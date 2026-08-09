策展人莊喬伊 讓藝術走進生活 讓公益成為文化

身為國際珠寶設計師的莊喬伊教授，曾榮獲歐洲珠寶設計大獎；也是美國寶石學院（GIA GG )大寶石學家，長年投入珠寶鑑定與美學教育；她是東吳大學商學院兼任副教授，教授「動產鑑價與另類投資」，將藝術、美學與資產管理帶入大學課堂；她也是藝術策展人，曾成功策劃張大千世界巡迴畫展，以及在台灣舉辦具有指標意義的吳冠中大型特展《吳帶當風》，為台灣藝術界留下深刻的一頁。

文／傅啓倫 圖／莊喬伊提供

近年來，她將更多心力投入文化推廣與公共服務。長期經營YouTube頻道《莊子說畫》，以深入淺出的方式介紹世界名畫與藝術故事；更長年義務擔任國立故宮博物院特展導覽老師，帶領民眾走進故宮，從文物背後的歷史、文化與時代精神，看見中華文明的深厚底蘊。對她而言，藝術不該只是少數人的收藏，而應成為每一個人都能親近、理解與感動的生活養分。

殿堂級課程秒殺爆滿 將藝術美學與資產管理帶入商學院

這份對藝術的深刻洞察與理性的鑑定邏輯，讓莊喬伊的影響力從藝術界延伸到了高等學府。身為東吳大學商學院兼任副教授的她，在大學課堂上開設了一門極具前瞻性與創新意義的先進課程：「動產鑑價與另類投資」。

在傳統的商學院教育中，資產管理往往局限於股票、債券、房地產等傳統金融工具，鮮少有人能將高度考驗美學品味與專業鑑識力的「藝術品與動產」納入嚴謹的資產配置討論中。莊喬伊敏銳地捕捉到了全球財富管理的新趨勢，大膽地將藝術、美學與資產管理融為一體，帶入大學的商學課堂。

這門課程的先進之處，在於它打破了人文與商科的藩籬。莊喬伊教導學生如何用科學的邏輯去評估各類稀缺動產的價值，如何從美學的角度去洞察藝術市場的潛力，更從風險管理的層面去解析另類投資的全球趨勢。她將枯燥的金融理論轉化為生動的市場實戰，把顯微鏡下的寶石光芒與畫布上的歷史風華變成了課堂上的教具。

這樣一門兼具國際視野、學術深度與高度實用性的前沿課程，在東吳大學引發了狂熱的學習浪潮。每到選課季節，這門課總是成為學生之間口耳相傳的「夢幻逸品」，名額釋出的瞬間便「秒殺爆滿」。學生們在這裡學到的不只是如何賺錢，更是如何鑑賞美、理解文化，並在理性的商業世界中保有感性的美學靈魂。這正是莊喬伊作為教育者，成功將學術與美學融合的極致體現。

策展人的靈魂編劇 以大師視野推動美學教育落地

當莊喬伊以藝術經紀人與策展人身分活躍於藝術市場時，她展現出了卓越的文化轉譯能力。在她眼中，「策展人是抓精髓、包裝話題，並吸引民眾走進故事情節中的靈魂編導。」她曾成功策劃張大千世界巡迴畫展，以及在台灣舉辦具有指標意義的吳冠中大型特展《吳帶當風》，為台灣藝術界留下深刻的一頁。

一場空有精美展品卻缺乏核心論述的展覽，很容易淹沒在喧囂的洪流中。因此，她擅長像一位高明的作家，敏銳地攫取藝術品中最具觸動人心、最具時代共鳴的「精髓」，並透過當代的視覺語言與話題包裝，將原本高聳在象牙塔內的藝術，轉化為引人入勝的故事情節。

為了讓美學教育更廣泛地落地，她將這種策展思維延伸到了數位平台與社會實踐中。她長期經營 YouTube 頻道《莊子說畫》，以深入淺出的方式、策展人的獨特視角，向社會大眾介紹世界名畫與藝術故事，打破知識的壁壘。同時，她更長年義務擔任國立故宮博物院特展導覽老師，帶領民眾走進故宮，從文物背後的歷史、文化與時代精神，看見中華文明的深厚底蘊。對她而言，藝術不該只是少數人的收藏，而應成為每一個人都能親近、理解與感動的生活養分。

透過獨到的美學 設計， 她賦予了 冰冷寶石溫度與 靈魂。

三十而立共創欣生 文化策展人與扶輪公益的完美交融

今年七月，莊喬伊的生命履歷寫下了溫暖的新篇章：她正式接任台北市欣生扶輪社第三十屆社長。欣生扶輪社常年深耕教育工作及公益活動，在邁入三十週年的重要時刻，莊喬伊提出了「三十而立，共創欣生新榮耀」的年度願景。她帶著文化策展人的細膩與商學院教授的開闊格局，為傳統的扶輪社會服務注入了全新的文化靈魂。

在她看來，文化策展與公益服務在本質上是相通的，兩者都是在傳遞價值、凝聚共識，並試圖喚醒人心深處的美好動力。她希望扶輪不只是服務，更是一股凝聚社會善意的文化力量；不只是募集資源，更要培養人與人之間的關懷與責任。她將藝術、美學、教育與公益融為一體，推動了一系列深具人文關懷的服務計畫。

在莊喬伊社長的帶領下，欣生扶輪社將「文化策展」思維注入公益，完美融合藝術、教育與社會關懷。在教育服務上，她推動偏鄉萬里大坪國小英語閱讀計畫，以具國際觀與美學的教材打破城鄉差距，為孩子打開世界窗口；同時，扶輪社二十多年來持續支持蘭州國中管弦樂團，將經費協助昇華為跨世代的藝術教育陪伴，讓基層孩子在音樂淬鍊中找到自信與團隊精神。

面對社會與環境議題，她運用商學院的資源管理思維推動「扶輪惜食計畫」，串連企業資源減少浪費、照顧弱勢，將惜食形塑為一種尊重自然的永續生活美學。此外，她深信文化本身就是一種公益，透過支持弱勢與社會關懷議題的國片包場，將電影轉化為傳播美學與引發社會對話的策展媒介。從閱讀、音樂、惜食到國片，莊喬伊以多元角色實踐同一個承諾：讓公益成為文化，用文化的美學力量照亮社會角落。

讓藝術走進生活、讓文化成為力量、讓公益照亮更多 人的生命。

讓公益成為文化 讓文化成為力量

多年來，無論是藝術策展、珠寶設計、商學院學術講堂、故宮導覽、閱讀推廣，或是扶輪公益，莊喬伊始終在實踐同一個信念：文化，不只是知識的累積，更是一種生活方式；公益，不只是一次活動，而是一種持續陪伴的承諾。

她以文化策展人的敏銳靈魂，將藝術的感性美學注入冰冷的商學資產管理，讓東吳大學的課堂秒殺爆滿；她更以扶輪社長的宏大願景，將公益服務提升為一場場優雅的文化實踐。她經常說：「真正的藝術，不適用於高高掛在美術館裡；真正的文化，是能夠走進人們的生活；真正的公益，是讓每一個人都願意成為照亮他人的那一盞燈。」

從藝術到教育、從學術到公益，莊喬伊成功打破了各個領域的界線，完成同一個生命使命：讓藝術走進生活、讓文化成為力量、讓公益照亮更多人的生命。她正以實際行動，在台灣這片土地上，擘劃出一幅融合藝術、美學、教育與公益的璀璨藍圖。