世界盃經濟學 一顆足球如何創造兆元商機

四年一度的世界盃足球賽，向來被視為全球最具影響力的體育盛事之一。然而，當人們將目光聚焦在球場上的進球、球星與冠軍榮耀時，另一場規模更為龐大的競賽其實早已同步展開。

文．陳怡瑄

從主辦國的基礎建設投資、航空與觀光產業布局，到媒體平台的轉播權爭奪、國際品牌的行銷大戰，以及運動彩券與數位內容經濟的快速成長，世界盃早已超越單純的體育賽事範疇，成為牽動全球產業鏈的重要經濟引擎。

二○二六年世界盃將首度由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，同時也是世界盃歷史上首次擴編至四八支球隊、一○四場比賽。相較於二○二二年卡達世界盃的三二支球隊、六四場賽事，本屆規模大幅提升超過六成，創下歷史新高。根據國際足總（FIFA）估計，本屆賽事將吸引約六五○萬人次進場觀賽、超過二六○萬名國際旅客跨國參與，全球累計收視與數位觀看人次更有機會突破六○億。

在全球經濟面臨高利率、地緣政治與供應鏈重組挑戰之際，世界盃所帶來的龐大流量與消費動能，也成為各國政府與企業高度關注的商業機會。事實上，世界盃早已從一場足球比賽，演變成結合觀光、媒體、科技、金融與零售產業的全球經濟盛宴。綠茵場上的勝負尚未揭曉，但圍繞世界盃展開的商業競爭，其實早已提前開踢。

從足球賽到國家投資計畫 主辦國搶辦世界盃的經濟算盤

世界盃向來被視為提升國家競爭力與國際能見度的重要機會。歷屆主辦國往往提前數年投入大規模建設，希望藉由賽事帶動交通、觀光、都市更新與投資發展。從二○二六年德國世界盃成功展現現代化國家形象，到二○一○年南非成為首個主辦世界盃的非洲國家，再到二○一四與二○二二年卡達投入鉅額資金進行基礎建設，世界盃始終是國家品牌行銷的重要舞台。

其中最具代表性的案例莫過於二○二二年卡達世界盃。為了舉辦賽事，卡達投入超過二二○○億美元建設經費，創下歷史新高。相關計畫包括杜哈地鐵系統、哈馬德國際機場擴建、盧塞爾新城開發以及八座世界級足球場建設。雖然外界對於投資效益是否能夠完全回收仍有不同意見，但不可否認的是，世界盃大幅提升了卡達的國際曝光度，也加速許多原本需要十年以上才能完成的建設進程。

相較於卡達模式，二○二六年世界盃則展現大型國際賽事的新方向。由於美國、加拿大與墨西哥皆擁有成熟的職業運動市場，因此多數比賽場館均採用現有設施改建，降低新建成本。包括可容納超過八萬人的MetLife Stadium、SoFi Stadium以及AT&T Stadium等，都將成為本屆世界盃的重要場館。

根據FIFA委託研究機構OpenEconomics所進行的評估，本屆世界盃可望為北美三國創造約九○億美元GDP貢獻，並帶來超過十八萬個直接與間接工作機會。加拿大官方則預估，從籌備到賽事結束期間，世界盃將創造約三八億加幣經濟產出及二．四萬個工作機會。對主辦城市而言，世界盃已不只是體育活動，而是一項結合觀光、招商、基礎建設與城市品牌行銷的國家級投資計畫。

新制擴大市場版圖 世界盃進入全球流量時代

今年世界盃最大變革之一，便是參賽隊伍由三二隊增加至四八隊，總比賽場次從六四場提升至一○四場。這不僅意味著更多比賽與更多觀眾，更象徵世界盃正式進入全球流量競爭的新時代。

