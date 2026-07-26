食安對企業ESG與產業經濟的衝擊

當代食品安全，早已不是品管牆上的標語，而是企業ESG治理、資本市場定價與產業韌性的壓力測試。世界衛生組織2026年估計，全球每年約8.66億人因污染食品患病，152萬人死亡，經濟與醫療損失高達3100億美元；5歲以下兒童承擔29%的健康負擔。這些數字冷得像手術刀，剖開食品產業最不願承認的真相：食安不是產品瑕疵，而是公共衛生、公司治理、供應鏈透明與國家經濟韌性的總帳。

文．江岷欽

食安事件的本質，是資訊不對稱與信任契約瞬間裂解。消費者無法逐批檢驗油品、辣椒粉、乳製品與加工食品，只能把胃交給企業、政府與標章。一旦信任崩毀，損失絕不只下架、銷毀與退貨，而會擴散為通路懲罰、出口受阻、融資成本上升、股價下跌與品牌折價。食安的帳，不是會計部門算得完的帳；最後會寫在市值、信用評等、銀行授信、ESG評分，以及消費者沉默而持久的抵制裡。

六月尾聲，一千三百公噸大豆沙拉油，像一鍋被遺忘在爐火上的致癌燃料，炸開臺灣食安體系焦黑的鍋底。依現有官方與報載資料，中聯油脂批號315-1150404大豆沙拉油苯駢芘檢出8.1μg/kg，超過臺灣限量2.0μg/kg，流向福壽、福懋、泰山等下游油廠；主管機關並擴大要求4至6月相關油品與下游產品預防性下架。人民知道時，油已進鍋、上桌；政府還在補畫追不上油品速度的流向圖，政客則繼續顧左右而言他。

食安危機最可怕的，從來不只是毒物，而是時間。廠商知道得比政府早，政府知道得比人民早；人民最後知道時，問題油可能早已變成身體裡無法退貨的消費紀錄。油品奔馳如高鐵，公文卻像患關節炎的老官僚，拄著「依法辦理」的拐杖穿過層層簽呈。卡夫卡的城堡，從未如此貼近臺灣餐桌。

臺灣食品產業史，就是一部食安風暴反覆敲打社會的治理史。從2011年塑化劑、2014年強冠餿水油、2024年蘇丹紅辣椒粉，到2026年中聯油脂苯駢芘事件，每一次都提醒企業：現代食品風險不是線性的，而是網絡性的。一個上游原料商出問題，下游品牌、代工、通路、餐飲與出口市場都可能被拖入同一場泥沼。這不是單一壞人的故事，而是整條產業鏈與政府主責單位沒有把供應鏈盡職調查當成生死線的代價。

2014年後，食安不再只是衛生主管機關問題，而是金融監理、公司治理與資本市場共同關注的重大風險。資本市場極其冷酷：食安韌性不是道德裝飾，而是估值溢價；食安失靈不是公關瑕疵，而是風險折價。2025年的Ethisphere「世界最具倫理企業」倫理溢價顯示，公開上市入選企業五年股價表現較可比全球指數高出7.8個百分點。這不是因果鐵律，卻證明資本市場願為可信任的企業付溢價，也會為失靈的治理打折扣。

中聯案與2014年惡意摻偽犯罪不同，較接近製程品管或污染物超標；但從ESG角度看，兩者共同揭露同一核心：追溯不即時、公開不完整、溝通不可信，企業即使主動通報，也可能被市場解讀為治理不足。治理不是「有通報」就結束，而是市場能否看見批號、流向、回收進度與責任歸屬。真正該下架的，不只一批油，而是遲鈍通報、破碎追溯、中央地方各說各話，以及彷彿只是路人甲的主責單位。

ESG時代對食品企業最嚴苛的要求，正在此處浮現。對食品業而言，S是消費者健康，G是供應鏈透明，E是食安防護與環境代價的精密平衡。永續會計準則委員會(SASB)等國際框架，已將食品安全轉化為可比較、可稽核、可投資判讀的量化指標；臺灣食品與餐飲業近年也被要求揭露食安管理、供應鏈稽核與量化指標，並納入第三方確信與內控。這代表食安正在從合規成本轉化為資本成本。

蘇丹紅事件中的小磨坊，提供值得參照的治理樣本。多年投入自主檢驗、食安中心與供應鏈控管，使其在風暴中迅速提出證據自清。這種看似昂貴、甚至有些「老實傻人」的成本，最終成為品牌護城河。平時多花的檢驗費，危機時就是保命符；平時把供應商當黑箱的企業，遲早會在危機中付出代價。

世新大學管理學院江岷欽 院長

食品安全對企業ESG與產業經濟的衝擊，終究是一場信任總清算。產品可以下架，廣告可以重拍，聲明可以重寫，道歉稿也可由公關部隔夜量產；但若只把商品請下貨架，卻不把遲鈍通報、失靈制度、黑箱供應鏈與油腔滑調的政客一起下架，下一鍋問題油仍會沿同一條官僚輸送帶，準時抵達人民餐桌。成熟食品產業不該靠運氣乾淨，也不該靠危機公關漂白；而必須靠制度可靠、追溯即時、檢驗誠實、究責穿透。未來贏家，絕不是最會在永續報告封面印綠葉與微笑農夫的企業，而是讓每一口食物都經得起追溯、檢驗、詢問與信任的企業。