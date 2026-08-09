超高齡台灣來臨 健康產業迎向長壽新時代

台灣正快速邁向超高齡社會。隨著人口結構逐漸改變，無論是健康照護、失智預防、醫療資源，以及人力短缺等問題，都逐漸浮上檯面，這不只是家庭問題，而是攸關國家財政、社會安穩以及產業發展的關鍵時刻。

文．李振麟

過去每當談到高齡台灣時，多半會想到危機來臨：因為面對的社會現象是年輕勞動人口減少、退休人員增加、醫療支出明顯升高，以及長期照顧的資源需求擴大、這些都是台灣進入超高齡社會所面對的現實問題。然而，高齡化時代不一定就是負擔，它也同樣暗喻一個全新的健康產業世代來臨。

如果能把「照顧老人」的工作，轉換設計成為「健康長壽計畫」，如此一來，高齡化就不再只是醫療支出問題，而將成為一個健康產業的創新型態。

台灣進入超高齡社會

醫療與長照壓力同步升高

依照國際標準，當六十五歲以上人口占總人口七％，可被視為「高齡化社會」，但如已高達至二十％以上，則歸納為「超高齡社會」。台灣在一九九三年就已進入高齡化時代，並於二○二五年正式進入「超高齡社會」。這樣的名稱代表台灣在每五個人之中，就有一人屬於六十五歲以上長者。到了二○四○年，老年人口的比例將更加明顯提升，甚至達到每五人中就有兩位是長者。這樣的老化現象，對於現今的醫療、保險、勞動力、家庭以及城市規劃，都將造成一定的影響。

人口老化的現象，呈現出一些基本特徵：第一、社會出生率偏低，新生兒人數持續下降，生育率陷於長期低位。第二、慢性疾病和失智症患者增加，以及長照資源需求逐年增加。當一個國家的長者人數變多，年輕工作人口比率減少時，整個社會就面臨扶養高齡者的壓力。過去可能是多位家庭成員來照顧一位長者，如今需要更多的工作護理人員，去承擔更多的醫療工作，相對的社會福利成本也會因此增加，這樣的超高齡社會帶來的家庭問題，讓整個國家財政壓力負擔更勝於以往。

失智症成為高齡社會下最沉重的隱形成本

在超高齡浪潮侵襲下，「失智症」逐漸成為國人健康風險之一。這並不是單一的健康疾病，而是一種認知功能退化的障礙症狀，嚴重時不僅會影響到正常人的思維、記憶、語言與判斷能力，甚至於日常生活中的作息與人際關係互動，都將逐漸退化而無法自主。其中，以「阿茲海默症」為最常見的代表症狀之一。

高齡社會下的失智症，是最令所有人頭痛的，其長者不時出現健忘、不斷地重複說著相同問題，以及無法有效管理金錢財物或藥品的情況。此時此刻，家人就必須投入更多的心力與時間來照顧，原本的正常生活作息也因此陷於一邊在家照顧長者，一邊又要在外工作賺錢、背負起沉重的身心疲憊壓力。若再加上年長者，患有糖尿病、高血壓、心血管等疾病，甚至於因為中風而行動不便，則家庭的財源經濟將迅速瓦解。

今日的台灣，失智症人口已高達數十萬人，在未見有效對症下藥的情況下，其所帶來的社會成本相當可觀。更值得我們關注的，許多失智症長者的早期症狀並不明顯，往往直到症狀嚴重時才察覺，此時此刻病人已無法獨立生活，帶來的突發狀況更是令人措手不及。

健康產業的政策制定，不能只著重於「生病後如何治療」，更應向前追溯到「早期發現」、「延緩退化」與「維持自主生活功能」等階段。若能在症狀出現初期及時察覺、以及即早介入安置並妥善治療，不僅有助於降低惡化風險，也能減輕未來的醫療、健保與長照體系負擔。對醫療人力資源配置、照護服務需求及財政管理，也能發揮更積極長遠的效益。

慢性病增加

全民健保面臨永續挑戰

台灣的全民健保制度，被國際社會視為一個成功的醫療制度典範。在這樣的政策推動下，民眾不僅可以取得較低廉的醫療費用支出，又能得到門診、住院與藥品的完整性服務。然而，當社會的人口老化嚴重，健保制度也就面臨龐大的運作壓力；尤其是年長者較容易罹患慢性疾病，如癌症、心臟病、糖尿病、高血壓等，再加上許多患者同時擁有兩種以上的病症，更讓所有的醫療資源面臨極大壓力。

