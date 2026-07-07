從美伊停戰到G7失焦：美伊停戰協議揭示二十一世紀國際 政治的新生存法則

建構主義（Constructivism）學者亞歷山大·溫特（Alexander Wendt）曾提出一項經典命題：「無政府狀態是國家所造就的」。這經典的國際關係理論，在二○二六年得到了地緣政治史上最為諷刺且具體的驗證。

文‧陳建維

六月中旬的法國，同時上演了兩場全球地緣政治大戲。首先是第五十二屆七大工業國組織（G7）高峰會正試圖用全球多邊框架，討論著全球經濟失衡、關鍵礦產安全以及伊波拉疫情等體制內議題；而在不遠處的凡爾賽宮，美國總統川普則在一場慶祝美國獨立二百五十週年的晚宴上，遠程簽署了宣告結束二○二六年美伊戰爭的《伊斯蘭瑪巴德備忘錄》（Islamabad Memorandum）。

這兩個重要事件，顯示冷戰後由美國主導的「自由主義國際秩序」徹底走向「典範式轉移」（Paradigm Shift），更向全球昭告了新的現實：在實力即正義的二十一世紀地緣叢林中，制度與盟友承諾正在被極致的「美式交易主義」所蠶食。這場地緣風暴的背後，隱藏著大國博弈的無情邏輯，也為處於結構性壓力區的台灣，敲響了必須進行精確利害計算的警鐘。

美式交易主義的解構與《伊斯蘭瑪巴德備忘錄》的妥協

一場歷時三個多月、由美以聯軍發起的對伊戰爭，最終並未迎來華盛頓戰略精英預想中的「伊朗無條件投降」。相反的在六月十七日，美伊以一份充斥著妥協、被部分美國政界痛批為「外交災難」的框架協議暫時畫下句點。在審視這份美伊兩國元首遠程異地簽署的十四點備忘錄時，很難不聯想到外交史上的一句名言。「一位智者曾在二○二○年一月說過：『伊朗從未贏過一場戰爭，但也從未輸過一場談判。』」

這句在二○二○年波斯灣危機時風靡一時的話，如今卻成了形容美國交易型主義心態的絕佳寫照。更為諷刺的是，這句話的始作俑者正是川普本人。六年前，他用這句話來嘲諷伊朗；六年後，當他深陷年美伊戰爭引發的全球能源危機、高漲的國內通膨以及即將到來的美國國會期中選舉壓力時，自己卻成了這句「智慧」最忠實的實踐者。

美國的交易型主義本質上是一種「去意識形態化」的商業實用主義。在川普的戰略天平上，沒有不可談判的盟友利益，也沒有不可妥協的原則紅線，一切取決於成本與收益的精確清算。當二月底美國發動的閃電突襲成功斬首伊朗最高領袖哈米尼後，川普以為握有了絕對籌碼；然而，隨之而來的是伊朗果斷封鎖荷姆茲海峽，引發全球原油市場史上最大規模的供給中斷，油價飆升，全球經濟面臨崩潰邊緣，也逼使川普迅速調整身段，在短短兩個月內與德黑蘭達成了充滿讓步的停火協定。

為了更直觀地理解美式交易主義在實力與危機面前的退讓，下表將二○二六年簽署的《伊斯蘭瑪巴德備忘錄》與歐巴馬政府時期的《二○一五年伊朗核協議》（JCPOA）進行對比分析。

從上表可以看出，《伊斯蘭瑪巴德備忘錄》在許多核心議題上的讓步，甚至超越了當初被川普痛批為「史上最爛交易」的JCPOA。伊朗並未在戰爭中倒下，反而憑藉著封鎖荷姆茲海峽這一地緣政治殺手鐧，迫使美國在未徹底解決其核計畫、未解除其飛彈武裝的前提下，全面發放石油出口豁免並允許其動用被凍結的海外資產。伊朗用事實證明只要能掐住全球經濟的咽喉，實用主義的華盛頓終究會選擇坐下來做生意。

