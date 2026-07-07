AI改變世界 誰會被淘汰？誰會崛起？

AI人工智慧正在改變這個世界！這樣的變化不是未來式，而是現在進行式。AI正走進我們每一個人的手機與電腦中，成為生活上不可或缺的一部分。善用AI，就有機會在這股科技浪潮中崛起！

文．李振麟

AI人工智慧正在改變這個世界：誰會被淘汰？誰會因此崛起？這樣的變化已經不是一場未來式，而是現在進行式。過去，所有人談到AI，往往都會把它想成一個屬於科技公司、軟硬體工程師、晶片大廠的專業領域。它就像是一個遠離一般人的生活圈，而存在於伺服器機房以及演算法科技展會中。

然而，AI技術應用生活化，已經走出科技領域圈，逐漸進入生產線、辦公室、醫院、學校、金融市場、媒體產業、客服中心、零售商場中，甚至於走進我們每一個人的手機與電腦中，成為我們生活上不可缺少的一部分。

AI不再是少數人工具

而是所有產業面對的新力量

這場變化的速度，比企業、產業與工作者想像得更快。過去我們以為AI只是輔助工具，幫助人類節省時間、提高效率；但是現在AI智能已經參與分析、創作、決策與執行等功能。它不僅有利於人類處理複雜資料，更協助企業改變作業流程、重組項目組織、降低生產成本以及提升產能，甚至於重新定位勞工人才價值。

換句話說，AI智能不只是帶動了技術升級，更是一場新的產業革命。它像過去的電力、網際網路與智慧手機般，成為新一代的生活基礎器材。更特別的是，它不只資訊傳遞的速度更勝以往，也能夠深入理解、整理與分析資訊，其生成內容可以預測結果，並協助人類做出更快的決策行動力。如今，在這時代轉折關鍵點上，一個最直接、也最現實的問題浮上檯面：「誰會被淘汰？誰又會崛起？」

AI不是取代所有人

而是淘汰不會使用AI的人

每一次的工業革命，都會帶來恐懼不安。當蒸汽機出世時，勞工們擔憂自己將被機器所取代；電腦普及化時，許多的文書與行政工作面臨被重新定義；網際網路興起後，傳統通路、紙本媒體與資訊產業，面臨衝擊恐慌，然而，直到這一切發展演進至今，這些擔憂似乎又都是多餘的。

如今AI時代來臨，類似的焦慮再次出現。但不同的是，AI不再只做單調又重複性的基層工作，它不僅影響到工廠生產線，也逐漸散播到所有的白領與藍領工作者之間，如專業工程師、知識分子，甚至於以往被認為最安全穩定的職務，也都開始面臨新的競爭挑戰。同樣也打破所有人本以為最容易被機器取代的職位，如勞力密集、甚至於重複性質高且技術門檻較低的工作，然而當生成式AI的出現，讓這些思維徹底被重新改寫。

AI智能在生活上的應用歸納，可用以編寫文章、翻譯文件、製作簡報、生成圖片、撰寫程式、分析財報以及摘要會議紀錄，甚至健康醫療的影像判讀等相關事宜。然而AI所淘汰的對象，未必是某一種職業，而是當一個人的工作內容高度重複、標準化，並缺少整合能力時，就有可能被AI智能所快速取代，轉化成為一種高效率的工作模式。

只要一個人能夠善用AI，就有機會在這科技浪潮中崛起。AI智能不僅能提高效率、整理資訊與分析市場、也能加速決策，甚至於一個人便可完成一個團隊的工作。AI的分界線，不再只是「人類與AI」的競爭，而是「會使用AI者」以及「不會使用AI者」間的差異。

未來的職場環境，只會區分成兩種人：一種人是把AI當成威脅，另一種人是把AI當成輔助工具。前者落後而被效率催促所追趕，後者可藉由AI智能跑得更快。

工作不會消失

但工作方式會全面改變

AI到底會不會讓我們的工作消失？這是許多人最關心的問題。然而答案並不是「會」或「不會」。雖然AI不會在短時間內替代所有工作，但是它會大幅改變許多工作的內容與繁複流程。

未來日子裡，無論是行銷人員、工程師、客服人員、財務分析師、醫療助理等，即使職稱仍然不變，但是工作方式已經與以往有所不同。如行銷人員以後再也不需要花費大量的時間去寫文案與做簡報，只要藉由AI智能便能夠產生初稿、進行分析與設計，並且也能輕易判斷出哪些內容是有效的。

同樣客服人員，在過去可能需要大量相關人員去處理重複性工作，未來只需要處理一些情緒性問題，以及維護客戶權利。同樣工程師以往可能要花費很多時間去撰寫程式碼，未來則只需要專注於系統設計、品質控管以及跨部會協調等事宜。

因此，AI並不是把我們的工作消失，而是讓這些工作簡化、迅速與正確執行。對於一些需要判斷、整合、創意與溝通的項目，仍然需要經由人類的情感與智慧主導。企業導入AI工具後，更要理解與學習並建立新的工作流程與人才培訓，藉此改變所屬的專業角色。

企業競爭進入新階段

從人力密集走向智慧密集

AI時代的管理制度，不再只是人力配置問題，而是要如何建立起一套能夠持續性學習與優化的系統作業環境。不同於傳統企業的加班、擴廠、設備增加依據，可協助早日進入快速修正的策略思維。

因此，AI並不是取代人，而是讓人們的角色往更高階移動。企業若只想把AI當成公司裁員的手段，短期看似能夠節省成本，但長期上卻可能失去組織成員突破能力的機會。一個有願景的企業組織，就能了解到AI所帶來的效應，在消費市場的快速變遷下，能即刻掌握到商機。

