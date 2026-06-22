從矽谷樞紐到南亞 東吳物理致力打造國際化頂尖人才

為落實「將學生送往世界」的國際化教育目標，東吳大學物理學系積極推動各項國際交流計畫。透過橫跨美洲與亞洲的學術網絡，為學生打造具備全球視野的多元發展路徑。

文/陳怡瑄

在學系教授的積極推動與跨海聯繫下，東吳大學物理學系正式與美國加州聖荷西州立大學（San Jose State University, 以下簡稱 SJSU）達成共識，即將簽署「五年學碩合作計畫」之 MOU。本計畫預計於 115 學年度正式展開招生，透過彈性的「3+1+1」修業模式，學生能在五年內無縫取得東吳學士與 SJSU 碩士雙學位，且每年將提供最多 25 名優秀學子前往美國深造的機會。

SJSU 座落於全球科技重鎮—矽谷（Silicon Valley）的核心地帶，已累積龐大的校友群在矽谷擔任主管和資深工程師，與當地科技產業鏈有著極深的連結。學校周邊圍繞著無數的科技巨頭（如 Apple、Google、Meta、Cisco、Adobe 等）以及成千上萬家新創公司，學生下課後即可就近去科技公司實習。無論是在地資源、校友網絡或就業機會，根據 2026 年最新的Linkedln與業界針對加州各大學在輝達（NVIDIA）內部員工畢業學校的獨立統計，SJSU與加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）和史丹佛大學（Stanford）並列為輝達在全美最核心的三大員工來源校。因此，加入這項計畫對於專注於固態物理、微電子與半導體技術等前沿領域的學生而言，大幅降低留學的時間與成本，更建立了一條直通世界科技重鎮的捷徑，讓扎實的物理基礎能直接轉化為尖端產業實戰力，確保未來職涯具備強大的國際競爭力。

不僅如此，東吳大學物理學系的國際交流版圖亦向南亞延伸。近年屢次接待來自印度欽奈女子基督學院(Women's Christian College, Chennai，簡稱 WCC)師生參訪，印度學子親身走進東吳物理的實驗室，實地體驗台灣在基礎科學與科學教育上的優勢，更凸顯學系在推動 STEM（科學、技術、工程、數學）領域的相關培力。

東吳大學物理學系梅長生教授（左）與美國San José State University工學院副院長 Dr. Xiao Su（右）於加州聖荷西州立大學校園合影留念，共同見證雙方在學術交流與國際合作上的重要里程碑。

透過國際化合作，東吳大學物理學系試圖讓學生走出舒適圈，同時也迎來外國學生體驗到優質教育的機會，期待未來無論在矽谷樞紐地帶或是南亞民族領域，都有東吳人的一席之地。