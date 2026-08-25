登瑞集團從一棟建築到一座城市 昇捷建設深耕桃園共築美好生活

從昇捷建設的建築本業，到登瑞集團多元事業布局，近四十年的深耕，不只改變城市天際線，更將建築美學、旅宿文化、企業治理與地方情感，逐步交織成一種屬於桃園的生活價值。在一座城市裡，建築留下的是形體，而企業真正留下的，往往是經過時間累積之後，人們對這座城市的感受與記憶。

簡瑞璋總裁與梁慧琪董事長的事業，都始於建築，於桃園扎根。兩人早年即投入建築產業，分別累積採購、行銷、業務與經營管理經驗，之後攜手創業。

當時的桃園，尚未有今日高鐵、捷運與航空城交織的城市面貌，簡瑞璋卻已看見這片土地的發展潛力，選擇在此深耕。一路憑藉建築作品累積口碑與信任，迄今建設事業體已於北台灣完成五十三個建案，也為後續發展奠定根基。

簡瑞璋看待建築，更在意的是作品能否經得起時間考驗。他曾以「為大地做地標」形容自己的理想。一棟房子落成後，可能陪伴一個家庭數十年，也會長久成為城市街廓的一部分；比起短期獲利，他更在意多年以後回頭看，作品是否依然具有值得留下的價值。

這份對品質與長期價值的堅持，也成為登瑞集團與昇捷建設一路延續至今的重要核心。

隨著事業逐步成熟，發展也由建築向外延伸，涵蓋建築營造、空間設計、觀光旅宿、餐飲團膳及農業科技等領域。看似跨越不同產業，始終圍繞著土地、空間與人的生活需求，逐步形成今日登瑞集團的多元事業體系。

這樣的發展方向，來自更長遠的經營思考。九〇年代末面對產業景氣波動，簡瑞璋已開始思考單一產業的風險與下一階段的發展方向，進而跨足觀光旅宿。既守住建築本業，也隨著市場環境與城市需求調整腳步，使今日的登瑞集團，逐步形成跨越不同專業、彼此支援的事業體系。

建築美學 從生活細節開始

如果說簡瑞璋看的是方向，梁慧琪更重視的，則是如何把理念落實在建築細節與管理制度中。

在她的建築觀裡，美學不只在外觀，而是落實於材料選擇、施工品質、空間配置、安全耐久，以及住戶實際使用後的感受。建築最終是生活空間，設計必須兼顧美感與實用，才能形成長期價值。

這樣的理念，也可以在實際建案中看見。例如「昇公舘」在開發過程中，將基地原有老樹妥善移植後再迎回原址，並保留逾三百坪農地與綠植，同時導入雨水回收及節能設計，讓建築開發與既有環境尋找共存方式。

梁慧琪也特別重視流程與標準。她認為，企業不能只依靠個人經驗，必須透過制度讓品質穩定延續。因此，昇捷建設長年持續強化施工管理與品質控管，將設計理念落實到工程執行與後續使用。

建築美學於是不限於外觀，而是設計、品質、工程與生活需求共同累積的結果；人本精神，也落實在每一個看得見與看不見的細節裡。

「五贏六心」 早已深植企業文化

當ESG成為全球企業共同語言，昇捷建設回頭檢視一路走來的經營理念，許多今日所談的永續，其實早已存在企業文化之中，其中最具代表性的，就是「五贏六心」。

「五贏」強調企業經營不應只有公司獲利，而要讓顧客、股東、員工、合作廠商與社會共同受益。梁慧琪更明確談到，經營不是「一個人賺錢就好了」，而是所有參與其中的人，都應在價值創造中有所收穫。

「六心」則回到做事的基本態度，包括有心、用心、細心、良心、善心，以及積極的心。這些看似樸實的要求，實際上構成企業制度之外更深層的文化基礎。

這種「共好」也延伸到本業之外。九二一地震後，建設事業體自一九九九年啟動「社區健診列車」，長期為社區提供免費建築安全檢測，把原本運用在建案中的工程專業，轉化為守護居住安全的實際行動。

