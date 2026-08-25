小元件撐起AI大未來 譚明珠以永續治理引領聯寶升級

人工智慧的運算，被看見的是晶片、伺服器與資料中心；不容易被看見的，則是每一次電力轉換、訊號傳輸與系統穩定背後，一顆顆安靜工作的磁性元件。它們體積不大，卻直接影響設備的效率、可靠度與使用壽命。當AI算力快速成長，高速網路與高功率電源需求同步上升，這些過去隱身於設備內部的零組件，也逐漸成為智慧科技不可或缺的基礎。

聯寶電子成立於一九八八年，長期深耕磁性元件、通訊電源、電感、平板變壓器與無線充電模組等領域，具備研發設計、製造與銷售的一條龍能力，服務全球逾五十家終端客戶，市場遍及歐美、澳洲、台灣、中國及東南亞。近年，公司進一步布局AI伺服器、高速網通、矽光子、低軌衛星、Wi-Fi八及高功率電源等新興應用，讓傳統零組件的角色，向支撐AI系統穩定與能源效率的關鍵技術提升。

在多數企業領導者仍以男性為主的電子產業中，董事長譚明珠的身影格外受到關注。然而，真正使她被看見的，不只是女性企業家的身分，而是她從基層實務累積產業判斷，帶領聯寶在技術、治理與社會責任之間，走出一條穩健且長遠的發展道路

從家庭代工走進電子業 不以性別定義專業

譚明珠早年從家庭代工、會計與業務等工作接觸電子產業。她在訂單、成本、客戶需求與生產現場之間，一步一步建立對產業的理解。這段歷程讓她看見，企業能否長久，不只取決於一時的市場熱度，更在於選定值得長期投入的技術方向，並持續累積扎實的基礎實力。

聯寶長期專注於磁性元件與網通零組件。這類產品雖然不直接出現在消費者眼前，卻是電子設備不可或缺的基礎元件，負責電力轉換、訊號傳輸與系統穩定。任何一個環節出現誤差，都可能影響設備的效率與可靠度。因此，這個產業不僅需要長期累積技術，也要求企業在品質與製程上保持高度嚴謹。

對譚明珠而言，性別從來不是衡量專業能力的標準。她憑藉多年累積的產業經驗與實務能力贏得信任，也以經營成果證明，科技產業重視的應是能力、責任與表現，而非性別。如今，聯寶女性高階主管約占三分之一，這並非刻意追求比例，而是公司長期依據專業能力與工作表現選拔人才的結果。

一顆小元件 支撐AI系統的穩定

AI伺服器與資料中心對電力的要求，遠高於一般設備。運算密度愈高，供電穩定、能源效率、散熱控制與高速傳輸就愈不能出現誤差。變壓器與電感等磁性元件，因而不再只是傳統的電壓轉換零件，而是維持整體系統可靠運作的重要核心。

聯寶近年布局AI伺服器、高速網通、矽光子、低軌衛星與高功率電源，相關新品陸續進入客戶送樣與驗證階段。這些應用看似分散，背後其實指向相同的技術要求：更高效率、更高可靠度，以及更貼近客戶系統需求的整合能力。

對一家長期深耕零組件的企業而言，轉型並不意味放棄原有專業，而是重新理解自身技術在新時代中的位置。當AI產業快速擴張，聯寶所累積的磁性技術，正從供應鏈中的一個環節，逐步成為智慧科技基礎建設的一部分。

聯寶電子長期深耕磁性元件與智慧電源技術，產品廣泛應用於高速網通、AI伺服器、無線充電及工業電源等領域。

提升能源效率 實踐低碳轉型

AI帶來龐大算力，也帶來更高的能源壓力。對聯寶而言，永續不只是在廠區節電或完成一份報告，更包括透過高效率電源與磁性元件，協助客戶降低能耗、減少能源損失，並提高系統穩定性。產品效率每提升一步，背後都是長期用電與碳排放的實質改善。

聯寶已推動溫室氣體盤查、產品碳足跡查證、節能、減廢與水資源管理，並參與產業「以大帶小」低碳轉型計畫，獲得節能減碳供應商肯定。這些行動顯示，低碳不再是附加條件，而是企業參與全球供應鏈必須具備的基本能力。

以往，供應商競爭多半集中在品質、交期與價格；如今，能源效率、碳管理、資訊安全與治理透明度，也逐漸成為國際客戶衡量合作夥伴的重要標準。聯寶將永續納入營運與產品策略，目的不是增加一層包裝，而是為下一階段的國際競爭預作準備。

