富士達保經以教育為本 打造保險專業的價值與長期競爭力

在金融產業的長河中，二十年是一道重要的分水嶺，平庸者隨波逐流，唯有具備戰略定力與核心靈魂的企業，方能挺過波峰與谷底、淬鍊出產業標竿的氣度。

文‧陳建維 攝影‧林竣彥

富士達保經從二○○七年僅有三人、年業績三百萬元的草創團隊，到登錄從業人員突破三千人、年收站上一百億大關的大型公司，這千倍成長的背後，隱藏著一套從「感性經營」轉化為「理性科學管理」的精密邏輯。這不僅是一家企業的成功，更是保險專業價值在變動時代下的成功範本。

以「同理、穩健、前瞻」

構築利他創業平台

眾所周知，保經產業的競爭邊界正在虛化，產品與科技都可能被隨時取代，唯有「企業文化」能構成深厚的護城河。富士達堅守「同理、穩健、前瞻」的核心精神，並非單純的企業口號，而是將「利他」精神轉化為具體的內部創業家制度。

首先，富士達創辦人廖學茂董事長強調先有內部的「同理」，才有外部的「優質服務」。對內以優於業界的後勤資源營造同仁歸屬感；對外則強調應站在客戶立場，將保險視為「生命價值的守護」，在服務中展現深厚的人文關懷。在追求快速增長的環境中，富士達選擇了一條「穩健」的長路，堅持企業在財務上的合規經營，這不僅是為了企業存續，更是為了兌現對客戶長達數十年的保單承諾。

建立學術等級教育體系

培養最優質頂尖人才

面對環境快速變化，富士達以「前瞻」眼光佈局 AI 科技與數位轉型提升服務效率，更在人才培育上實施CEO、ODP等前瞻性專案，讓每一位專業人才都能在此成為社會價值的守護者。

除此之外，富士達最令人稱道的是其深厚的教育底蘊。在廖學茂董事長的努力下，富士達將培訓提升至「企業大學」的高度，並給予員工「智力資本」的組織賦能，建構包含「創新、行銷、管理、經營、財經、教育」的「六大學院」，為全體同仁提供模組化課程，確保基礎扎實。同時針對高階領導層，採取碩博士班的研究邏輯，提供「經營、財經、創新」的「三大研究所」，由董事長及高階講師親自授課。這不只是傳授知識，更是一個「戰略對接」與「組織診斷」的領導力實驗室，確保公司人才維持高度水平。

科技與外部賦能

數位轉型下的專業深度再進化

在數位時代，富士達的戰略思路便是透過「化繁為簡」來進行高價值的人際溝通，科技上導入包含 AI 機器人、保單健診、客戶地圖與晉升試算等工具，輔助業務同仁進行科學化的專業對標，將瑣碎的資料搜尋與行政負擔降至最低。實務上，則建立KASH 「知識 （Knowledge）、態度 （Attitude）、技術 （Skill）、習慣 (Habit)」，強化同仁的專業能力。

此外，富士達積極整合外部頂尖資源，提供同仁多方位商業學習內容；並結合律師團隊與會計師事務所，建構處理「家族傳承」與「高階財稅」的Total Solution服務生態。這使得富士達的同仁能超越傳統銷售角色，轉身為專業的「財富顧問師」，應對 K 型社會下的複雜需求。

站在二十週年的歷史節點，富士達展現出的不只是經營數據的卓越，更有一種對產業的使命感。廖董事長常引述美國前總統卡特為了自家花生長得好，必須確保鄰居的花生也健康的「花生種子」故事來闡述其「利他共好」戰略。展望未來，富士達將以價值型客戶深耕、後勤專業化與扁平化、社會安定力量的代言為目標，為產業種下專業的種子，讓保險真正成為守護生命價值的堅實堡壘。