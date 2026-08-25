毒油風暴燒出政府信任危機 7成民眾信任下滑、近9成支持食安修法

中聯毒油事件持續延燒，衝擊的不只是民眾對食用油與外食的信心，也進一步考驗政府的食安治理能力。由《卓越電子報》所舉辦的「2026中聯毒油事件與政府信任度全國民意網路調查」顯示，這場食安風暴已從單一食品事件，擴大成為一場政府信任危機。

文/編輯部

九成民眾聽過毒油事件 食安恐慌已深入日常消費

首先，本次調查結果顯示，超過9成受訪者聽過中聯毒油事件，且超過7成表示事件已影響平時購油、外食或選擇餐廳的習慣，顯示食安疑慮已直接進入民眾日常生活。

誰該負責？中央地方責任難切割 近四成認為兩者應負同等責任

對於事件究竟誰該負責，民眾並未將責任單純歸咎於業者。調查中，約43%認為業者與政府應負相同責任，另有近3成認為主要問題來自政府監管漏洞與抽檢不力。這反映民眾的期待已不只是要求業者負責，而是：為什麼問題油品能夠進入市場？為什麼沒有更早被發現？出了問題之後，政府為什麼沒有第一時間處理到位？。

中央與地方的責任同樣難以切割。調查顯示，近4成民眾認為中央、地方政府應負相同責任，另有近4成認為中央政府應負較大責任。對消費者而言，食品安全是完整的治理鏈，中央與地方如何分工並非重點，真正重要的是政府能否在食品上桌前有效把關。

誰該下台？「全都下台」成最大單一選項

在本次問卷調查中，認為行政院長卓榮泰應下台者占15.0%，衛福部長石崇良16.0%，食藥署長姜至剛16.4%；但選擇「以上官員都應該下台」者達30.3%，成為最大單一選項，另有22.3%認為以上官員都不需要下台。

這代表民眾對於政治責任的看法雖然並非一面倒，但相較於鎖定單一官員，要求整體政治責任承擔的聲音更為突出。這也反映出食安危機一旦擴大，民眾往往不只檢視第一線官員，而會進一步檢驗整個行政團隊的決策、監督與危機處理能力。

危機處理成最大扣分項 逾7成不滿政府表現

調查顯示，超過7成受訪者表示，經過中聯毒油事件處置後，對賴清德總統所領導執政團隊的信任度下降；同時，也有超過7成民眾對政府此次危機處理表現不滿意。

從「信任度」與「危機處理滿意度」兩項結果相互對照，可以看出此次事件的政治效應。民眾不滿的恐怕不只是油品出了問題，而是政府在事件發生後，是否能夠及時、透明且有效地處理。其中一個值得政府檢討的關鍵，在於危機處理不只是「最後有沒有把問題解決」，更包括資訊揭露速度、決策是否一致、標準是否清楚，以及面對社會質疑時能否快速提出令人信服的說明。

對民眾而言，危機處理慢一步，信任可能就少一分。

食在安心？國內爆發中聯油脂驗出一級致癌物苯駢芘的食安事件，嚴重衝擊民眾對於政府食安管控信心

修法獲壓倒性支持 民眾要的是更強而非更弱的防線

制度面的民意也相當清楚。對於現行食用油業者自主檢驗、自主申報制度，超過7成受訪者認為不夠完善；相對地，對於大型食用油廠逐批強制檢驗、異常24小時內通報，以及提高隱匿者刑責等修法方向，支持度接近9成。

這顯示民眾雖然對政府現階段的食安治理缺乏信心，卻並不排斥改革，反而期待政府拿出更具強制力的制度，重新建立食安防線。

民眾普遍支持政府用更高標準捍衛食安

七成一對未來食安防護網沒信心 政府不能只處理眼前風暴

最後一項「對政府未來建立食安防護網是否有信心」的調查，仍值得高度警惕。結果顯示，超過7成民眾對此缺乏信心。

這或許是整份民調最值得政府思考的訊息。中聯毒油事件終究會落幕，問題油品也可以下架，相關業者也可以接受法律責任追究；但如果事件留下的是「政府下一次還能不能保護我們」的疑問，那麼真正需要修復的，就不只是食品安全制度，而是人民與政府之間的信任關係。

從民調結果來看，民眾要的很簡單：責任不能只停留在追究業者，中央地方都必須檢討；制度不能只靠自主申報，必須強化強制檢驗與通報；危機處理不能等到輿論升高才補救，而應建立更即時、透明的應變機制。

對政府而言，毒油風暴真正的考驗，或許不是如何讓這場風波儘快過去，而是能否把這場危機轉化為制度改革的起點。