G7峰會的失焦與歐洲的「戰略自主」困境

當川普在凡爾賽宮簽署美伊協議時，人在埃維昂萊班主持G7峰會的法國總統馬克宏正試圖維持西方世界的體面。這場峰會的召開本處於地緣政治風暴的中心，卻因為美國不加掩飾的單邊行動而顯得無比焦慮與失焦。事實往往能揭示權力的本質。本屆G7峰會最初宣佈於六月十四日至十六日舉行。然而，為了避免與計劃在美國總統川普生日當天舉行的一場綜合格鬥賽事（UFC 250）衝突，峰會硬生生被推遲了一天。這種近乎荒誕的日程調整，不僅是對傳統外交禮儀的踐踏，更是美國對歐洲盟友戰略地位「去神聖化」的具體表現。在美國優先的邏輯下，盟友的集體峰會，其重要性甚至排在總統個人愛好的格鬥賽事之後。

馬克宏試圖將峰會的主題引導至「減少全球經濟失衡」，以應對各國產能過剩、投資不足、債務過高、放鬆管制及開發中國家私人投資不足等系統性威脅。同時，法國還試圖彰顯人道關懷，首次將癌症防治列為G7首要議題，並宣布撥款十億美元應對中非伊波拉疫情。然而，這些充滿理想主義建制色彩的倡議，在美伊停火與地緣霸權的粗暴交易面前，顯得蒼白無力。歐洲各國領導人雖然口頭上歡迎海峽重新開放帶來的油價平抑，但在私底下，被邊緣化的屈辱感與戰略自主（Strategic Autonomy）的焦慮感正達到冷戰以來的最高峰。

印太防線的結構性擠壓與台灣的生存算盤

地緣政治具有強烈的共振效應。當美國在中東戰場展示出其交易型主義的底牌時，其在東亞的盟友與夥伴，正經歷著一場無聲的靈魂拷問。台灣作為印太第一島鏈的核心防禦節點，其安全戰略長期建立在對「美台安全承諾」的預期之上。然而，二○二六年美伊戰爭的進程與《伊斯蘭瑪巴德備忘錄》的簽署，為台灣提供了三個極其深刻且冷酷的啟示。

首先，「矽盾」是籌碼而非免死金牌，在美伊戰爭爆發初期，川普政府多次強調消滅伊朗的飛彈威脅、實現其政權更迭是美國的核心利益。然而，當荷姆茲海峽封鎖、全球通膨危機倒逼國內政治選情時，這些所謂的核心利益立刻縮水成了「只要伊朗表現好，一切都可以談」的商業讓步。這表示在美國優先的交易型外交中，沒有任何地緣價值是不可折價的。台灣引以為傲的半導體產業（矽盾），在面臨極限危機時，很可能會被華盛頓視作與北京進行大國博弈時的「頂級談判籌碼」，而非美國必須不惜一切代價守護的民主聖地。一旦台海發生衝突引發全球供應鏈中斷，美國同樣可能因為難以承受的經濟代價（正如Section 122條款下臨時關稅對美國自身造成的反彈壓力），迅速尋求與對手達成某種「不完美、但能快速止血」的妥協方案。

接著，賴政府提出將台灣國防支出提升至GDP之五％的構想。然而，這一計畫在財政上無異於一場豪賭。在缺乏實質性安全承諾的前提下，盲目進行軍備競賽，不僅會對國內財政造成巨大擠壓，更會嚴重損害社會分配正義，甚至引發內部社會的進一步撕裂，台灣必須意識到，單純的軍費增加並不能自動轉化為安全，反而可能陷入更深的「安全困境」。

最後，則是重建兩岸自主性的「防爆機制」，正如美伊在激戰中仍能透過巴基斯坦建立直接溝通管道一樣，台灣必須建立自主的兩岸風險管控與對話渠道。在不屈服於武力威脅的前提下，維持非官方、功能性的溝通，建立避免被捲入大國「先發制人」軍事冒險的保險緩衝。

二○二六年，法國這片土地見證了一個時代的終結。由條約、多邊機制與自由貿易編織而成的國際體系正在向更古老、更殘酷的現實主義「權力即正義」體制過渡。美國的「交易型主義」是一種必然的「戰略收縮與重新定價」，伊朗在廢墟中用談判贏回了生機，而美國則在閃電戰的勝利中吞下了妥協的苦果。在這個「談判與交易」高於「承諾與同盟」的無政府世界中，唯有那些能夠看清利益底牌、精準計算成本，並擁有實質地緣籌碼的國家，才能在巨人的推擠中，找到屬於自己的生存夾縫。