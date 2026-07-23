從英國首相宣布辭職看國際外交現實與國內民主困境

英國首相施凱爾（Keir Starmer）於六月二十二日宣布辭職，代表他將結束不滿兩年的短暫執政。儘管施凱爾在唐寧街發表的辭職演說十分感性，但並無法掩飾其政治挫敗，以及英國民意包括工黨（Labour Party）黨內民意對他的不信任。

文．杜微

施凱爾在唐寧街十號（10 Downing Street）官邸表示，辭去工黨黨魁後，工黨將於七月啟動新黨魁選舉，預計九月國會結束夏季休會前，工黨新任黨魁即可接替看守的施凱爾就任首相。這意味著英國在過去十年內，已經更換七位政治領導人。

施凱爾政策反覆 導致支持度暴跌

施凱爾係於二○二四年帶領工黨壓倒性贏得大選勝利，結束保守黨長達十四年的執政，然而上任後隨即陷入政策反覆、支持度暴跌的困境，其中最主要的爭議包括：削減福利與國防開支、引入移工限制、經濟停滯及國人生活成本危機等，尤其是剛結束的地方大選，工黨在傳統工業心臟地帶的英格蘭被極右翼「改革黨」（Reform UK）擊潰，倫敦選區更暴跌四百五十多個席次，甚至自一九九九年以來首次失去威爾斯的地方議會控制權。

除了選舉崩盤外，施凱爾更遭遇到內閣「跳船潮」，衛生大臣韋斯．斯特里廷（Wes Streeting）辭職時痛批施凱爾缺乏遠見：「我們需要遠見的地方，卻換來真空；需要方向的地方，卻只有漂流。」；國防大臣希利（John Healey）則因不滿國防投資計畫，公開指責施凱爾的財務政策不願在國家遭受敵人武力威脅之際投入預算及資源。

美國總統川普就曾在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，他認為施凱爾是個「好人」，但其能源政策是一大敗筆，川普批評英國放著北海豐富的石油資源不開發，反而以環保因素為藉口向挪威購買能源，並在各地蓋滿了風電設備。除了能源與移民問題，川普也對美英兩國的外交合作表達不滿，川普透露雙方曾因美軍欲使用英國位於塞浦路斯的阿克羅蒂里皇家空軍基地（RAF Akrotiri）空襲伊朗目標而產生摩擦。川普抱怨，施凱爾一開始拒絕讓美國軍機降落，雖然最後妥協，但這項遲疑的決定已經「嚴重傷害兩國關係」。

而施凱爾任命與已故美國性犯罪者𠎀佛烈（Jeffrey Epstein）有關聯的彼得曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，則成為壓垮駱駝的最後一根稻草，使之差一點在今年三月遭到罷免。

目前工黨資深政治人物柏南（Andy Burnham）剛贏得關鍵補選而重返國會，並已被視為熱門的繼任人選，施凱爾也承諾將全力支持繼任者。依據最新益普索民調顯示，二一％的英國人認為工黨的政治人物中，柏南最有可能勝任領導，六％認爲是施凱爾。另外英國人也普遍認為柏南的施政風格更為明確堅定，這是當下英國最為需要的。

杜微 前台鐵董事長

脫歐讓英國經濟發展走下坡

在施凱爾宣佈辭職的隔日，也就是六月二十三日，是英國舉行脫歐公投的第十週年，該週週末倫敦發生了一場要求英國重新加入歐盟的抗議活動。示威領袖賈維斯（Jane Jarvis）說道：「英國脫歐在很多方面都是徹頭徹尾的災難。不只是經濟層面，還包括失去自由移動的權利、家庭被迫分離、工作機會流失，和失落的一代（年輕人）」。

最新民調顯示，四八％的英國人（遠高於五年前的二八％）認為脫歐後英國發展比預期還要糟，只有九％的人認為比預期更好，約三三％認為符合預期。另外，評價當年舉行脫歐公投是正確之舉的比例，自十年前的六六％，降至四三％。雖然這場抗議活動只有約一五○○人参加，但顯然抗議者認為脫歐對英國經濟影響首當其衝，而且使人們失去希望。

美國國家經濟局（National Bureau of Economic Research）研究報告，以英國的經濟表現，和歐洲鄰國在內的其他三十三個國家進行比較，得出脫歐使英國GDP下降六％至八％，投資下降十二％至十三％，生產力減少三％至四％。英國官方估計，脫歐第十五年，英國經濟規模將比留歐的情境小了四％。這是否表示英國人開始對這項經過公投決議的外交政策看法，有了轉變及質疑。

反觀台灣政府現在的處境和英國倒有幾分類似，外交上是否要加深和鄰近大陸國家的關係？或是遵循美方意願的忠貞盟友？這個大陸國家仍在威權統治是否有影響？內政上台灣的能源政策是否有檢討空間？是否有更好的移工機制？國防採購是否足夠？福利預算是否合理？國民生活成本及經濟發展是否由外交決策獲得最佳解？而這一切的答案也和英國一樣，會回歸顯現在年底選舉的民心向背上！