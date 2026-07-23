從企業實踐 看見永續教育力

近年來，ESG 已從企業治理與資本市場的專業語言，逐漸成為社會共同關注的重要議題。從淨零轉型、資源循環、能源韌性，到地方共好、人才培育與誠信治理，企業面對的每一項選擇，都不只影響自身營運，也與人們的生活、城市的發展及下一代所面對的未來息息相關。

文‧劉正廷

卓越媒體集團啟動《2026 ESG 與永續影響力卓越評選計畫》以來，已有來自環境、能源、建築與生活服務等不同領域的企業與組織投入參選。

從各界已展現的永續行動中，可看見一項值得深思的趨勢：企業不只是經濟活動的參與者，也正以自身專業，為社會提供理解永續的新視角。對教育而言，這些真實發生的行動，正是一堂堂最具體、最貼近生活的永續課。

ESG不只是企業責任

更是社會的共同課題

談到 ESG，許多人首先想到企業報告、碳排數據或投資市場；然而，若將視野拉回生活現場，就會發現 ESG 從來不只是企業內部的管理工具；它所關乎的，是企業如何面對環境課題、回應社會需求，並在追求發展的同時，為土地、社區與未來承擔應有的責任。

一項環境修復工程，關係到土地能否重獲生機；一套有效率的能源系統，影響產業、家庭與城市運作；一個空間開發與服務規畫，也可能牽動地方文化、就業機會與生活品質。

企業如何辨識問題、配置資源，並在效率、風險與公共責任間取得平衡，正是社會理解永續的重要窗口。ESG 的價值，不只在於完成多少項目，更在於讓人看見：面對環境與社會需求，可以有更長遠、更負責任的選擇。

真實的實踐

是最有力量的教材

從不同領域的永續實踐觀察，有企業長期投入污染整治、土地修復與資源循環，讓環境保護不再只是抽象口號；也有企業從能源設備、智慧系統與效能提升著手，呈現能源轉型與日常生活、產業韌性之間的密切關係。

另有企業從空間營造與地方關係出發，思考如何尊重土地特色、連結在地文化、帶動就業並改善生活環境。這些行動無需以聲量取勝，卻提醒我們，永續往往不是一項單獨的行動，而是存在於每一次專業判斷、每一項資源配置與長期承諾之中。

而這些來自不同領域的實踐，也讓永續不再只是艱深的專業名詞，而能透過具體案例走進社會視野。人們從中看見，企業的專業不僅能創造經濟價值，也能回應環境、地方與生活所面對的真實需求。

媒體與教育平台

讓理解持續發生

教育的意義，不只發生在教室裡。面對環境、能源與城市發展等議題，社會需要的不只是更多專有名詞與口號，更需要被清楚說明的脈絡。

媒體與教育平台的角色，正是在不涉入評選、不影響審查的前提下，協助讀者理解：為何環境修復需要長期投入、為何能源轉型需要耐心、為何地方發展必須兼顧文化、生活與人。

當企業以專業實踐回應時代課題，媒體所能做的，便是將其中值得討論的公共價值，轉譯為大眾可以親近的語言，使永續不只停留在少數人的討論，而能逐步走進生活思考。

讓每一份努力

成為台灣向前的力量

不同產業有不同的使命，也有不同的永續路徑。有人以技術修復環境，有人以創新支持能源轉型，也有人從空間、服務與地方關係出發，創造更具溫度的生活樣貌。雖然出發點不同，最終都指向同一個方向：讓社會更具韌性，讓未來更值得期待。

《2026 ESG 與永續影響力卓越評選計畫》所期待看見的，正是這些不同行業、不同規模與不同形式的實踐。透過公平、專業且具公信力的評選機制，讓長期投入永續實踐的企業與組織，獲得應有的理解與肯定。

當更多努力被看見、被分享，影響力便能超越單一企業或計畫，成為推動台灣持續向前的力量。