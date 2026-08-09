歷史厚度 光影流動 胡焱榮用「石說新語」重構當代翡翠！

胡焱榮不以商業為考量的「取捨哲學」，將生命厚度與翡翠的萬年風華緊緊熔鑄在一起。 當代翡翠大師胡焱榮的作品《百年好合》與《一露甘甜》，被北京故宮博物院永久典藏，成為兩岸文化交流史上的璀璨地標，世人驚嘆於那薄如蟬翼、彷彿隨風起舞的翡翠奇蹟。然而，在這份無上榮耀的背後，更為動人的，是他對傳統工藝的「捨離」與對文化傳承的「執著」。

文／傅啓倫 圖／胡焱榮翡翠風華博物館提供

胡焱榮在接受本刊專訪時，眼眸中閃爍著如同翡翠般溫潤卻堅定的光芒。他淡然地說：「如果只看重商業價值，世間不過多了一批名貴的珠寶；但如果願意承接歷史的厚度，我們就能為這個時代、為台灣，創造出下一個流傳千古的『翠玉白菜』。」

捨珠寶之「奢」

取歷史之「厚」

走進胡焱榮的藝術世界，首先迎接觀者的是一種屏息的震撼。在當今動輒以克拉、成色論價的翡翠市場中，胡焱榮所選擇的道路，無疑是最孤獨也最無價的一條。

「許多珠寶商看到我手上的頂級翡翠原料，都搖著頭勸我：『胡大師，這麼完美的種水、這麼翠綠的顏色，拿來切蛋面、磨玉鐲，隨隨便便都是幾千萬甚至上億的商機，你為什麼偏偏要拿去雕刻？』」胡焱榮笑著談起這些商場上的耳語。

在商業邏輯裡，翡翠雕刻往往是為了「避瑕」—將有裂紋、有雜質的部分剜去，保留精華。但胡焱榮的「巧雕」卻恰恰相反。他拿著連商人都要屏息的完美原石，不是為了迎合市場的奢華想像，而是為了在玉石中看見靈魂。

這就是胡焱榮藝術的核心：願意做取捨。

「如果我不懂得捨棄商業考量，我就無法在玉石中看見山水、看見眾生。」他大刀闊斧地捨棄了能快速變現的蛋面與玉鐲，選擇了工期漫長、風險極高且極耗心神的藝術創作。對他而言，玉鐲只是一時的珍玩，但一件能承載時代精神的作品，卻能成為歷史的墓碑與豐碑。他要承接的，是如同國立故宮博物院鎮院之寶「翠玉白菜」那樣的文化重量，要在台灣這片充滿包容力的土地上，為華人藝術史再創下一個千年的文化驕傲。

科技與古典的交織

〈富春山居圖〉的光影奇蹟

胡焱榮的藝術野心，並未止步於傳統。他近期的顛峰之作─翡翠版〈富春山居圖〉，更是一場驚心動魄的跨界革命。

元代黃公望的〈富春山居圖〉以水墨皴法寫盡江南山水的靈動與蒼茫。要在堅硬、冰冷的翡翠上複製這幅傳世神作，其難度無異於登天。胡焱榮坦言，最大的挑戰在於「材料的局限與流動性的呈現」。

「翡翠是硬玉，要在這麼長、這麼重的一整塊料子裡，呈現出水墨畫中那種江水流動、雲煙繚繞的『流動性』，非常非常的困難。」胡焱榮解釋，翡翠的紋理與色彩是固定的，雕刻家必須像是一位卓越的指揮家，順著玉石天然的色澤走向，用精準到微米的刀法，引導出山勢的綿延與江水的奔流。稍有不慎，原石便會斷裂，數年心血付諸東流。

而這件大作之所以能呈現出驚世駭俗的生命力，還得益於一場科技與藝術的完美聯姻─與台達電子的科技合作。

傳統上，翡翠的展示多以固定光源呈現，往往顯得平面。但台達電子憑藉先進的智慧照明科技，為胡焱榮的翡翠〈富春山居圖〉量身打造了動態燈光系統。在特定的色溫與照射角度下，翡翠內部的翠綠、翡紅與冰種的通透感被完全活化。觀者站在作品前，會看到隨著光影推移，山巒彷彿在晨曦與黃昏中變換色彩，江面泛起粼粼波光。科技沒有奪走藝術的純粹，反而成為點亮翡翠靈魂的隱形之手，真正實現了﹁科技文創﹂的最高境界。

胡焱榮將結合科技，挑戰北宋三大家的神級作品―郭熙的〈早春圖〉與 范寬的〈谿山行旅圖〉。

「石說新語」未來責任

續寫〈早春圖〉與〈谿山行旅圖〉

獲得北京故宮的永久館藏，對許多藝術家而言已是功成名就的終點，但對胡焱榮來說，這僅僅是「石說新語」新征程的起點。

「石說新語，是石頭在說話，也是我們這個時代的藝術家賦予石頭的新語言。」胡焱榮收起笑容，眼神中流露出一份當仁不讓的使命感。他透露，未來他被賦予了全新的歷史責任，將延續〈富春山居圖〉的成功模式，挑戰北宋三大家的神級作品─郭熙的〈早春圖〉、范寬的〈谿山行旅圖〉與李唐〈萬壑松風圖〉。

這兩幅矗立於中國山水畫巔峰的巨作，一幅展現了冬雪消融、萬物復甦的細膩氣韻，另一幅則以頂天立地的巨山展現了宇宙的雄渾與磅礡。

「我們要用巧雕，把〈早春圖〉裡那種霧氣氤氳、大地回春的微妙動態雕琢出來；要用翡翠的厚重，去承託〈谿山行旅圖〉中那種堂堂大山的震撼感。」胡焱榮興奮地比劃著。他計畫同樣利用光影與半透明玉質的互動，重現北宋水墨的「墨分五色」。

這不再只是個人的藝術創作，而是一項將中華文化資產「立體化」、「永恆化」的宏大工程。胡焱榮正用他的刻刀，讓靜止千年的水墨山水，在當代翡翠的載體上復活。

在刀尖上跳舞的世紀巨匠

在每一次大膽創新的設計構思中，胡焱榮心中想的是什麼？大師沉思片刻，溫和地吐出兩個字：「放手。」

「當你手握百萬人的期待、千萬的商機，你必須把這些俗世雜念全忘掉。玉石有其生命，它會告訴你它想變成什麼樣子，而我，只是那個幫它把多餘部分拿掉的人。」這席話，道盡了他藝術創作的最高境界。

這就是胡焱榮。在追求速成與暴利的動盪時代裡，他拒絕當一個追逐短利的商人，甘願做一個孤獨的築路人。他不以商業為考量的「取捨哲學」，將個人的生命厚度，與翡翠的萬年風華緊緊熔鑄在一起。對他而言，他懂翡翠，具藝術設計天賦，而雕刻更是為了在堅硬的玉石中，雕琢出兩岸文化的靈魂與昇華當代的藝術。

從榮獲北京故宮永久典藏的殿堂榮耀，到未來即將問世、挑戰水墨極致的〈早春圖〉與〈谿山行旅圖〉，胡焱榮始終站在工藝的最前線。他不僅用刻刀與「捨離」智慧賦予頑石生命，更攜手台灣頂尖科技，讓靜止的水墨在翡翠與光影中活了過來。

這位在刀尖上跳舞的世紀巨匠，正帶領著台灣的文創實力與科技之光，在世界的藝術舞台上，續寫著屬於這個世代的翡翠新傳奇。