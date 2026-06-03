中東戰爭升高全球信貸、能源、通膨風險

美伊戰爭影響到全球經濟與金融市場變數，也帶動了金融信貸風險。由於「荷姆茲海峽」是全球重要的能源運輸通道之一，當前對外的航運通行受阻，國際油價和天然氣能源價格隨之攀升。

文．李振麟

這場區域性衝突，威脅到能源的出口供應量穩定性，當戰事不斷地拖延下去，勢必對於全球的經濟與金融市場，帶來極大衝擊變數，讓全球產業付出難以估算的損失代價。透過「通膨」、「利率」與「市場情緒」發酵下，進而壓縮個人與企業間的融資空間，尤其是印度、里爾奇等新興市場，將因此面臨極大的財政信貸問題，戰爭加重了政府與企業之間的財政壓力。

避險情緒升溫下

信貸壓力更吃重

當企業成本增加，相對的獲利空間被壓縮，消費者在物價變貴以及收入無法同步增長下，平日的支出也就更加保守，進而拖累整體的民生經濟。不僅是市場經濟成長放緩變弱，對於長年以來的財政支出本就吃緊的國家而言，將面臨更大的壓力，在國家主權信用評比上，也造成一定程度的負面影響。

在市場憂慮中東衝突是否會變成長期性危機的顧慮下，即使戰爭結束後，地緣政治所帶來的負面影響，依然不會瞬間消失，無論是投資人的避險情緒，高收益與新興市場的債務利差，都將影響到未來金融信貸市場的運作。

除了地緣政治衝突因素，全球的信貸市場也面臨來自於美國經貿政策的不確定。不僅是美伊戰爭的拖延，中美貿易間的市場競爭也持續增溫，再加上美國與歐洲國家間的關係也出現裂痕，全球多個地區都陷於安全風險中，因此凡長期依賴跨境交流的產業鏈，勢必將受到傷害。在整體貿易政策不穩定下，對於全球的金融信心都帶來負面情緒。

整體來看，二○二六年的信貸環境，明顯比過去更加複雜與多元化。區域性地緣政治衝突，可能透過「能源價格」、「利率通膨」與「市場情緒」等因素，迅速傳導到全球的經濟體系與信貸市場，促使私人信貸以及科技融資更加的保守謹慎。

如今眼前所不能忽略的風險情況，就是資本市場對於AI人工智慧的過度投資，當市場經濟因地緣政治緊張局勢拖延，便開始重新評估AI產業的韌性以及政治顛覆環境，最終將引爆企業融資的估值數據走向再修正趨勢。

地緣政治風險擴張

金融市場面臨韌性考驗

當前市場雖然尚未陷入全面性失控，但風險態勢已經很明顯，這絕非是一個可以掉以輕心的經濟局面。若戰爭情勢持續拖延擴大，能源價格長期維持在高檔，或各方對於中東戰事和平解決的期待落空，全球資金環境恐將因此走向緊縮局面。

從全球經濟角度來看，這場區域性衝突所造成的震盪，不僅是牽動了全球投資人信心、還有未來資金流向規畫以及信貸穩定的壓力測試。金融市場能否維持不變，是觀察國際經濟走向的關鍵條件。

台灣的整體經濟表現外強內穩

將全球視野拉回到台灣，目前台灣整體的經濟表現呈現「外強內穩、市場消費分化、科技製造領先，傳統製造低迷的普及現象」。台灣在科技產業的投資與出口帶動下，市場景氣的動能力道超乎預期；尤其是在半導體、電子零組件，伺服器以及AI智能等相關硬體設備消費需求支撐，台灣扮演著全球科技產業的核心角色。

科技製造業的出口表現是支撐台灣經濟最主要的動能力量。不僅是外銷訂單持續創下歷年來新高，可視為台灣的資訊電子產業鏈帶來品牌的市場肯定，也同樣代表AI智能與高效能運算已進入一個量產的實質性擴張階段。台灣的電子零組件、資通訊產品表現突出，無論是電子零件、電腦產品以及光學製品等，皆呈現出大幅成長，反映出AI伺服器、網通以及高階運算的訂單需求放量。

從台灣目前的出口貿易觀察，無論是美國、歐洲以及東協各國的交易紀錄上，出口比率皆顯著增加，可視為中美科技競逐、供應鏈去風險化以及高階製造轉移背景下，對於歐美消費市場的重要性與日俱增。其中又以「科技製造業、「零組件加工業」，「伺服器供應鏈」，以及「自動化設備」等相關產業，都有著明確的成績單。