一般而言，慢性病本就需要定期追蹤，以及規律性長期治療。如癌症、洗腎、血友病等病例，其所使用的治療費用，往往遠高於一般疾病。當這類型的消費隨著高齡人口增加，現有的醫療財務的行政管理環節上，就面臨嚴峻考驗。另一方面，台灣民眾在便捷的就醫制度下，也同樣帶來負面作用，往往病患平均看診的次數高於許多國家，無形之中造成醫療資源的浪費使用，同樣也加重醫護人員的工作負擔。

醫護人力不足

成為健康產業最大瓶頸

在高齡化時代背景下，醫療門診次數增加，護理人力資源的短缺問題也就更明顯。年長者不斷地穿梭在門診、住院與復健，甚至於長期性的居家照護要求，導致目前市場上的醫師、護理師，以及專業照護人才的嚴重短缺，根本就很難去滿足所有人的期待。

各家醫院的護理人力嚴重短缺，已成為許多醫院的難題。在長期輪班的高負荷環境下、醫護人員離職率偏高，不僅影響到基本的醫療品質，也讓所有在生活與工作間奔波忙碌的病患家屬，帶來更為煎熬的身心疲憊。

要得到一個良善完備的健康醫療環境，除了需要更多的醫護人員、醫療設備與照護機構外，還需要重新檢討與改進目前的護理條件，包括提升照護工作者的待遇、作息、改善繁重又重複性的工作項目，以及如何接軌導入各種智慧科技來降低工作壓力，甚至於要如何培養出一位健康管理人才，都是今日台灣社會必須面對的重點醫護項目。

近年來政府部門也關注到護理人力資源短缺的嚴重性，針對關鍵性問題所在處，提出許多解決方案，如增加護理人員在職教育、工作待遇改善、導入AI智慧醫療以及強化早期預防照護的觀點，期盼能有效減輕高齡社會所帶來的沉重醫護問題。

長照2.0擴大服務

財務永續仍是關鍵

面對今日的人口老化，台灣近幾年來積極推動長照政策。從早期的長照1.0到2.0啟動，服務範圍已逐漸擴散到居家服務、日間照顧、失智照護、社區服務等相關政策，甚至於出院與居家醫療等福利項目，持續有增無減。

長照2.0的主要目的，在於強調「在地老化」的重要性，也就是盡可能讓長者在熟悉的環境中自主醫療，這樣的政策方案確實符合許多家庭的期待，不僅可以減少患者與照護者的勞碌奔波，也能維護長者們一定的生活尊嚴。伴隨著醫療需求的快速成長，相關的醫療預算也因此逐年增加，到底要如何去維持一個穩定的財源，以避免長照制度不會因為過度的人口老化而失衡，是各家醫療機構所必須面對的現實問題。

健康產業新方向

從治療轉向預防老化

過去的醫療產業多半是以「治療疾病」為手段目標，也就是等到病人出現相關症狀後，再由醫師親自來診斷。然而在超高齡社會環境中，這樣的行為模式已無法應對。未來更重要的是「預防醫學」，也就是及早介入的早期健康關注，以防範疾病惡化。在長者可能出現的失能、失智或慢性病惡化前，及早發現潛在風險並診治，這樣不僅能夠延長其壽命，還能達到降低醫療成本的效果，這也是今日預防醫療的重要之處。

健康產業的演進發展，可以歸納出幾個重要趨勢：

一、早期篩檢：如定期性癌症篩檢、三高檢測，以及認知功能先行測試評估。

二、慢性病管理：透過數據追蹤、藥物管理以及生活指導等方式，減少任何潛在性疾病的惡化產生。

三、健康促進：如運動、營養、睡眠及心理層面健康診斷。

四、AI智慧醫療照護：透過穿戴裝置、居家感測、遠距問診及AI病理分析，協助醫護與家屬們，適時掌握其長者身心狀況。

這些健康產業的發展目的，不再只限於醫院治療與藥品使用，而是逐漸延伸到家庭、社區、運動與生活息息相關的服務事項中。