彭金隆兩年有感：從熟悉產業的人 走向推動制度轉型的人

本刊長期關注台灣金融保險市場發展，也與彭主委有多年互動。由學界到政務官的角色轉換，可以看出彭金隆並非一位只從行政命令出發的監理者，而是長期熟悉金融保險產業結構、理解業者實務困難，也重視制度邏輯與市場誘因的人。也因此，觀察他接任金管會主委後的施政，不能只看單一政策項目，更應該放在台灣金融市場如何轉型的脈絡。

文‧蕭輔民

「兩年有感、四年有變、六年有成。」是彭金隆上任後常被引用的施政節奏。這句話不像一般政治口號，而更像一種制度工程的時間表。金融改革不可能一夕完成，尤其金融監理牽涉市場信任、業者行為、消費者保護與國際接軌，若只追求短期效果，往往容易留下更大的風險。因此，「有感、有變、有成」三個階段，也反映出金融市場轉型必須循序推進的現實。

過去兩年，金管會以「安全與發展並進」作為主軸，推動資本韌性、公司治理、普惠金融、金融科技、永續金融與亞洲資產管理中心等政策。這些政策看似分散，但共同指向一個核心問題：台灣金融市場如何在不犧牲安全前提下，取得新發展空間。這也是彭金隆從熟悉產業的學者角色，轉向制度推動者後，最值得觀察的地方。

安全與發展並進：不是口號，而是監理角色的再定位

從本刊長期觀察金融監理政策的變化來看，「安全與發展並進」並不是單純的政策包裝，而是反映監理角色正在重新定位。過去金融監理較常被理解為風險控管、法規遵循與市場秩序維護；但在金融市場快速變動、國際競爭加劇的環境下，如果監理只停留在防弊與限制，市場可能缺乏創新與調整空間。相反地，如果一味追求開放與成長，又可能累積新的系統性風險。這樣的思維，最明顯反映在保險業接軌 IFRS 17與新一代清償能力制度(TIS)上。兩項制度轉換對保險業壓力極大，因為它不只是會計報表改變，更會重新檢視保險公司的資本品質、資產負債管理能力與長期經營體質。金管會透過過渡措施、資本適足性管理辦法修正與持續溝通，讓制度接軌成為逐步調整的過程，而非一次性的衝擊。

但過渡措施的目的，不應只是讓業者暫時減輕壓力，而是要換取時間，促使公司真正改善 ALM、調整商品結構、累積資本與提升風險管理能力。換言之，安全與發展並進的成敗，不在於制度是否給了緩衝，而在於緩衝期間能否換來體質改善。這將是未來幾年觀察保險業制度接軌的重要重點。

亞洲資產管理中心：不是複製模式，而是走出台灣自己的路

推動亞洲資產管理中心，是彭金隆任內最受市場關注的政策。彭金隆推動亞洲資產管理中心，不只是複製既有國際金融中心模式，而是要找到自己的市場定位。台灣有完整金融體系、龐大民間資金與保險資金、成熟資本市場，及高科技產業基礎；這些條件若能被有效整合，台灣將不只是追隨者。

亞洲資產管理中心的政策重點，不只是高資產客戶財富管理，也包括投信投顧、ETF、跨境金融服務、保險資金運用、公共建設投資與一般民眾長期理財。高雄亞洲資產管理專區的啟動，是這項政策從願景走向實作的重要一步。透過專區試辦，銀行、投信投顧、證券商與保險公司開始有一個具體場域，可以測試新的業務模式與跨境服務。

從政策觀察角度來看，資產管理中心能否成功，不能只看有多少機構進駐及政策發布數量。重要的是，試辦業務能否形成市場需求，國際金融機構是否願意實質投入，專區能否與台灣既有金融市場形成互補，及制度彈性是否能與投資人保護並行，關鍵仍是市場深度、制度可信度與金融服務能量。

法規調適平台：讓監理更靠近市場，也更早看見問題

本刊長期接觸金融保險業者，經常聽到業界反映，許多制度問題缺乏一個有效、穩定且能被主管機關接受的溝通管道。彭金隆上任後推動「金融行動創新法規調適平台」，正是回應這個問題。這平台讓銀行、保險、證券期貨與科技創新領域，都能把實務上的法規障礙提出來討論，這制度重點不只是處理了多少法規，而是它改變了監理與市場互動方式。過去法規調整常常是業者遇到問題後，透過公會或個別管道反映，再等待主管機關評估；現在則多了一個結構化討論機制。彭金隆曾形容這像是「市場溫度計」及「下水道工程」，這個比喻精準點出平台的功能：不是等問題燒起來才處理，而是提早知道市場哪裡發熱，成為制度精進與風險辨識的工具，未來法規調適平台應該更重視政策評估標準，包括是否有利於消費者、是否提升市場效率、是否能在開放後持續追蹤風險，才會不只是「聽取意見」，而是真正讓監理更貼近市場。

科技創新與普惠金融：創新開放之後，更要建立信任

彭金隆過去長期關注保險科技，因此金管會近年推進數位保險、金融科技試辦、AI指引、RWA 代幣化與金融 Fast-ID等政策。金融科技政策的關鍵不在於追逐流行名詞，而在於科技能否真正改善金融服務流程、降低成本、擴大金融可近性，讓金融業找到新的服務方式。

