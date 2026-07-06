AI落地製造業沒那麼簡單

近年來人工智慧的突破，尤其是通用大模型的崛起，讓人們看見了技術在語言、數據處理、邏輯推演上的驚人成就。棋類比賽中，AI早已能擊敗世界冠軍；在程式碼生成上，它能迅速完成複雜的演算法；在數學推演與規則固定的場景裡，它展現出近乎完美的精準度。這些領域的共同特徵是規則清晰、結果可量化，AI的計算優勢得以充分發揮。人們因此對AI的能力產生了高度期待，甚至認為它能在各行各業全面取代人類。然而，當我們將視野轉向工業製造，卻會發現這樣的期待仍有很大的落差。

文．林建甫

通用大模型雖然在語言理解、數據處理、知識整合上表現強大，但在工業製造領域卻難以直接解決問題。原因在於製造業的本質並非純粹的數據推演，而是需要真實物理場景的驗證與迭代。工業生產涉及材料特性、環境變化、設備運行、工人操作等多重因素，這些因素往往充滿不確定性，無法完全用數據模型抽象化。AI可以在虛擬世界裡模擬，但製造業的可靠性必須在真實世界裡測試。這種「虛擬推演」與「物理驗證」之間的落差，正是AI落地製造業的最大挑戰。

舉例來說，新藥研發是最典型的案例。AI可以在電腦裡模擬分子結構，推算哪些化合物可能有效，這大幅縮短了前期篩選的時間。但真正的藥物必須經過臨床試驗，觀察人體反應、副作用、安全性。這些都不能靠大模型直接生成答案，而需要真實的物理驗證。再如新材料的開發，AI能預測某種合金可能更耐熱或更堅固，但在工業現場，必須把材料放進高溫爐、承受壓力測試，甚至長期使用，才能知道它是否真的可靠。汽車製造亦然，AI可以幫助設計車身結構，模擬碰撞測試，但汽車安全性必須透過真實撞擊試驗來驗證，因為模擬可能忽略材料瑕疵、焊接品質、環境因素。半導體製程更是如此，AI能分析晶片設計數據，但在晶圓廠裡，製程受溫度、濕度、化學反應影響，必須透過反覆試驗和精密設備調校才能成功量產。這些例子都說明，AI的推演雖然有助於方向判斷，但工業製造需要真實的工人、機器與場景去驗證。

本文作者中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

因此，當我們談論AI落地製造業，不能僅停留在「大模型能做什麼」的層次，而必須深入思考「大模型如何與物理場景結合」。這也是近來產業界提出「物理工業AI」的原因。它強調AI必須與真實場景互動，透過感測器、數據回饋、現場迭代，才能真正提升製造業的效率與品質。換言之，AI在製造業的角色不是單純的「替代者」，而是「輔助者」與「協同者」。它能幫助工程師縮短設計週期，能幫助工廠優化流程，但最終的驗證仍需依靠物理世界。

這樣的挑戰也提醒我們，AI的落地需要制度與產業鏈的支持。大企業，因為掌握完整的產業鏈資源，能夠推動上下游共同升級，這是AI落地的關鍵優勢。地方政府若能提供政策支持，建構創新生態，也能為AI與製造業的融合提供良好土壤。

總結來說，AI在工業製造領域，它仍須克服「虛擬推演」與「物理驗證」之間的落差。通用大模型雖然在語言、數據處理上表現強大，但製造業的本質要求真實場景的驗證與迭代。新藥研發、新材料測試、汽車製造、半導體製程的例子，都說明了這一點。未來的突破在於「物理工業AI」：結合場景、技術和產業鏈，才能真正推動製造業智能化升級。