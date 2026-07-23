此生咖啡安放思念 此生，學會好好活著

一間咖啡館，往往從咖啡豆、餐點與空間美學開始；「此生咖啡 Here, Alive.」卻源自一次次陪伴生命告別的經驗。長年跟隨父母投入殯葬服務的涂瀞云，看見家屬失去至親後難以言說的悲傷，也理解禮儀工作者在陪伴他人的同時，默默收起自己的疲憊。她因此深深體會，人們面對失去時，未必需要被催促著放下，或許更渴求一處能安心停留、不必解釋情緒的地方。於是，她與夥伴們將多年累積的生命體悟，化為一杯咖啡、一段聲音，以及一個讓故事被傾聽、讓思念得以安放的溫暖空間。

文 / 劉正廷 圖 / 此生咖啡提供

因緣際會，開啟此生咖啡

位於台北臥龍街的「此生咖啡」，最初並不在既定的創業藍圖裡。家人因緣際會取得此處空間，原先只考慮作為工作室或行銷據點。然而，涂瀞云幾次走訪後發現，這裡鄰近住宅區與登山步道，附近卻少有能讓人坐下來休息的地方。

她想到的，不只是居民與登山客，也包括剛結束告別儀式、尚未整理好情緒的家屬，以及長時間處於高壓狀態的殯葬從業人員。

「什麼樣的空間，可以讓人願意進來好好休息一下？」這個念頭，成為此生咖啡的起點。來客不必說明來意，只需點一杯飲品，便能安靜坐上一段時間。咖啡所提供的，不只是味覺享受，更是一個允許自己慢下來的理由。

不談死亡恐懼，只談生命重量

多年來，涂瀞云跟著家人投入弘願禮儀，也透過Podcast《Hello 接生婆》分享生命故事。真正走進殯葬工作後，她所看見的，從來不只是死亡，而是一個人曾經如何活著、如何愛過，以及離開之後，如何被記得。

她不認同以恐懼提醒人們「有一天終將離開」。死亡教育更重要的意義，是讓人重新思考：在有限的時間裡，自己希望留下什麼？又有哪些關係，值得及時珍惜？

「此生」既是一個人的一生，也是此時此刻仍然活著的自己；英文名稱「Here, Alive.」像一句溫柔提醒：人在這裡，生命仍在發生。此生咖啡因此希望成為一處「生命友善」空間。無論來客帶著家人、寵物，或只帶著一張已逝親友的照片，都能被自然接納。

留下聲音，也留下平凡人生

空間裡還規劃一處錄音區，未來將發展「留聲計畫」，邀請願意分享的人們留下自己的聲音。那可以是一段回憶、一句想對家人說的話，也可以只是此刻最真實的心情。若錄音者同意，內容可成為Podcast的一部分；若希望保留，也能只留給自己或重要的人。

涂瀞云相信，值得被聽見的，不只是那些功成名就的人生。每個看似平凡的人，都有自己的付出、失去與選擇，也曾在無人知曉的時刻，默默承受生活的重量。

為了讓這些生命片段得以被記錄，店內也將準備一本共享筆記本，邀請來客寫下當下的感受與故事。後來的人翻閱時，或許能在陌生人的文字裡找到共鳴，並重新整理自己的生命。聆聽他人的故事，有時也是理解自己的一種方式。

落地窗上的貓咪線條呼應品牌識別，明亮而安靜的臨窗座位，承載此生咖啡對生命友善與溫暖陪伴的想像。

兩隻貓，寫下生命友善的初心

品牌圖像中兩隻相互依偎的貓，來自涂瀞云生命中兩個重要的名字：小乖與Oreo。小乖怕生，卻總能察覺家人的情緒；Oreo則在失去原本最愛牠的主人後，來到涂家。原本令人擔心的相處，卻因小乖的接納而變得平和，彷彿牠們都理解彼此生命中的失去。

Oreo晚年因病頻繁治療，涂瀞云陪牠走完最後一段路，也更深刻明白，寵物從來不只是寵物，而是共同生活、彼此依靠的家人。這段經歷，使「寵物友善」不再只是市場標籤，而成為一份從愛、陪伴與告別中滋生出的信念。

此生咖啡團隊在店外招牌前合影，從空間籌備到品牌落地，眾人共同打造一處陪伴生命、安放情緒的溫暖場域。

陪人停下，也陪人重新出發

未來，他們將結合Podcast、生命教育分享與寵物友善活動，讓更多人以輕鬆的方式走近這個品牌。

一杯咖啡無法消除悲傷，卻能讓人在疲憊時暫時喘息；一間咖啡館也無法回答生命所有難題，卻可以在一個人需要時，安靜陪他坐一會兒。此生咖啡不催促人遺忘，也不要求人堅強，只是溫柔提醒：離開的人可以被記得，留下的人仍要繼續生活。

不虛此生，也期待此生。