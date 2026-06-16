以公正、專業、多元視角發掘產業典範 攜手見證台灣保險業創新與永續實力

2026卓越保險評比正式啟動

邀請保險業菁英共襄盛舉 展現卓越競爭力

在金融市場快速變遷、數位科技持續創新的時代，保險業正面臨轉型升級與永續經營的重要課題。作為台灣財經媒體的重要品牌，《卓越雜誌》多年來持續透過「卓越保險評比」發掘產業標竿，表彰在經營績效、創新服務、數位轉型、人才培育及社會責任等領域表現傑出的保險機構。2026卓越保險評比即日起正式受理報名，誠摯邀請壽險、產險及保經代業者踴躍參與，共同展現台灣保險業的卓越成果。

評比平台見證產業成長

卓越保險評比自創辦以來，始終秉持「公正、透明、專業」的核心精神，不僅是一項榮譽肯定，更是推動產業進步的重要平台。透過公開表揚優秀企業與創新案例，讓業界能夠相互觀摩學習，進而提升整體競爭力與服務品質。

評比採雙重評選機制進行，第一階段透過全國22縣市20歲以上民眾網路抽樣調查，蒐集超過1,000份有效樣本；第二階段則由專家學者及產業代表組成評審團進行專業評鑑，兼顧市場口碑與專業觀點，讓評選結果更具代表性與公信力。

多元獎項彰顯企業價值

因應保險產業發展趨勢，2026卓越保險評比設置涵蓋品牌形象、產品服務、社會責任及人才發展等多元獎項，包括卓越品牌形象獎、卓越數位金融獎、卓越科技創新獎、卓越AI科技運用獎、卓越服務品質獎、卓越理賠服務獎、卓越客戶滿意獎、卓越ESG永續金融獎、卓越人才培育獎等多項榮譽。

透過完整的獎項架構，企業不僅能展現自身經營成果，更能凸顯在數位轉型、創新應用、永續治理與公平待客等面向的努力，進一步強化品牌形象與市場影響力。

產官學齊聚 盛況備受矚目

回顧2025卓越保險評比頒獎典禮，現場匯聚主管機關代表、產業領袖、專家學者及媒體人士共同參與，成為年度保險產業的重要盛會。包括壽險公司、產險公司及保經代機構等獲獎代表齊聚一堂，共同見證台灣保險業的卓越成就。

除了頒獎典禮外，卓越雜誌亦透過專題報導、電子媒體與新聞平台進行後續宣傳，讓得獎企業的創新成果與經營理念獲得更廣泛的社會關注。透過跨平台整合傳播，進一步提升品牌能見度與市場影響力，也讓卓越保險評比成為企業展現實力的重要舞台。

2026年卓越保險評比獎項架構

全方位媒體曝光 創造品牌加值效益

獲獎企業除可獲得評比肯定外，相關訊息亦將同步透過卓越雜誌、卓越電子報、官方網站及多家主流新聞平台發布，擴大企業曝光效益。對於積極推動品牌經營與市場拓展的保險業者而言，參與卓越保險評比不僅是爭取榮譽，更是向社會大眾展現企業價值與專業實力的重要機會。

2026卓越保險評比 即日起受理報名

2026卓越保險評比預計於6月至8月受理報名，報名截止日期為2026年8月31日。凡有意參加評比之保險公司、保險代理人公司及保險經紀人公司，皆可依據欲參選獎項，提交約1,500至2,000字之書面說明資料，並可搭配相關圖片或佐證文件。主辦單位將依評比辦法進行審查與評選。在保險業邁向創新、永續與數位轉型的新時代，卓越保險評比不僅記錄產業發展的重要足跡，更肩負發掘標竿、樹立典範的使命。誠摯邀請全國保險業者踴躍參與2026卓越保險評比，共同為台灣保險產業寫下新的卓越篇章。