在新制度下，亞洲名額由四．五席增加至八．五席，非洲由五席增加至九席，中北美洲與加勒比海地區則增加至六．五席。更多國家獲得參賽機會，也代表更多市場能夠參與世界盃經濟體系。對於越南、印尼、印度、奈及利亞等人口龐大的新興市場而言，即使國家隊尚未成為傳統足球強權，但只要取得參賽資格，就有機會帶動轉播收視、品牌合作與商品消費同步成長。

對FIFA而言，擴編帶來的最大效益在於商業價值提升。根據FIFA公布的二○二三至二○二六年財務週期預估，總收入將達一三○億美元，較上一個週期大幅增加。其中媒體轉播權收入占比超過五成，商業贊助則約占三成，其餘來自門票、授權商品及其他營運收入。

隨著更多國家參與、更多比賽舉行以及更多市場投入，世界盃已逐漸從傳統由歐洲與南美洲主導的體育盛事，轉變為真正具有全球影響力的商業平台。當全球數十億人口共同關注同一場賽事時，世界盃也成為企業爭奪流量與消費市場的重要戰場。

二六○萬旅客、六五○萬觀賽人次

觀光、航空與飯店業迎接足球財

每屆世界盃都會帶動大量跨國移動人口，而觀光、航空與飯店業往往是最直接受惠的產業之一。

根據FIFA估計，二○二六年世界盃將吸引約二六○萬名國際旅客，總進場觀賽人次上看六五○萬。由於賽事橫跨美國、加拿大與墨西哥三國共十六座城市，包括紐約、洛杉磯、邁阿密、多倫多、溫哥華及墨西哥城等重要城市，預料將帶動大規模跨境旅遊需求。

航空業者已提前布局。美國航空、聯合航空、達美航空及加拿大航空均規劃增加航班與包機服務，部分熱門航線運能預估增加十五％至二五％。以紐約至洛杉磯為例，距離超過四五○○公里，相當於從台北飛往新加坡再折返。由於賽事分布廣泛，許多球迷可能需要搭乘多段航班才能追隨支持球隊，因此航空市場被視為本屆世界盃的重要受惠產業。

旅遊平台Expedia統計顯示，自賽程公布後，多個主辦城市搜尋量出現倍數成長。飯店市場同樣受惠，部分熱門城市五星級飯店於決賽週期間房價預估將突破每晚八○○至一○○○美元。紐約與紐澤西地區更預估可創造超過三○億美元區域經濟效益。

不過，市場也出現不同聲音。由於北美幅員遼闊，加上機票與住宿價格偏高，部分主辦城市實際訂房率成長幅度未如預期。與二○二二年卡達世界盃相較，當年約有一四○萬國際旅客進入卡達，且多數球場位於一小時車程範圍內；而二○二六年世界盃則需要面對跨國移動成本問題。如何將短期觀光人潮轉化為長期旅遊與投資效益，將成為主辦城市的重要課題。

轉播權、品牌贊助與運彩熱潮

世界盃真正的金礦在哪裡？

如果說球場是世界盃的舞台，那麼轉播權、品牌贊助與運動彩券市場，就是支撐世界盃經濟體系的核心引擎。根據FIFA財報，媒體轉播權長期占總收入超過五○％，是最重要的收入來源。二○二二年卡達世界盃期間，全球超過二○○個國家與地區同步轉播賽事，美國FOX電視網更透過廣告銷售創造超過十億美元收入。對於媒體產業而言，世界盃不只是體育節目，更是流量與廣告收入的重要來源。

近年來，OTT串流平台快速崛起，也改變了觀眾收視習慣。除了傳統電視外，手機、平板與智慧電視已成為主要觀賽工具。短影音、即時數據分析、AI生成內容與社群互動，也逐漸成為新的內容戰場。TikTok、Instagram Reels及YouTube Shorts等平台，皆透過世界盃創造龐大流量與廣告收益。

除了媒體產業之外，品牌贊助同樣是世界盃的重要收入來源。可口可樂、Adidas、Visa、Hyundai等國際企業長期位居FIFA主要合作夥伴之列。據市場估計，最高等級合作夥伴每屆投入金額往往高達數千萬甚至上億美元。企業看中的不只是球場邊廣告曝光，更是透過球星代言、社群互動與數位行銷所創造的品牌價值。