AI可以幫助企業快速整理資訊、模擬情境與風險分析，讓管理者在極短時間內能夠輕易地掌握到重點，縮短前置作業。因此，誰能夠最快掌握其內容，資料流動性更快、權責更清楚分明、團隊合作更靈活，自然成為企業對外競爭的標準條件。

管理者的角色也必須重新定位

AI時代背景下，不只員工要學習，管理者更需要轉型。過去的管理者價值，多數來自於經驗、權威、資源分配。然而在AI時代裡，資訊取得變得更快，分析能力變得更勝於以往，許多事物都可以經由AI來協助完成。這就代表管理者不能再如同過往，只依靠知識與經驗來經營企業，而必須要有新的思維模式。

雖然AI可以提供資料，但不能替企業決定願景；AI可以提出建言，卻不能承擔最終責任；AI雖然可以分析趨勢，卻無法理解企業文化、人性衝突與市場信任度疑慮。

一個好的管理者並不需要把AI當成神明，也不必排斥AI，而是要懂得如何去面對與解決問題，企業關心的不是「AI能幫我們做什麼」，而是「我們的問題關鍵點到底是在哪裡？哪一類的客戶最需要服務？還有哪一項決策最需要數據支持？哪一個部門最需要效率提升？」

當問題越清楚時，AI才越能發揮其價值。反過來說，如果管理者本身沒有方向，只是盲目地追逐AI潮流，最後可能因為買了很多AI相關工具，卻沒有達到真正解決問題的期待。

人才標準

將從執行力轉向整合能力

AI也會改變企業選才與用人標準。過去企業重視的是員工是否熟悉工作流程、能不能穩定來執行、是否具備單一的專業技能。但在AI時代裡，唯有能夠整合資訊、判斷問題、以及跨部門溝通者，順勢使用AI工具來解決方案的人，會變得極為重要。

未來企業需要的人才，不一定是最會背知識的，而是能夠學習又會提出問題、以及與AI合作的人。因為知識更新的速度變快，工作環境的變化也更為繁雜，過去的長期工作模式，已經不再能適用，員工必須要懂得把AI當成工作的輔助夥伴，而不是威脅。

對於企業來說，教育訓練也必須升級，未來不再建立起訓練制度，而是讓不同部門知道如何安全、以及有效與正確地使用AI。例如業務部門如何用AI來整理客戶資料，行銷部門如何用AI來協助內容規劃，行政部門如何用AI來提升文件效率，主管機關如何用AI來整理報表與分析決策。未來企業真正的競爭力，將來自於「人類與AI協作」兩者之間的成熟度。

AI導入也要重視風險與責任

企業導入AI不能只期盼效率，也必須要有風險控管思維。因為在AI下，可能出現資訊誤導與關鍵性訊息外洩，尤其是個人隱私以及智慧財產的責任歸屬問題。無論是在金融、醫療、媒體與公共服務領域，都可能因為疏失而造成嚴重後果。

因此，當企業將AI導入時，首先就必須建立起明確規範。到底是哪些資料可以輸入？哪些商業機密不能上傳？AI生成內容的真實性都需審核？客戶的資料如何保護？這些項目都不是技術問題，而是隸屬於管理階層問題。

當AI運用範圍越廣泛時，越不能忽略監督機制的重要性，必須要建立起「AI輔助、人類把關」的制度。也就是說，雖然AI可以協助提高速度，達成節省時間的目標，但是最終的品質、風險與道德等社會責任，仍然必須由人類來全權承擔。

企業的未來不是減少人

而是要更強的人

AI帶來企業新的生命啟蒙，不僅是自動化，還有成本上的降低，並創造出一個新的價值觀。從人力密集走向智慧密集，代表企業不再只是依靠人數、工時或規模來取勝，而是需要資料、工具、速度、判斷與組織學習能力的提升來取勝。

未來的企業，不一定是最大贏家，也不一定是資本最多者勝出，而是誰能快速學習、快速調整、以及善用AI來放大人才價值。AI真正的問題，並不是企業的人力成本降低，而是在於是否能夠將員工從低價值中解放出來，進而創造出更高價值。

因此，企業面對AI，不應該有所恐懼，也不需要盲目樂觀。真正的精髓關鍵點，是要建立起清楚的方向、整理內部資料、訓練員工的職場能力、重設工作流程以及建立風險制度，並讓AI成為成長助力。

AI帶來產業界新的開始，傳統的企業競爭規則正在改寫，而選擇權仍然在人類手中。誰能夠藉由AI來放大智慧、提升企業組織效率，誰就能夠創造出優質的產品與服務，就能在下一階段產業競賽中，站上最有利的主導位置。

被淘汰的不只是工作

更是舊思維

AI時代最危險的，並不是技術落後，而是思維仍然停滯在過去而不願意更改。許多人仍用舊時代的傳統標準來解釋新時代。以為AI只是一套資訊軟體，這種科技熱潮很快就會退去；更有人認為自己的產業不會受到AI影響，因此，這種保守固執而無法變通的思維，就是今日最大的企業風險。

AI的影響力道，將會逐漸滲透到所有生活領域中。當身邊工作需要大量資料運作、分析判斷以及標準化輸出時，就有可能被AI智能所重新生成。今日被淘汰的不是某個年齡層，某個學歷與產業，而是拒絕學習且無法轉變的商業模式，因此過去的成功經驗，將無法轉換成為未來的保證，因為市場會直接運用效率、成本、速度來重新排序，這也就是AI環境中最殘酷的事實。