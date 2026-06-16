武恩德營造攜手馬來西亞WCT 強強聯手公共工程市場

武恩德營造董事長潘學恩（右）與馬來西亞WCT董事暨總經理張德添（左）簽署MOU，正式宣告台灣公共工程市場將迎來兼具國際視野與本土扎實根基的新興力量。 台灣營造業界迎來震撼喜訊！國內新銳營造公司「武恩德營造」隆重舉辦跨國共同合作簽約儀式MOU，宣布與馬來西亞上市工程集團「WCT控股公司（WCT Holdings Berhad）」正式締結合作夥伴關係。此舉不僅代表WCT集團首度正式跨足台灣土木工程市場，也預示著武恩德營造將注入國際級的工程技術與資源，為台灣未來的公共建設與道路養護工程注入嶄新動能。

文/傅啓倫 攝影/徐裕庭

焊接黑手到營造董座 潘學恩「累積厚度」深耕公共建設，面對國際巨擘的合作，武恩德營造董事長潘學恩在致詞時，也大方分享了自己的創業心路歷程。潘學恩透露，自己從小就跟著父親在工程現場打拼、學習，當時的最基層工作就是焊接工，這段經歷淬鍊出他對工程細節與品質的堅持。直到民國108年，他憑藉著扎實的實務經驗創立了武恩德營造。

值得特別一提的是，武恩德營造長期穩健的經營實力與發展願景，獲得策略夥伴「泓電樓梯升降椅股份有限公司」，高度肯定與支持，展現對公司未來成長的信心。

泓電樓梯升降椅深耕台灣市場多年，以「上下樓梯的好幫手」為品牌理念，致力提供安全、便利且兼具生活品質的居家空間。未來雙方將結合工程建設與智慧生活應用經驗，共同打造更安全、更便利的人本生活環境。

潘學恩以此勉勵全體同仁：「雖然我們營造廠起步比較晚，但學歷不代表高度，我們累積的是厚度的基礎！」他強調，武恩德營造秉持「安全、永續、韌性」的高標準三原則，長期深耕台灣公共建設領域，承攬多項國道橋梁耐震補強、跨越橋改建及重大公共工程，近年更成功取得國道1號增設岡山第二交流道等大型建設工程，持續朝向大型綜合營造發展。同時，潘學恩也不忘感謝企業背後的精神支柱「武財神」，並透露這次能與 WCT 順利聯手，特別感謝生命中的貴人相助，才能在極短的時間內與張德添董事長達成共識、促成美事。

WCT代表團、無極武恩聖宮管理委員會與武恩德營造團隊，共同見證台灣與馬來西亞工程合作的嶄新動能。

馬國工程巨擘首度登台 WCT看好台灣市場潛力

本次與武恩德營造簽約的馬來西亞WCT公司，是一間擁有超過40年深厚根基的國際知名工程巨擘。在其輝煌的發展歷程中，WCT 在全球累積了超過四百項大型工程建設經驗，涵蓋國際機場、高速公路、橋梁、城市軌道運輸及大型國際基礎建設工程，為東南亞具代表性的國家級工程集團。

WCT 董事長張德添在簽約儀式上表示，過去的工程足跡除了深耕馬來西亞本土外，更長期活躍於中東地區，參與過多項備受國際矚目的指標性基礎建設。張德添董事長強調，台灣的公共建設品質與市場潛力一直受到國際高度關注，現在正是 WCT 開拓台灣全新市場的絕佳契機。他指出，這次與武恩德營造在土木工程領域的首次合作，對 WCT 而言意義非凡，這不僅僅是一紙商業合約的簽署，更是國際社會對 WCT 數十年來工程品質的再度肯定。

大舉招兵買馬 目標鎖定指標工程

隨著跨國合作的正式啟動，武恩德營造也展現了強大的擴展雄心。潘學恩董事長表示，接下來公司除了將在國內大舉招兵買馬、廣納營建工程賢才之外，雙方合作的首要具體目標，將全力鎖定並爭取具指標性的重大改善工程，期盼將國際級的施工技術與在地化的細緻管理完美結合，為台灣打造更安全、更具韌性的交通基礎建設。

這場跨國聯姻，不僅是武恩德營造邁向國際化規格的重要里程碑，也正式宣告台灣公共工程市場將迎來一股兼具國際視野與本土扎實根基的新興力量。