從運彩到OTT平台 台灣如何參與世界盃兆元商機

雖然台灣並非足球強國，也尚未取得世界盃決賽圈參賽資格，但世界盃所帶來的商機並未因此缺席。

相較於過去在亞洲、中東或歐洲舉辦的世界盃，二○二六年世界盃對台灣最大的挑戰來自時差。由於比賽地點位於北美洲，多數熱門賽事將落在台灣時間凌晨至上午時段，部分焦點戰甚至與上班、上課時間重疊。然而，隨著OTT平台普及與數位收視習慣改變，時差影響已逐漸降低。

近年來，中華電信MOD、Hami Video及愛爾達體育台已成為國際運動賽事的重要收視平台。透過直播、重播與精華影片服務，觀眾即使無法即時觀看，也能透過數位平台掌握賽事內容。對平台業者而言，世界盃更是會員成長與廣告收益的重要來源。

目前二○二六年世界盃賽事仍在進行中，台灣轉播單位尚未公布實際營收與新增訂戶數。不過，中華電信已連續第五屆取得世界盃轉播權，透過MOD與Hami Video完整直播一○四場賽事，並推出二十四小時足球專屬頻道、動態雷達視角與智慧提醒等功能，希望藉由世界盃帶動平台流量與會員成長。另一方面，FIFA已宣布本屆世界盃全球贊助席次全數售罄，創下單一體育賽事最高贊助收入紀錄；二○二六年整體收入預算更達八九．一一億美元，其中轉播權收入高達三九．二五億美元。從全球市場來看，世界盃仍是最具商業價值的體育IP之一，而台灣OTT與數位轉播平台，也正積極透過這波足球熱潮爭取用戶與廣告商機。

另一方面，運動彩券市場也在世界盃期間快速升溫。根據國際博彩研究機構統計，二○二二年世界盃全球投注金額估計超過二○○○億美元。足球賽事具有高討論度、賽事密集與投注玩法多元等特性，因此向來是運彩市場最熱門的項目之一。隨著二○二六年比賽場次增加，市場普遍預期投注規模將再創新高。台灣運彩二○二二年卡達世界盃期間，台灣運彩單月投注金額突破百億元新台幣，帶動整體市場熱度提升。隨著今年賽事規模擴大，市場預期投注金額仍有進一步成長空間。

從賽事到十年商機 世界盃如何改寫產業版圖

除了運彩之外，餐酒館、運動酒吧、運動用品店及社群媒體平台同樣有機會受惠。每逢世界盃期間，各地觀賽活動、品牌聯名與主題行銷皆明顯增加，形成一波短期消費熱潮。即使台灣不是足球強國，仍可透過數位經濟、內容產業與運動消費參與世界盃所帶來的全球商機。

從主辦國建設、航空運輸、觀光旅遊，到媒體轉播、品牌贊助、數位平台與運動彩券市場，世界盃早已成為全球規模最大的商業盛事之一。更值得注意的是，大型國際賽事的價值正在改變。過去評估世界盃成功與否，往往聚焦於觀光收入與場館建設；如今，串流平台訂閱、社群流量、數位廣告、資料經濟與內容授權等無形資產，正逐漸超越傳統收益來源。

當足球不再只是足球，而是串聯觀光、科技、媒體與金融的全球產業鏈時，一顆足球所創造的價值，也早已遠超過球場上的九十分鐘。真正值得關注的，不只是最終誰能捧起大力神盃，而是哪座城市成功吸引投資、哪個品牌成功抓住全球目光，以及哪些企業能將一個月的足球熱潮，轉化為未來十年的成長動能。當世界盃從一場足球賽演變為全球商業競技場，其帶來的影響力，也將持續改寫未來十年的產業版圖。