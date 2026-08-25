凝聚台灣永續關鍵力量 從行動看見台灣的未來

當氣候變遷、能源轉型、AI浪潮、人口結構改變與社會公平等課題交織而至，「永續」早已不再只是企業報告書裡的一組指標。它可以是一套電力設備守住國家能源安全，一塊受污染的土地重新恢復生機；也可以是離島居民獲得平等醫療的機會，是珍貴文化典籍跨越百年持續流傳，更是身心障礙者能夠走進社會、發揮自己的價值。

由卓越媒體集團主辦的《2026 ESG與永續影響力卓越評選》頒獎晚宴，於2026年8月10日在台北晶華酒店隆重舉行。來自企業、政府、公益、文化、教育及產業組織的代表齊聚一堂，共同見證台灣持續邁向ESG永續未來前行的堅定力量。

這些來自不同領域、卻共同指向未來的實踐，在卓越媒體集團主辦的《2026 ESG 與永續影響力卓越評選》頒獎晚宴中一一匯聚。主持人寇乃馨串聯全場，卓越媒體集團鄭玉章董事長致詞揭開序幕，財團法人商業發展研究院許添財董事長除致詞外，並擔任主要頒獎人。

十四家來自企業、民間組織與政府部門的獲獎單位，依「建構國家與產業韌性」、「文化、教育與社會共融」及「國家軌道產業與未來願景」三大篇章接受表揚。

本屆評選由六位評審委員依據參評資料，從永續理念、實踐成果、社會影響力與長期貢獻等面向進行綜合評議。對卓越媒體集團而言，衡量一項實踐的價值，不只看當下成果，更重視其能否持續回應環境與社會需求，為產業發展與下一代累積長遠影響。

轉型不能只有速度 更需要價值與勇氣

典禮開始之際，許添財的一席話為晚宴定下基調。他指出，全球都在談轉型，但如果只有轉型，卻缺少價值、道德與勇氣，地球依然無法永續；一座永續獎項的意義，也不應只停留在指標，而在於背後所代表的價值。

這也映照卓越媒體集團舉辦評選的初衷。當永續已成為國家競爭力、企業治理與社會發展的重要命題，媒體不只記錄結果，更有責任讓那些長期投入時間、資源與專業、持續產生影響的行動進入公共視野。

故尹衍樑董事長,畢生致力於企業經營、教育興學與公益慈善,樹立永續影響力的典範

一份情義穿越歲月 讓思念成為永續的回聲

在獲獎單位正式登場前，晚宴以「致敬永續典範」揭開序章，追念故尹衍樑總裁。多年前，《卓越雜誌》經營面臨困難之際，曾獲尹衍樑伸出援手。這份關鍵時刻的情義，卓越始終沒有忘記。

為表達追思與敬意，卓越媒體集團特別追頒「卓越永續終身貢獻獎」予故尹衍樑總裁。尹衍樑二姐尹衍桓女士在潤泰創新簡滄圳董事長陪同下進場，並代表家屬上台受獎，由卓越媒體集團徐邦浩社長親自頒贈獎座。

尹衍桓致詞時沒有細數弟弟的企業成就，而是談起他一生「為善不欲人知」的性格。許多善行，甚至直到他離世後，家人才陸續從他人口中得知。她談到，弟弟所在意的，不只是事業成就，更是能為社會留下什麼、為下一代多承擔一些什麼。這也讓「永續」有了另一層意義：真正能被傳承的，不只是事業，而是一個人留下的價值與精神。

隨後，知名音樂人黃國倫登台，獻唱尹衍樑生前喜愛的〈Yesterday Once More〉，熟悉旋律將現場帶回曾經相遇、打拚與彼此扶持的歲月；接著一曲〈我願意〉，為追念增添更深情感。正如黃國倫所說，許多美好的事情，都從「我願意」開始。願意付出、願意承擔，也願意把愛與理想留給世界，本身就是一種永續。