因此，永續對昇捷來說，不是近年才增加的一項任務，而是將多年累積的經營理念，進一步轉化為可以管理、追蹤與檢驗的企業能力。

登瑞集團 / 昇捷建設以建築美學實踐地方共榮，榮獲「建築美學與地方共榮永續典範獎」，團隊共同見證榮耀時刻。

制度治理 讓永續有據可循

昇捷的環境管理其實早已起步。早在一九九七年，建設事業體即取得ISO14001環境管理系統認證，依參選資料所載，為當時全台營建業首家。二〇二四年再導入ISO14064-1溫室氣體盤查，將早期的環境管理進一步延伸至碳管理與永續治理。

昇捷二〇二四年永續報告書依循GRI永續報導準則編製，並由法標國際認證依AA1000保證標準進行獨立保證，針對相關流程、制度、績效資訊與重大議題管理進行查核，最終取得中度保證等級。

在利害關係人管理方面，公司將客戶、員工、供應商與承攬商、股東與投資人、社會關係、政府及金融機構納入溝通架構，透過重大議題鑑別，將各方期待逐步反映於企業決策與中長期永續目標。環境面向亦透過組織型溫室氣體盤查與第三方查證，掌握營運過程中的碳排放。

對建築產業來說，土地開發、建材採購、工程施工與能源使用，牽動的是一整條價值鏈。真正掌握自身對環境造成的影響，減碳與改善才有可能進入日常的經營決策。

當永續由理念走進制度，也代表昇捷建設正以更具體的管理方式，回應建築產業與社會的新責任。

三座旅宿 寫下桃園不同時代

建築之外，觀光旅宿也是登瑞集團長年布局的重要事業。

一館尊爵大飯店伴隨桃園商務發展，成為地方重要的接待與交流平台；二館尊爵天際大飯店立足國際門戶，串聯商務、旅遊與國際交流；三館千塘行旅則進一步融入藝術與地方文化，讓旅宿不只提供住宿，也成為認識桃園風土人文的入口。

三座旅宿因應不同時期而生，也映照登瑞集團對城市發展的不同思考。簡瑞璋總裁尤其重視旅客離開之後留下的「記憶」。在他看來，一間好的飯店不只是讓人住得舒適，更應讓旅人在停留之間，感受到一座城市的性格與溫度。

因此，三座旅宿所累積的，不只是事業版圖，更是一條由商務接待、國際交流走向地方文化的發展軌跡。

尊爵大飯店 (左) 伴隨桃園商務與城市發展一路成長，長年扮演地方重要的接待與交流平台；二館尊爵天際大飯店 (中) 立足桃園國際門戶，以旅宿服務串聯商務、旅遊與國際交流，見證城市持續向世界延伸；三館千塘行旅則將旅宿、藝術與桃園在地文化相互連結，讓一段住宿體驗，也成為認識城市與地方風土的入口。

獲獎關鍵 讓美學走進城市生活

此次獲頒「建築美學與地方共榮永續典範獎」，肯定的是登瑞集團與昇捷建設長期累積的整體實踐。

昇捷建設將建築美學落實於品質、安全與生活需求，並以制度治理與環境管理深化永續；登瑞集團則將事業延伸至旅宿、文化與地方發展，讓企業專業不只創造空間，也持續回應城市生活。

當建築、旅宿與永續彼此連結，企業所創造的便不只是事業成果，更是與地方共同成長的力量。

地方共榮 與桃園彼此成就

近四十年的深耕，讓登瑞集團與昇捷建設和桃園之間，形成一段長期相伴的關係。

城市提供企業成長的舞台，企業也以專業回應土地與人的需要。所謂地方共榮，不只是企業發展之後回饋地方，而是在每一次經營選擇中，都把這片土地的未來放進思考。

一路走來，真正值得留下的，是多年堅持所累積的信任，以及與桃園共同走過的足跡。永續，就是企業成長，也讓土地更好。

【評審團頒授理由】

登瑞集團長期深耕桃園，從建築本業出發，逐步拓展多元事業布局；其中昇捷建設以品質、美學與人本精神為核心，持續深化建築專業，並將永續理念落實於治理制度、利害關係人溝通與環境管理，展現企業長期經營的責任與韌性。

在建築、旅宿、餐飲與地方文化的發展過程中，登瑞集團與昇捷建設持續回應城市需求，並將企業成長與土地、生活及社會價值相互連結。其以專業提升生活品質、以制度深化永續治理、以長期投入累積地方信任，充分展現企業與城市共同成長的典範精神。