當更多人願意投入公益、關懷生命、傳承文化，永續，不只是組織的延續，更是一份跨越世代、持續照亮社會的人文價值。

【評審團頒授理由】

松山慈惠堂五十餘年來秉持「佈道、慈善、教育、傳承」四大志業，長期投入公共安全、防災救護、急難救助、文化教育及社會關懷，將宗教信仰轉化為守護生命、服務社會的具體行動。

其持續串聯信眾、志工、政府與民間資源，建立兼具公益服務、文化傳承及社會共善的永續模式，充分展現宗教公益組織深遠而持續的社會影響力。爰決議頒授「公益實踐與社會影響力卓越獎」，以資表揚。