數位保險公司重新開放申請，是重要代表性政策。數位保險不能只是把傳統保險搬到網路上銷售，若只是銷售介面改變，商品邏輯、核保方式、理賠流程與客戶經營都沒有改變，那麼數位保險公司的意義就很有限。重要的是未來是否會出現以普惠金融、科技創新與新型態通路為核心的數位保險公司，補足傳統保險未能有效服務的保障缺口。

科技創新也必須建立在金融信任上。近年詐騙問題嚴重，防詐已不只是治安問題，而是金融機構的日常治理，金管會推動科技阻詐、精準阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐與責任阻詐，代表金管會已把金融機構放在防詐重要位置。

永續金融：不是做形象，而是看金融能否引導產業轉型

永續金融是近年全球金融政策的重要主軸，但很多人容易把 ESG 理解成揭露、評比或形象工程。永續金融重點應該是金融工具能否改變資金配置，支持企業減碳、轉型與提升競爭力。金管會推動《綠色及轉型金融行動方案》，並與相關部會合作發布《永續經濟活動認定參考指引》，政策意義在於建立金融業判斷永續與轉型的共同基礎。這對銀行授信、保險投資、投信商品與資本市場揭露都很重要。沒有共同語言，金融機構各自解讀永續，最後很容易產生漂綠或標準不一致的問題。

未來更大的挑戰是如何支持高碳排產業轉型，協助正在轉型的產業。金融機構要判斷轉型計畫是否可信、資金用途是否明確、減碳路徑是否具體，需要更成熟的風險評估與監理指引。永續金融若要成為產業升級工具，就不能停留在 ESG 口號，而要進入金融機構的授信、投資與風險管理決策。

金管會主委彭金隆( 左) 與本刊副社長蕭輔民合影。

外價金新制：從避險工具依賴，走向自我保險能力

本刊長期觀察壽險業經營，外匯風險一直是台灣壽險業最難處理核心問題之一。壽險公司持有大量外幣資產，過去面對新台幣匯率波動，多半依賴換匯交易、無本金交割遠期外匯等避險工具來穩定財務結果。但當避險成本長期偏高，且國際利率環境大幅變動時，過度依賴外部避險工具，反而可能壓縮壽險公司的獲利與資本累積能力。

外匯價格變動準備金新制，以及AC金融資產評價方式的調整，可以看成主管機關在「短期損益波動」與「長期財務韌性」之間尋求平衡。透過保險業財務報告編製準則的修訂，讓符合條件的 AC 金融資產可以適用攤銷法認列相關匯率影響，某種程度上是讓會計認列方式更貼近長期持有固定收益資產的經濟實質。這不是讓匯率風險消失，而是讓風險不要被短期匯率波動過度放大。

這項制度能否成功，重點不在會計處理本身，而在業者是否能建立自我保險能力。保險公司若因避險策略調整而節省成本，就應該把這些資源累積為外匯價格變動準備金或其他資本緩衝，而不是短期盈餘或分配。主管機關要求選擇適用攤銷法的公司公開揭露相關資訊，正是為了維持市場透明度。這項制度未來能否發揮效果，仍要看公司是否同步提升 ALM、外匯風險管理與財務紀律。

從兩年有感，到四年有變：真正的考驗在制度能否改變行為

彭金隆這兩年施政，不只是推了哪些政策，而是金管會試圖重新建立一套新監理節奏。這套節奏不是單純防弊或單純開放，而是在安全與發展之間尋找制度平衡。彭金隆熟悉金融保險產業，也理解監理制度限制，因此其政策重點在兼具「安全」與「發展」。

「兩年有感」並不代表政策已經成熟，是市場開始感受到方向改變。亞洲資產管理中心讓市場看到台灣金融業向外發展的企圖；法規調適平台讓業者看到監理溝通機制的變化；數位保險與金融科技政策讓創新有了制度入口；IFRS 17、TIS 與外價金新制，則讓壽險業面對長期累積的資本、匯率與資產負債管理問題。這些政策形成的是一個訊號：金管會不只要維持市場安全，也希望重新塑造金融市場發展條件。

真正困難的是下一階段，也就是「四年有變」。政策要從有感走向改變，必須讓制度開始影響業者行為。亞洲資產管理中心能否吸引國際機構與人才實質落地？高雄專區能否從試辦場域變成具規模的金融服務平台？TISA 能否培養民眾長期投資習慣？數位保險公司能否做出不同於傳統保險的商品與服務？保險業接軌新制度後，是否真的改善商品結構、資本管理與 ALM？外價金新制是否真正促成壽險公司建立自我保險能力，而不是僅僅降低短期財報壓力？這些才是下一階段政策成效的關鍵。未來金管會的挑戰，不只是推出新政策，而是持續追蹤政策是否改變市場行為，並在必要時調整誘因與監理要求。

至於「六年有成」，更像是一個金融市場定位的問題。台灣能否在亞洲資產管理市場中走出自己的路，不會只取決於一個專區或一項商品，而是取決於法規、人才、稅制、金融科技、資本市場深度、保險資金運用與市場信任能否共同累積。彭金隆過去熟悉產業，也理解監理；如今站在主委位置上，他面對的不再只是提出建議，而是要讓制度真正轉動。金融改革從來不是一蹴可幾。兩年有感，是讓市場看見方向；四年有變，是讓制度開始改變行為；六年有成，則要看台灣能否在安全與發展並進的路線下，逐步建立屬於自己的金融市場位置。