從治理到執行 推動全員轉型

聯寶自二〇一九年展開數位轉型，陸續導入流程管理、商業智慧與客戶關係管理系統，同時強化資訊安全。對中堅企業而言，系統上線只是起點，真正困難的是讓不同年資、不同部門的員工願意改變工作方式，並理解資料、流程與管理透明化的價值。

在永續治理上，聯寶設置永續發展委員會，由譚明珠親自擔任召集人。當永續成為董事會與經營層級的議題，它便不再只屬於單一部門，而會進入投資決策、風險管理、供應鏈合作、人才培育與企業文化之中。

公司持續推動資訊安全、客戶滿意度與供應鏈廉潔管理，從業道德違規案件維持零紀錄。這些成果未必像新產品一樣醒目，卻是企業能否獲得長期信任的基礎。譚明珠所推動的轉型，並不是追逐新名詞，而是讓企業在擴張之前，先把內部治理的根基打穩。

把工讀生當正式員工 教育是最長期的投資

談到公益，譚明珠最在意的不是一次捐出多少，而是一件事能否長期做下去。她提起曾長年支持偏鄉與弱勢孩子，其中一些計畫持續近二十年，從餐食與營養、學習環境，到協助改善操場與陪伴升學，盡可能讓孩子有機會走得更遠。

她也曾資助弱勢學生完成大學學業，在對方畢業後面臨就業困難時，提供進入公司工作的機會。對她而言，教育不是短暫救助，而是讓一個人逐漸具備選擇人生的能力。

這樣的想法也落實在聯寶的人才培育上。譚明珠談到工讀生時說，學生來到公司，應被當成「正常而且有價值的人」，並以正式員工的態度培養。曾有學生因學習狀況不理想，幾乎無法完成學業，在教授請託下進入聯寶實習；公司沒有因為他起步較慢而放棄，而是以「不會，就教你」的方式陪他完成訓練，也讓第一份工作成為重新建立信心的開始。

聯寶投入偏鄉教育、弱勢學生扶助、公益醫療、災難救助與環境教育，所呈現的企業溫度，不在於一次性的聲量，而在於願意陪伴多久。當一項公益持續十年、二十年，它便不再只是善意，而會成為真正改變生命的力量。

聯寶電子榮獲「AI智慧科技與永續創新典範獎」，團隊齊聚分享榮耀，展現科技創新與永續發展的堅實實力。

讓下一代走得更遠 聯寶的永續答案

面對AI、低碳轉型與全球供應鏈重組，譚明珠關心的不只有下一張訂單，也包括下一代人才能否看見更大的世界。她鼓勵團隊擴大視野，接觸國際市場、跨域技術與不同產業資源，因為未來的科技人才，除了工程能力，也需要整合、溝通與理解全球變化的能力。

聯寶的下一階段，將持續朝AI智慧科技、高效率電源、高速通訊、低碳供應鏈與全球市場前進。這條路不會只靠單一熱門產品，而要依靠長期研發、穩健治理，以及願意與客戶共同解決問題的能力。

一顆磁性元件，雖然隱身在設備深處，卻肩負電力轉換與系統穩定的關鍵任務；一家真正有韌性的企業，不必靠聲量證明價值，而是在一次次技術突破與長期承諾中累積實力。

走過三十餘年，聯寶電子已從低調的零組件供應商，逐步成為AI時代的重要技術支撐。在譚明珠帶領下，聯寶以技術迎戰變局、以治理贏得信任，更以長期關懷回應社會。這不只是一場企業轉型，更是聯寶面向未來、持續創造價值的堅定選擇。

【評審團頒授理由】

聯寶電子深耕磁性元件、智慧電源及高階網通技術三十餘年，具備研發設計、製造與全球市場服務能力，並積極布局AI伺服器、高速網通、矽光子、低軌衛星及高功率電源等新興應用，持續提升台灣電子零組件產業的技術價值與國際競爭力。

在譚明珠董事長帶領下，聯寶將低碳轉型、數位治理、資訊安全、人才培育與社會公益納入企業長期發展，並以高效率技術回應AI時代的能源與永續挑戰。評審團肯定其兼具科技創新、穩健治理與人本關懷的卓越實踐，爰頒授「AI智慧科技與永續創新典範獎」，以資表揚。