八種產業實踐 共同築起台灣韌性

隨著序章落幕，典禮正式進入第一篇章「建構國家與產業韌性」。八家獲獎企業橫跨能源、環境工程、營造、建築、科技與新能源領域。

亞力電機以電力設備與能源建設支撐國家能源安全，獲頒「國家能源安全與永續影響力典範獎」；台境企業投入污染整治、環境工程與資源循環，獲頒「ESG 卓越貢獻獎」；登瑞集團｜昇捷建設從建築、旅宿與地方發展出發，獲頒「建築美學與地方共榮永續典範獎」。

展群營造深耕軌道建設與公共工程，獲頒「軌道建設與城市永續影響力卓越獎」；欣桃天然氣以穩定供氣守護民生與能源安全，獲頒「國家能源韌性與低碳服務永續典範獎」；聯寶電子以 AI 智慧科技與研發創新回應產業轉型，獲頒「AI 智慧科技與永續創新典範獎」，董事長譚明珠更以一段薩克斯風演奏取代傳統得獎致詞，為現場留下難忘一刻。

安倉營造從公共建設、工程品質到城市安全韌性，展現營造本業的長期責任，獲頒「公共建設與永續工程影響力卓越獎」；熙特爾新能源則以新能源技術與能源轉型布局，獲頒「ESG 永續影響力卓越獎」。

八家企業本業不同，卻都把永續落實在核心專業與日常決策之中。讓土地恢復生機、資源得以循環、能源與城市運作更加穩健，最終都指向同一件事：為下一代留下更具韌性的生活與發展基礎。

從文化到健康平權 永續不能遺落任何人

第二篇章「文化、教育與社會共融」，將永續從產業韌性延伸到文化、教育、公益與人的價值。

龍岡數位文化以珍貴《龍藏經》的保存與傳承，獲頒「國寶文化保存與永續傳承卓越獎」；科見美語創辦人暨總裁侯登見以九十四歲高齡登台，接受「全齡教育與人才培力永續典範獎」；松山慈惠堂郭葉子堂主則以長年將信仰化為公益行動，獲頒「公益實踐與社會影響力卓越獎」。

澎湖縣政府衛生局多年深耕離島醫療、長照與公共衛生，獲頒「離島健康平權與公共衛生永續典範獎」；中華民國唐氏症基金會則以全生涯支持與社會共融，獲頒「社會共融與永續貢獻卓越獎」。

此次中華民國唐氏症基金會參與評選並獲獎，係由華電聯網股份有限公司贊助支持，也讓企業力量與公益實踐，在社會共融的道路上產生更深一層的連結。

當董事長林正俠牽著女兒林妙芸「妙妙」走上舞台，「S」所代表的社會價值，也有了最具體的模樣。真正的共融，不只是照顧，而是創造機會，讓每一個生命都能參與社會、發揮自己的價值。

最後一座獎 望向國家產業的下一程

第三篇章「國家軌道產業與未來願景」，將視野拉向國家產業的長期發展。壓軸獲獎的中華軌道車輛工業發展協會，長期整合產、官、學、研力量，推動台灣軌道產業自主化與人才培育，獲頒「國家軌道車輛產業發展特別貢獻獎」。

從一項技術、一家企業，到一整個產業體系，永續的時間尺度也因此被拉得更長。今天投入的基礎建設，影響明日城市的運作；今天累積的人才、技術與自主能力，也將決定台灣未來產業發展的韌性與高度。

卓越媒體集團徐邦浩社長（左）頒贈「卓越永續終身貢獻獎」，由故尹衍樑總裁二姐尹衍桓女士代表受獎。

十四座獎之後 永續行動繼續向前

這正是卓越媒體集團舉辦此次頒獎，希望真正留下的意義。獎項不是終點，更不是一夜掌聲的總和。媒體所能做的，是記錄那些值得留下的行動，讓不同領域的實踐彼此看見、彼此啟發，也讓更多人願意在自己的位置上承擔責任，把承諾化為每天的選擇。

台灣的永續，需要更多專業與行動持續累積。當企業、政府與社會都願意把理念化為實踐，一次次看似微小的改變，便會相互呼應、持續擴散，匯聚成推動台灣向前的力量。

當十四座獎在同一個夜晚被高高舉起，被照亮的，不只是十四份榮耀，而是台灣正在發生的未來。