AI變BI？ 當科技創新變成資本貪婪

AI絕對是未來的科技主流，人類社會大幅躍進發展的趨勢。但是如果短期過度的集體貪婪，萬一遭遇急轉直下的行情，將造成一批盲從人群（四貸同堂）傾家蕩產，就是令人歎息的BI（悲哀）了！

文．陳威廉

近期全球股市AI概念股全面走狂，AI伺服器、GPU散熱、高速連接器、AI模組、邊緣AI小票輪番拉漲，無數散戶被市場大佬們「AI永不跌、算力大爆發、十年超級牛市」的神話話術洗腦，無腦追高、滿倉押注、甚至出現所謂四貸同堂的新股民們不理性地透支未來幾十年的收入加碼買進AI板塊的現象。

全球AI領軍的美國，最新的AI算力全產業鏈財務實際數據顯示，加上二○二六年中全球投行、學界大佬、矽谷一線機構的集體轉向預警，已經逐漸揭穿國王新衣的繁榮假象：現在的AI股市行情，早已不是科技成長行情，而是重資產瘋狂燒錢、變現效率極低、超過一九九九年互聯網泡沫十倍以上的史詩級資本泡沫。

美國科技巨頭們和華爾街資本家，對散戶刻意隱瞞的AI底層財務真相，什麼時候如蟻穴一般，挖空過去兩年AI永續牛市的虛假故事，造成全球股市潰堤般回檔與機構和散戶深度套牢的風險？值得警惕！

實際市場情況：

經濟史上最離譜的投入產出失衡

當前全球AI定價邏輯，不論是月租還是所謂的TOKEN，完全依託美國科技巨頭的萬億級算力資本投入，遠高於絕大多數的企業和個人可以承擔的價格。市場只會宣傳「AI算力投資創新高、產業爆發」，卻刻意隱瞞投入難以變現的賭博性錯配。

根據二○二四年至二○二六年美國AI算力全產業鏈公佈的財務數字，各大科技企業的資本投入，創造各種AI模型終端應用服務，例如OpenAI、Anthropic、Google Gemini等AI模型營業收入如後：

一、三年累計AI算力總資本投入：三三一七○億美元（包含雲廠商算力基建、美國CHIPS法案晶片產能、政府專項算力投資）。

二、三年累計純AI模型服務總收入：僅一一六八億美元。

三、三年累計純AI模型淨利潤：僅一七五‧七四億美元。

以上財務數據揭露了一個殘酷真相，全行業整體投入產出率僅三‧五二％，淨利潤產出率更是低至○‧五三％。意味著過去三年期間每一○○美元的投資，只能拿回○‧五三美元的淨利潤，投入與回報嚴重失衡到離譜，與教主們告訴信徒們的信仰相差甚遠。

剛發佈業績報告的全球龍頭OPEN AI，在二○二五年淨虧損三四八億美元，卻尚未發展出能夠盈利的商業模型。因此行業內最大的受益者者NVIDIA，必須每一小段時間就開一次發佈會，或在各種場合內發明一個新的商業願景名詞，為全球AI失速列車繼續加大馬力。

然而，所有商業模式之所以能夠成功的先決條件，都是消費者是否有能力為企業的產品或是服務買單，且願意買單。否則最上游廠商一時的繁榮，終將成為大水漫灌，下游成災的景象。

目前AI算力投資的回本週期，以二○二六年行業已經最成熟的盈利模式水準測算，靜態回本週期竟然高達二四五年，即使計入業者宣稱的營收增長，動態回本週期也超過八十年，而貪婪的企業家們還在不斷鼓噪AI的狂熱，不禁令人驚出一身冷汗。

這已經不是創新科技產業以前期虧損著眼長期利益的正常成長陣痛，而是商業模式先天缺陷、無法自主造血、完全靠巨頭燒錢和資本輸血續命的巨型泡沫行情。市場上巨虧的不只是OPEN AI，連最富有的地球人、伊隆馬斯克的X AI僅僅配置十萬張輝達GPU的算力中心，也面臨難以回本，到處尋租的窘境。

全球算力行業及投資大佬紛紛看空當前的AI泡沫

隨著二○二六年算力資本開支持續飆升，全球學界、投行、矽谷核心大佬已集體改口，從長期看好AI成長，轉為示警短期泡沫破裂，最近密集接力發言，全部預警直指當前炒作風險，幾個重磅看法如下：

一、圖靈獎得主楊立昆二○二六年六月指出，絕大多數AI企業商業模式存在致命漏洞，以為大量算力、大量數據就能訓練出最佳的AI，其實都是屬於燒錢無效發展模式。真正的方向是軟體的深耕，而非硬體的堆疊，行業將迎來新的價值審視與重估。

二、估值教父達摩達蘭坦言，AI泡沫風險比二○○○年網路泡沫更危險十倍以上。網路是輕資產、後期近乎零邊際成本賺錢；目前NVIDIA倡導的AI發展模式，是持續投資重資產、下游企業全部靠舉債而非盈利擴產，導致一旦泡沫破裂，金融風險連鎖反應將更大、更深。

三、 高盛二○二六年最新AI產業研報：美國萬億級算力投資存在來不及回收的大量沉沒成本。在建的算力中心集群，已面臨技術迭代的淘汰、資產嚴重貶值，行業投資回報率遠遠低於預期。

全球投行逐漸形成統一的共識：聚集萬億美元資金的AI，有巨頭加持，不會迅速性崩盤；但從二○二六下半年，將開啟分層擠泡、產業裂解的趨勢；無業績、訂單的中小業者率先資金斷鏈，靠轉投資擊鼓傳花轉模式，製造自體循環業績的少數硬核基建龍頭，逐漸回調估值。

本文作者陳威廉

美國科技巨頭的資本投入

被轉換概念成行業盈利

前述現象發生的主要原因，來自於三個核心概念的有意誤導：

誤導一：把算力資本投入，說成產業營收及利潤─美國科技巨頭每年數千億美金的算力投入，是花錢蓋廠、買設備、堆基建，是成本、是負債，不是利潤。全球股市現在炒作的AI高成長，本質是科技巨頭們瘋狂燒錢的一次性投入，不是行業高速增長的收入及盈利」。

誤導二：硬體代工與軟體AI混為一談─AI產業目前宣揚的供應鏈，本質上依舊是代工、組裝、零元件出貨的一次性銷售，賺的依舊是電子代工的利潤水平。真正的終端AI模型淨利潤佔比極低、完全撐不起上游下壓的龐大成本。一旦巨頭面臨資本的質疑，縮減投資、停止擴產，全球AI硬體訂單會瞬間銳減、行業榮景無以為繼。

誤導三：AI是未來人類隨意躺賺賽道─真相非常現實，AI不具備互聯網產業的成本紅利。每一個模型訓練、每一次對話、每一筆推理服務，都必須消耗昂貴的設備折舊及電力成本。目前NVIDIA等科技巨頭主導的AI行業模式，需要持續投入重資產，設備不停更新換代，不存在單位成本逐漸降低、反超盈利的商業邏輯。

當可以造福人類的科技創新變成瘋狂的資本遊戲，期待廣受世人敬重的科技大神，在賺得盆滿缽滿的超級財富之餘，可以回歸科技造福人類的本心；眾多信仰、追隨大神的信徒，是否也能正視，現階段的全球股市AI行情，已經是透支未來數十年經濟的超級泡沫，而有如履薄冰的憂患意識。